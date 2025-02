Mario Soriano: "Cualquier punto en esta categoría hay que valorarlo"

El mediapunta del Deportivo Mario Soriano dijo que "cualquier punto en esta categoría hay que valorarlo", sobre el empate conseguido por el cuadro coruñés ante el Huesca.

"Sabíamos que el Huesca defendía muy bien, está arriba por algo, un equipo muy sólido, ha esperado nuestro error, ha tenido dos ocasiones que podía haber ganado el partido, hemos insistido, hemos atacado por las dos bandas, hemos centrado, hemos hecho lo posible para marcar el gol, pero nos vamos con un sabor un poco agridulce porque queríamos los tres puntos en nuestro campo contra el tercer clasificado, pero hay que varlorar todos los puntos en esta categoría y seguir".

"El Huesca defiende muy bien, con esa línea de cinco y los mediocentros han dejado muy pocos espacios. Hemos tenido la de Peke, la de Zaka, el mío, hemos intentado tirar fuera del área porque dejaban muy pocos espacios entre líneas... Hay que seguir, ver los errores que hemos tenido, insistir y preparar desde mañana el partido con el Oviedo, que va a ser bonito y difícil", añadió.

El futbolista madrileño también se pronunció sobre las dos acciones polémicas en las áreas: "No he visto la del gol de Pablo, pero han comentado la mano de Blasco, del córner, que viene de un rebote. La mano nunca la vamos a entender en el fútbol, unas veces son unas manos claras y no las pitan. No lo vamos a entender nunca. En la de Pablo dicen que le da un poco y que como él lo mete, pero que si lo hubiera metido otro compañero, no lo habrían pitado. Es algo que no entendemos".

Soriano insistió en el mérito que tiene el empate frente al Huesca y la competitividad que hay en Segunda.

"En esta categoría ganas dos partidosy te pones cerca. Queríamos esa tercera victoria consecutiva contra el Eldense, que podíamos pensar en llegar más arriba, pero seguimos partido a partido, con este punto que es ante un rival complicado y queremos seguir nuestro camino. Veremos dentro de un mes o mes y medio qué pretendemos y qué queremos", dijo sobre el objetivo por el que pelearán en el tramo final de curso.

Para el mediapunta, lo que impide al Dépor dar el salto de calidad en la clasificación para pelear por el playoff está "un poco en las dos áreas, tanto ofensiva como defensiva, ser más contudente, meter las ocasiones. En muchos partidos hemos tenido esa fortuna de meterlas todas y en otros, hemos tenido muchas ocasiones y no hemos metido ninguna. El Huesca es un equipo súper sólido y mira dónde está. Es importante ser determinante en las dos áreas".

Por último, también habló sobre el fichaje de Lucas Pérez con el PSV Eindhoven: "Es él el que toma la decisión y le deseo lo mejor, que le vaya súper bien todo y ojalá vaya todo estupendo para él".