Mario Soriano: "Vamos a estar en Primera, y me incluyo, peleando por grandes cosas"

Con solo 22 años, Mario Soriano (Alcalá de Henares, Madrid, 2002) ya se ha hecho con un espacio relevante en la historia reciente del Deportivo. Centenario con el club, el mediapunta habla con confianza sobre el futuro del equipo, convencido de que el proyecto acabará en Primera en los próximos años, “incluso en uno o en dos”. Su compromiso es firme, renovado hasta 2028, tras el regreso de una cesión en Eibar que levantó alguna ampolla. Ya dejó atrás aquel episodio y, aunque reconoce que la marcha de Lucas fue “muy dura”, se siente asentado en la mediapunta, una posición desde la que mueve al equipo blanquiazul con el control orientado como su marca registrada, su gesto técnico predilecto.

Se notó decepción tras el 2-2 ante el Cartagena, pese a jugar todo el partido con uno menos.

Sí, era un partido para conseguir los tres puntos y estar más tranquilos. Si ganábamos, nos alejábamos a nueve puntos del descenso. Era un partido asequible, pero se complicó con la expulsión de Ximo. Aun así, el equipo estuvo muy bien. En la segunda parte, el Cartagena, pese a tener uno más, estaba encerrado. El equipo quería ganar. A partir de su gol, nos echamos para adelante y conseguimos empatar. Luego tuvimos diez minutos en los que la afición apretó mucho. Cuando arriesgas, puedes dejar espacios y pasó lo que pasó. Creo que el punto es bueno por cómo se dio el partido.

¿Sirve como aprendizaje de cara al Racing de Ferrol?

Sí, este fin de semana contra el Racing queremos ganar. Sabemos que será muy difícil pese a su situación. Van a salir a ganar, a quitarnos puntos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y tener tranquilidad.

"Villares puede jugar de todo, es el Fede Valverde del AliExpress"

Villares jugó ante el Cartagena como lateral izquierdo por primera vez y parecía que llevaba toda la vida en esa posición.

Villares es un jugador que físicamente abarca mucho campo, tiene buenas piernas para correr por todos lados y técnicamente también es muy bueno. Puede adaptarse a cualquier posición. Puede jugar de lateral derecho, izquierdo, central, mediocentro... De todo. Yo siempre le digo que es el Fede Valverde del AliExpress. Nos entendemos muy bien en el campo e hizo un partidazo a pesar de la situación.

Villares mencionó la conexión entre ambos. ¿Sabía que cada uno es el compañero del otro con el que más veces ha coincidido en el campo?

No lo sabía, pero sí, nos entendemos perfectamente. En el campo, con una mirada cuando controla el balón, sé que me la va a pasar. Dentro y fuera del campo nos llevamos muy bien.

Mario Soriano, en segundo plano durante la entrevista en la sala de prensa de Abegondo | Foto: Quintana

La lesión de Ximo es una faena para él y para el equipo, aunque usted ganará la apuesta de goles que tiene con él.

Sí, es verdad eso (ríe). Pero lo importantes es que es un compañero. Me enteré el lunes de lo que le pasó. Estuvo mal. Le hablé para preguntar qué tal estaba y me dijo que estaba jodido. Es una baja muy importante. Ximo nos daba mucho en ataque y en defensa. Va para arriba y para abajo, nunca se cansa, y nos daba esa posibilidad de poder jugar en los dos laterales. Le mandé mucha fuerza y paciencia, ahora solo le queda recuperarse lo mejor posible para volver más fuerte.

Este año está haciendo un máster en polivalencia, pero entiendo que, aunque haya escasez, de lateral ya no se ve, ¿no?

Siempre digo que donde me ponga el míster, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si me pone lateral, voy a estar contento porque juego. Luego, a lo mejor cuando termine el partido, ya no estoy tan contento por la posición (ríe). Pero siempre digo lo mismo: donde sea, para ayudar, yo encantado.

"La salida de Lucas fue muy dura porque era un pilar fundamental para el equipo"

Ha hablado de esos cambios de posición como algo que le hace crecer como jugador. ¿Fue difícil gestionarlos al principio?

Al principio fue diferente, porque aunque había jugado de mediocentro alguna vez, no tantos partidos seguidos. De ‘8’, como se le llama ahora. Me tuve que adaptar, como a todo. Con balón, en la posición de ‘6’ y ‘8’, entre comillas es más fácil, porque tocas más balón, puedes ver todo el campo, juegas más fácil y no estás tan rodeado de rivales como en la mediapunta. Lo único que cambia es el aspecto defensivo. Tienes que trabajar más, robar más balones, meterte al área para ayudar en los centros laterales… Pero por lo demás, bien. Yo, juegue donde juegue, estoy contento.



¿Se sintió expuesto en algún momento, un poco en el alambre, al no manejar ciertos conceptos de la posición?

Es verdad que contra equipos con jugadores de arriba que son buenos técnicamente y que se mueven bien entre líneas, no estoy acostumbrado a esos conceptos defensivos. Hay que tener un poco más de cabeza, no ir tan hacia adelante a atacar espacios, que también, pero algo más controlado. Pero siempre que jugué ahí, me adapté bien. Con balón el equipo también ayuda porque tenemos mecanismos diferentes y sabemos cómo jugar. Y somos un equipo atrevido que defensivamente vamos hacia arriba, que también eso nos ayuda.

La salida de Lucas fue un golpe para el equipo, pero le ha permitido asentarse en su posición natural. ¿Qué siente al consolidarse en la mediapunta?

Estoy mucho más cómodo. Es la posición de toda mi carrera, recibiendo entre líneas, para girar y contactar con Peke y Mella al espacio. La salida de Lucas fue muy dura porque era un pilar fundamental para el equipo, dentro y fuera del campo, pero la vida sigue. El míster decidió adelantar mi posición y yo, en ese sentido, estoy contento porque es donde me siento cómodo. Quiero aprovechar para mandar mucho ánimo a Lucas por lo que ha salido. Todo mi apoyo.

"Si quieres llegar a la élite y el míster te pide una cosa, tienes que hacerla"

¿De dónde le viene esa lectura de juego, que ya mostró desde su llegada al Dépor, e intuición para encontrar el espacio, orientarse y girar?

En las categorías inferiores del Atleti siempre jugué de mediapunta en un 1-4-2-3-1. Como soy un jugador pequeño, aprendí a encontrar espacios libres para aprovecharme de mi físico, porque no puedo ir al choque. Siempre he intentado moverme mucho y tocar balón. Soy un jugador que si no toca balón, puede perjudicarme a mí y al equipo. Luego, en juveniles y en el filial del Atleti, el sistema ya era 1-4-3-3 y yo era interior o extremo. Incluso jugué en banda en un 1-4-4-2. Era más difícil, pero nos tenemos que adaptar a todo. Si quieres llegar a la élite y el míster te pide una cosa, tienes que hacerla.

Desde su llegada al Dépor, con 19 años, su físico estaba preparado para el fútbol profesional. Se ha tomado en serio este aspecto desde muy joven.

Estamos día a día entrenando, con cargas muy altas, con partidos con ritmo muy alto... Si quiero llegar al fútbol de élite, a jugar partidos cada tres días, tienes que trabajar todo al detalle en tu cuerpo, en la alimentación, en el descanso… Doy gracias al confinamiento, con el covid, porque fue cuando todo cambió en mis hábitos gracias a mi hermano. Se puso a investigar y a estudiar porque a él le gusta el tema de la nutrición. Y a partir de ahí, cambié mucho. En el Atleti, cuando jugaba los partidos de Youth League, que eran físicamente duros, o cuando subía al filial siendo juvenil, se notaba. En los gemelos notaba muchos calambres en el minuto 60 o 70. Probé 50.000 cosas y no servía nada. Y a raíz del confinamiento, mi hermano se puso a investigar, le hice caso y dio un giro muy radical a mi forma física. Empecé a aguantar bien los 90 minutos hasta el final y a aumentar, como dicen ahora, los HSR (High Speed Runs), que son movimientos de alta intensidad durante el partido. Tengo que dar las gracias a mi hermano. Al principio no le hacía caso porque en el confinamiento hacía lo que quería, pero después di un giro. Cuando eres joven no te das cuenta, hasta que llegas al fútbol profesional, de todos los detalles que tienes que controlar. Hay que cuidar todo.

"Si tengo que elegir un gesto técnico mío, diría el control orientado"

¿Cuál diría que es su signature move? Es decir, ¿cuál es ese gesto técnico que más le gusta hacer y que le define?

Si tengo que destacar alguno, diría que el control orientado. En los pases que recibo entre líneas, con los rivales cerca, me apoyo en ese control. Soy un jugador pequeño y no soy de hacer muchos regates, no tengo los mismos recursos que Peke, por ejemplo. Me tengo que aprovechar del control para regatear al rival. Creo que ese es el pilar fundamental en mi juego.

En la estructura que está asentando Gilsanz, comparte zona de influencia con Yeremay. ¿Cómo lleva esa distribución? ¿Cree que el futuro de Peke también está por dentro?

Respecto a lo de Gilsanz, de si estoy más cerca de Villares o de Peke, él nos pide en esa salida de tres con José (Ángel) entre centrales, que Villares esté en el 3-1 y yo, en función de cómo presione el rival, ponerme a la altura de Villares para crear espacios para Peke, para que se meta por dentro. Peke es un jugador técnicamente muy bueno, con muchos recursos en espacios reducidos. Es magnífico. Puede jugar por dentro y por fuera. Creo que por fuera puede sacar más virtudes porque tiene más espacios y más uno contra uno con el lateral, pero también sabe moverse bien por dentro cuando hay espacios.

Menciona a José Ángel, que está siendo clave en esta estructura actual. Se nota que tienen una gran conexión. El pivote levanta la cabeza, carga la pierna y en ese momento los dos se buscan.

Es tal cual como has dicho. Parece que va a dar un pase al lateral, o al central, o un balón largo, pero tiene ese pase filtrado sin mirar que me busca muy bien. Me entiendo muy bien tanto con Villares como con José.

"Quiero ser más determinante a la hora de llegar al área, ser más decisivo"

El legado de Lucas en la aportación goleadora como mediapunta es difícilmente alcanzable. Por lo de ahora lleva cuatro tantos, pero entiendo que no quiere quedarse ahí.

Sí, obviamente los números son importantes para mí, para mi futuro y para ayudar al equipo. Quiero ser más determinante a la hora de llegar al área, ser más decisivo para tener efectividad cuando tenga una o dos ocasiones… Estoy en ello, mejorándolo, y voy por buen camino.

Formas una especie de tridente joven con Yeremay y Mella y la reciente prelista de la sub-21 contaba con la presencia de los tres. ¿Qué se siente?

Sí, es cierto. No sé cuántos jugadores se añaden en estas prelistas, pero ya el año pasado en el Eibar me comunicaban que estaba en esas prelistas. Intento trabajar para que llegue esa recompensa, pero me tengo que centrar en el Dépor. Eso sería una recompensa por el trabajo bien realizado. Sé que hay muchísimos jugadores españoles que van convocados que están en Primera y en equipo muy grandes, pero hay que seguir trabajando y seguir insistiendo.

"Lo firmo ahora: estar aquí, en Primera, y estar en la selección en el Mundial 2030"

Mundial 2030 en España, en Riazor. Le pilla con 27 años. ¿Se puede soñar con eso?

Si me pones el papel, lo firmo ahora mismo. Estar aquí, en Primera, y estar en la selección.

Yeremay, Mella y Soriano, renovados con contratos de larga duración. ¿Cómo de factible es que se mantenga ese tridente en el futuro?

Es bueno que los jugadores jóvenes, a los que añado a Barcia y a Diego, que también han renovado hace poco, tengan esos contratos de larga duración y que el club crezca también con canteranos, con gente de la casa, y que estemos en el fútbol profesional con gente joven. Ojalá el siguiente año se pueda optar a grandes retos y se pueda lograr ese ascenso, la ilusión de todos, con jugadores de la casa y con jugadores jóvenes.

Sobre Yeremay, ¿cómo lo vio durante el mercado de invierno? ¿Lo notó afectado?

Lo noté bien. No lo noté distraído ni que estaba en otra cosa. Estaba entrenando bien y estaba jugando bien. Como él ya dijo, fue una situación diferente que se le dio en ese mercado, pero ya pasó y está, ya lo estaba, centrado en el equipo.

La diferencia de puntuación entre Riazor y fuera no puede ser una casualidad. ¿Las virtudes de los atacantes, que disfrutan corriendo, tiene algo que ver?

Los rivales nos conocen, han visto muchos partidos y saben que en Riazor somos un equipo dominador, que intenta tener el control, con mucha gente arriba con balón y que arriesga mucho. Entonces, los rivales se encierran más y nos cuesta un poco más en ese aspecto. Pero creo que en los partidos que hemos jugado en casa se han visto cosas buenas. Es verdad que no hemos tenido esa pizca de suerte que hemos tenido fuera, que ha habido muchos partidos que hemos ganado de forma contundente. Al final, el rival, en su campo, con su afición, intenta ir hacia adelante, deja más espacios y eso nos viene bien a la hora de salir, a la hora de explotar a Mella y a Peke, que son muy rápidos y les puedes tirar esos balones a los espacios. Eso nos facilita mucho las cosas. Si hay que decir por qué ganamos más fuera que en casa, creo que va por ahí, que en casa los rivales se encierran un poco más.

Mario Soriano, durante la entrevista en la sala de prensa de Abegondo | Foto: Quintana

A pesar de eso, está entre los tres jugadores con mejor porcentaje de pase en campo contrario y el Dépor sigue mejorando en ese aspecto. ¿Es un mito que el equipo prefiere correr?

Cuando hemos jugado contra equipos que tienen buenos datos en el aspecto físico, les hemos superado nosotros y aun así hemos tenido más posesión. Hemos generado más ocasiones y ellos han tenido que defender en bloque bajo y también les hemos hecho daño en las transiciones. Pero ya digo que, dependiendo del partido, podemos tener unos datos que son, con perdón, una mierda, y ganamos 3-0. Y en otro partido podemos tener unos datos muy buenos y perder 1-0. Al final la gente, ¿en qué se va a fijar? Pues en el resultado.

¿Qué le ha faltado al Dépor para dar ese salto para poder luchar por ser equipo de playoff?

Ser más determinante tanto en el área propia como en el área contraria. Las ocasiones claras que hemos tenido, meterlas, y tener partidos más tranquilos. En el aspecto defensivo hemos tenido partidos muy buenos, de no encajar o recibir un gol y ganar tranquilos, pero en otros partidos nos han hecho daño y gol con poco. A bote pronto te puedo hablar del partido contra el Levante en casa. Fueron dos errores forzados que se pueden evitar y perdimos 1-2.

Nunca ha escondido que ha mirado de reojo al playoff. ¿Se puede seguir mirando?

Sí, mirar se puede (ríe). Se puede mirar para todos los lados. Pero hay que ser claro y consciente de la situación en la que estamos. Es cierto que, por ejemplo, el Burgos ganó tres partidos seguidos y se puso cerca del playoff cuando hace poco estaba a nada del descenso. Pero tenemos que mirar para nosotros, alcanzar el objetivo de salvarnos y luego ya mirar hacia arriba. Ahora en la parte de arriba, con el Oviedo y el Huesca que se han estancado un poco más, ya hay menos diferencia respecto a Córdoba y Burgos. Pero creo que el objetivo es el de sumar 50-52 puntos, que creo que va a estar ahí la salvación, y a ver dónde estamos después. Y si podemos optar a ponernos más arriba, vamos a ir a por ello.



Hablando de playoff, lleva tres seguidos, el último en el Eibar, y todos con finales duros. En el vestuario seguro que ha habido alguna broma al respecto.

Al principio, sí. La típica broma de que no quieren jugar playoff conmigo. Pero firmaría estar todos los años luchando por el playoff o por cosas grandes y perderlas que estar luchando por no descender o por cosas malas. Es verdad que fueron tres años complicados, sobre todo el primer año con el Dépor, contra el Albacete, que fue el más duro. Luego también podría poner el del año pasado porque teníamos muy buen equipo. Veías los partidos y veías que el Eibar tenía una superioridad grande. Todo el mundo nos lo decía. Algunos jugadores nos decían que íbamos a ascender fácil, pero al final nos quedamos a un punto del ascenso directo. Y en el playoff, pasó lo que pasó.

"Al Eibar siempre lo llevaré dentro porque me cambió la vida"

¿Qué recuerda del momento de decidir salir rumbo a Eibar y qué espacio guarda al club armero en su corazón?

Fue una decisión difícil. Dije que quería irme para allí por mil temas que pasaron. Y ya pasó. Siempre digo que yo tenía miedo de ir a otra categoría, a un equipo que optaba para ascender. Tenía claro que si me iba a otro club, sería a un equipo con opciones. Y fue un año muy bonito. El Eibar es un club muy pequeño y a la vez muy grande por toda la gente que trabaja allí. Tengo que agradecer a la presidenta Amaia (Gorostiza), a César (Palacios), a Arkaitz (Lakanbra) y al cuerpo técnico que desde el primer momento me dieron cariño y confianza. Y luego teníamos un grupo muy bueno y se dieron las cosas muy bien. Empezamos muy mal, pero luego todo fue rodado. Fue una temporada muy buena que siempre voy a recordar. Al Eibar siempre lo llevaré dentro porque fue el equipo que me dio la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional y porque, entre comillas, y también sin comillas, me cambió la vida.



¿Cómo recuerda la vuelta al Dépor y cómo se cerró tan rápido la renovación cuando parecía que la relación no era fluida?

Cuando acabó aquí la temporada, que se ascendió y todo, ya se pusieron en contacto con mi agente para hablar de lo que querían y lo que pensaba yo. Y cuando se acabó la temporada con el Eibar, no sé si fue el 12 de junio o así, pasaron unos días y se pusieron en contacto otra vez para ofrecer lo que finalmente he firmado. Hablé con ellos, les dije que lo tenía claro, que yo era jugador del Dépor, y que ellos viesen lo que querían de mí. Al final llegamos a un acuerdo mutuo y muy contento.

"Mi día a día es tranquilo porque paso un poco de todo"

¿Qué recibe de la afición en el día a día? ¿Todavía le llega alguna crítica de gente que está dolida por su salida al Eibar?

Mi día a día es tranquilo porque paso un poco de todo. Me da igual. Que me digan algo bueno o malo… lo importante es que hablen. Si no hablan, ese es el problema (ríe). Cuando pasó todo, el año pasado, recibí millones de mensajes, pero es lo que hay. No voy a entrar en discusiones. Y a la vuelta recibí muchísimos mensajes de apoyo, de cariño, también por la calle. Así que no tengo ningún problema.

Renovó hasta el año 2028 pudiendo quedar libre en verano y esperar al mejor postor.

Sí, es eso. Por ese tema del contrato se vio lo que yo quería y lo que siento por el Dépor. Estoy muy a gusto aquí. Ahora, con el presidente, con todas las infraestructuras que está haciendo en Abegondo, confío que va a llevar al Dépor a la élite, a donde todo el mundo quiere. Tarde o temprano vamos a estar ahí.

Hace poco se convirtió en centenario en el Dépor y ya es el segundo jugador de la plantilla con más partidos. ¿El aficionado puede soñar con un Soriano bicentenario o tricentenario?

Ojalá. Yo lo firmo ahora y si es en Primera, más todavía. Parecía que llevaba pocos partidos, pero sí, logre los cien. Muchos compañeros me dijeron de broma que al irme y volver se empezaba de cero (ríe), pero estoy muy feliz. Tenía en la cabeza que si jugaba ‘X’ partidos podía llegar a los cien con el Dépor, que para mí es un orgullo tremendo. Y más siendo tan joven. Ojalá sean muchísimos más.

"Confío en que el objetivo del ascenso se va a lograr en cuatro años o incluso en uno o dos"

Justo su renovación entra en los tiempos que se marca el club para llegar a Primera (cuatro años). ¿Es un objetivo factible, se puede acortar?

Sí. Confío en que el objetivo se va a lograr en cuatro años o incluso en uno o dos. Esta categoría es muy complicada y cualquier año puedes ascender y puedes descender. Es muy difícil, pero se están haciendo las cosas bien, sobre todo en el tema de infraestructuras, cantera, plantilla y recursos tanto materiales como personales. Se está invirtiendo en nuestro bien y tarde o temprano vamos a estar en Primera. Creo que vamos a estar en Primera, y me incluyo, peleando por grandes cosas.

Y la última: ¿La plantilla está metida en la vorágine de las ligas Fantasy? ¿Hay piques?

Están en el Futmondo. Yo no estoy metido porque son unos enfermos. Cuando estaba Lucas, más todavía. Entrabas al fisio a cualquier hora y solo se hablaba de Futmondo, de cláusulas, de fichajes… A mí me lo dijeron, pero no quería jugar porque era una cosa de estar metido todos los días, saber a qué hora se abre la cláusula de uno, de otro… Tengo uno con mis amigos de Madrid, pero es más calmado. Si no entras en una semana, no pasada nada. Aquí hay piques serios con las cláusulas.