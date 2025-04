Mario Soriano: "He mejorado, pero quiero seguir marcando goles y dando asistencias"

Mella:

"No lo he visto todavía, no sé nada. Que se retiró del entrenamiento y espero que pueda estar este finde, pero no lo sé".

Algo más que la permanencia:

"Como sabemos, tenemos ya esos 50 puntos que en teoría dice todo el mundo para conseguir la permanencia. Sabemos que del playoff estamos a ocho, que es una diferencia, hay que ser realista, difícil de recortar. Quedan puntos en juego, todo puede pasar y nosotros vamos a ir a ganar todos los partidos. A conseguir los máximos puntos posibles y dar una alegría, dar la sorpresa".

Motivación:

"Personalmente, a mí me da igual, yo voy a ir a ganar los partidos y creo que el equipo también. Dentro todos sabemos que la permanencia se puede decir que la tenemos, pero queremos más. Queremos acabar de la mejor manera posible y en esas posiciones cerca del playoff y por qué no playoff, porque eso ilusionaría a la gente para la temporada que viene".

Presión para el Racing:

"Al final, es verdad que el Racing se está jugando ese ascenso. Vamos a jugar el partido como todos. Antes del encuentro se puede hablar de si ganar y que pierda un rival pase cualquier cosa, pero una vez que empiece el partido, eso se olvida dentro. Nadie piensa en eso y vamos a jugar como hemos jugado hasta ahora. La gente va a apretar. Creo que se agotaron las entradas y el Racing es un buen equipo, está haciendo las cosas bien y tiene jugadores muy buenos. El míster ya el año pasado hizo las cosas bien y este año más o menos igual. Se está viendo. Tenemos que hacer lo que sabemos y las debilidades que tiene el Racing aprovecharlas".

Racing:

"Es un equipo muy atrevido. Tira la línea muy adelante, se arriesga. Eso tiene pros y contras, pero sabemos que tenemos que tener un juego muy rápido, dinámico y buscar esas espaldas porque tenemos jugadores para ello. Y luego hay que ver que los jugadores de arriba están a un nivel muy alto. Andrés Martín tiene unos números muy buenos, Iñigo, Arana… están muy bien todos y tenemos que analizar todo y hacer un partido bueno para conseguir tres puntos que serían muy buenos".

Que faltó:

"Tener más determinación en las dos áreas. Al principio de la temporada, los partidos los controlábamos bien, teníamos ocasiones, pero no teníamos esa pizca de suerte de meter las que teníamos y luego en área propia, cualquier ocasión, fallo o error, que a lo mejor es pequeño, nos perjudicaba mucho. Al principio, sobre todo nos faltó en las dos áreas. Ahora llevamos nueve partidos sin perder, que en esta categoría es muy difícil. Hay que valorarlo, defensivamente estamos defendiendo bien el área, no concedemos mucho y arriba… Fuera de casa hemos tenido esa suerte de meter las que hemos tenido. Sabíamos perfectamente que la categoría iba a ser complicada por los equipos que hay y que iba a ser difícil llegar al playoff siendo recién ascendido".

Aumentar cifras:

"Está claro. Cuando vine aquí quería mejorar los números del año pasado. Tengo una posición que a día de hoy se miran mucho las cifras. He mejorado, quiero seguir marcando goles y dando asistencias. Sé que un tramo de la temporada estuve jugando más atrás, es más complicado llegar al área, pero ojalá vengan muchos más. Que en este último tramo de temporada los números suban, que para mí y para el equipo va a ser bueno. Hay que seguir sumando".

Renovación de Gilsanz:

"Al final yo estoy contento. Con él he jugado prácticamente todo, me ha dado confianza desde el minuto uno. Lo veo bien. Con él tengo buena relación también fuera del campo. Habla mucho con nosotros, muy cercano… Lo veo bien. Pero no es mi decisión, no puedo hacer nada sobre eso, pero estoy muy contento con él".