Miguel Figueira: "Espero que sea la primera vez de muchas que los chavales puedan vivir Riazor"

El técnico del Juvenil A, Miguel Figueira, compareció en la sala de prensa de Abegondo en la previa al choque entre el conjunto deportivista y el Tenerife. Confesó que el resultado de la ida (0-6) puede hacer pensar a la afición que no será un partido atractivo, pero invitó a todos los seguidores blanquiazules a ir a Riazor (domingo a las 12.00 horas) para disfrutar del mejor momento de la temporada de su escuadra.

Partido tras la goleada: "Es un escenario nuevo, tanto para el entrenador como para los jugadores. COmo dije al terminar el partido en Tenerife, di mucho valor al partido sobre todo técnico-táctico. Quise restarle importancia al resultado en sí con la idea de llegar a Riazor y que los chavales puedan disfrutar de un partido delante de nuestra afición, que la gente de A Coruña pueda ver en Riazor a sus chavales. Eso es lo que más me preocupa. Insisto, volvieron a entrenar muy bien durante la semana y como digo siempre, eso es lo que me deja más tranquilo. Es cierto que en una eliminatoria el cómputo global de los goles es lo más importante pero nosotros queremos continuar con sensaciones positivas y pasar esta ronda".

Mejor momento de la temporada: "Sí, es verdad que durante la primera vuelta no pudimos disfrutar de jugadores muy importantes para nosotros por lesiones graves. Es posible que incluso para este partido podamos recuperar a Dani Estévez y a Javi, que también pueden ser importantes. Quizás el Tenerife el otro día no tuvo su día, provocado porque nosotros estuvimos a un nivel altísimo. Pero la primera parte es muy similar a la que hicimos con aquí contra el Oviedo. Cuando un entrenador ve a sus jugadores tan enchufados, tan metidos y sobre todo, que a nivel físico están a tope...".

Jugar en Riazor: "Están igual que el entrenador, muy ilusionados. Será la segunda vez que me siente en el banquillo de Riazor como entrenador, la primera vez fue con el Arteixo en la Copa A Coruña y ganamos 1-0. Como jugador lo disfruté muchas veces y solo espero que sea la primera vez de muchas que estes chavales puedan vivir Riazor. Desde aquí, sé que el resultado no invita mucho a la gente a venir a Riazor, pero que me crean que puede ser un buen partido, porque el Tenerife es un equipo que también propone, y pueden ver un buen partido de dos canteras juveniles de dos equipos profesionales".