Mencía, la deportivista de 1 año y medio que llora la salida de Lucas Pérez

Mencía Mata García es la socia número 23.803 del Deportivo. Tiene apenas un año y medio de vida pero eso no es un impedimento para que acuda a todos los partidos en Riazor junto a sus padres, Miriam y Martín. Incluso ha hecho ya su primer desplazamiento, aunque finalmente el partido en Tenerife no pudiera jugarse.

Dicen que la nueva generación de deportivistas solamente ha vivido cosas malas con el Dépor, que desde el año 2018 no ha vuelto a tocar Primera División y ha pasado cuatros largos años en la tercera categoría del fútbol español, pero a pesar de que Mencía no ha sufrido todo eso, y que a su corta edad ya pudo disfrutar de un ascenso, eso no le libra de haber vivido ya su primera decepción con el equipo blanquiazul.

No ha sido un descenso, ni un playoff fallido, ni un brote de coronavirus en el equipo rival o una remontada el día de San Juan, su tristeza tiene un claro responsable con nombre y apellidos: Lucas Pérez Martínez.

Mencía, recién nacida durante un partido en Riazor

Era la hora de comer cuando su madre reemplazó los dibujos animados por la rueda de prensa de despedida del capitán. La pequeña pronto comenzó a llorar y Miriam sorprendida le preguntó: "¿Quieres que se vaya?". Automáticamente Mencía comezó a negar con la cabeza y no paró de hacerlo, echándose las manos a la cara, durante todo el tiempo que su madre intentaba tranquilizarla: "¿Vas a llorar por que se va? Se va mi amor, se va de verdad".

Miriam compartió el vídeo a través de su cuenta de TikTok (@allwhitemoon) y no tardó en hacerse viral contando ya con más de 42.000 reproducciones. Además, otros aficionados también compartieron en comentarios las reacciones de sus hijos dejando historias muy emotivas: "Mi hijo de cinco años hizo lo mismo y luego nos dijo 'mamá, papá, me voy con él pero seguiré siendo del Dépor'", comentó una deportivista.