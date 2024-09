Manuela y Manuel, los 'Inesquecibles' de Lucas Pérez

"Me gustaría decir a los niños y niñas que peleen por sus sueños y que no se olviden de sus abuelos y abuelas, que es la mejor herencia que tienen". Así finalizaba Lucas Pérez el pregón que dio paso a las fiestas de María Pita el pasado 1 de agosto. Cualquiera que conozca un poco al delantero del Deportivo sabe la historia que hay detrás de su infancia criado por sus abuelos, Manuel y Manuela, en el barrio coruñés de Monelos. Y si el legado de sus abuelos todavía se mantiene vivo es porque Lucas nunca se olvida de ellos cada vez que tiene que dar un discurso o agradecer algo públicamente. Puede ser este precisamente el motivo que ha llevado a Pablo Varela a elegirle como el encargado de inaugurar 'Inesquecibles', un proyecto audiovisual que recopilará historias de famosos y anónimos y que nace con el principal objetivo de ayudar a salvaguardar la historia de nuestros mayores.

Si pensamos en olvidarse de los recuerdos pronto nos viene a la cabeza esa enfermedad que todos desearían que nunca les tocara vivir: el Alzheimer. Que el primer vídeo salga a la luz precisamente el 20 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer, no es casualidad. Y es que al igual que a una gran parte de la sociedad a Lucas le tocó vivirlo muy de cerca con su abuela Manuela.

Los orígenes del proyecto

La pandemia fue una época complicada a la par que extraña para todo el mundo. Pablo la vivió muy de cerca por motivos laborales y tras presenciar una gran cantidad de reencuentros una vez finalizado el confinamiento se dio cuenta de cómo el contacto físico ayudaba a los más mayores a refrescar los recuerdos. Es por ello que sintió la necesidad de hacer algo para ayudarles a conservarlos.

Tras tres años pensando y perfeccionando cómo lo haría realidad llegaba la hora de elegir la forma ideal para lanzarlo, y al pensar en una pesona pública que tuviera un vínculo especial con sus abuelos rápidamente se le vino Lucas Pérez a la mente. Además, consideró que el impacto que el delantero deportivista tiene sobre los jóvenes ayudaría mucho a que el mensaje calara sobre ellos y a concienciar sobre la importancia de que se sigan guardando los recuerdos de generación en generación para darles continuidad en el tiempo.

"Su testimonio es muy valioso. Personas como él, por su experiencia personal en la infancia, son fundamentales para concienciar sobre todo lo que nos aportan nuestros mayores", afirma Pablo. Preguntado por qué le transmitió Lucas al hablarle de sus abuelos, respondía rápidamente: "Orgullo y añoranza. Orgullo, porque Lucas siempre ha hecho hincapié en los valores que le inculcaron sus abuelos siendo él muy pequeño. Espíritu de superación, perseverancia, trabajo… Son sus señas de identidad, las que explican que siendo adolescente pelease hasta el final por su sueño: llegar al fútbol profesional. Y añoranza, porque en días como el de la lectura del pregón hay un recuerdo y un homenaje constante hacia quienes le han acompañado en este viaje. Y Manuela y Manuel, sus abuelos, fueron dos figuras clave para entenderlo".

Una portería sin red y un balón dentro de una bolsa del Gadis

Los abuelos de Lucas ya no están, y el delantero no guarda muchas cosas materiales de ellos, aunque si conserva el último DNI de Manuel. Pero a pesar de esto, si vuelve mentalmente a los soportales de las torres de Os Mariñeiros, donde vivían sus abuelos, y a la pista de cemento en la que jugaba con los chavales del barrio, rapidamente le vienen cientos de historias que contar a la cabeza. Y es que si ese niño que se pasaba horas solo tirando a una portería sin redes en el Otero Pedrayo, o que iba al colegio dándole patadas a una bolsa del Gadis que escondía dentro un balón consiguió su sueño de ser futbolista profesional y jugar en el equipo de su vida, fue en gran parte gracias a sus abuelos.

"Mis abuelos eran muy mayores para estar peleando con un niño de 10-12 años, pero al fin y al cabo yo veía los valores de mi abuelo y de mi abuela. Ellos siempre me decían que si lo que me gustaba era ir jugar al fútbol que fuera, con cuidado, pero que fuera. Tenía que ir al colegio, hacer las obligaciones y después me llevaban a entrenar porque estaba apuntado en el Vitoria. Bueno, empecé en las escuelas municipales de Arsenio Iglesias y de ahí fui para el Vitoria", comenta.

El alzeheimer

Con 15 años Lucas se va de A Coruña para probar suerte en el Alavés y posteriormente en Madrid. Con el paso del tiempo su abueló falleció y en la vida de su abuela apareció el alzeheimer.

"Cuando se fue mi abuelo ella (su abuela) dio un bajón muy grande y ahí se encargó uno de sus hijos de estar más con ella y cuidarla. Cuando se fue de Monelos, era la etapa que yo estaba en el Atlético de Madrid y cuando venía, la iba a visitar. Me decía: 'Hoy estuve en Monelos por la mañana' y no había estado. 'A qué hora comemos?' Y acabábamos de comer. Bueno, son enfermedades que ninguna es buena pero, desde mi punto de vista, la de olvidarte de las personas que quieres o de tus experiencias pues... es feo. Pero para eso también están los vídeos ahora, las fotos. Hemos avanzado también para que las personas mayores se den cuenta de lo que han vivido, de lo que han sido, de lo que han representado, de la parte fundamental que tienen en la familia", afirma el capitán del Deportivo.

Un ejemplo para los jóvenes

Lucas considera que cada edad es una etapa diferente de la vida y que cuando eres pequeño no eres consciente de lo rápido que pasa el tiempo ni valoras de la misma forma la oportunidad de pasar tiempo con los más mayores.

Y habla desde la experiencia porque a él también le da mucha rabia no haber vivido más tiempo con ellos: "Por lo rápido que va el mundo, que no espera por nada ni por nadie, a los mayores sí que se les puede dejar un poco de lado. Y eso es un error porque al fin y al cabo creo que son fundamentales en la vida esas personas que te han cuidado. No me ha pasado, porque todavía tengo 36 años, pero el día de mañana me pasará y lógicamente también entenderé que mi hijo tiene su vida. Cuando era pequeño no era consciente y es más, cuando mi abuelo ya estaba muy enfermo yo estaba por ahí por la calle. Me llamaron de repente porque ya estaba en el hospital para fallecer y no eres consciente por la edad. Al final, la edad es la experiencia".

Recuerdo al "número 1"

Otras de las figuras que tuvieron gran importancia en la vida de Lucas Pérez, así como en la de tantos coruñeses, fue Arsenio Iglesias. Para el delantero, la fidelidad actual de los socios deportivistas tiene una sola explicación y un protagonista: el legado de Arsenio. "Nos ha dado una identidad, el saber que un equipo pequeño como lo fuimos puede ser grande como lo somos ahora. La historia nuestra la empieza a escribir él por eso siempre va a ser el número 1", elogia.

Lucas nunca defendió la camiseta del Dépor en categorías inferiores y ha jugado en equipos como el Alavés, el Arsenal o el Cádiz, pero a pesar de eso nunca perdió ese sentimiento de pertenencia que considera que se agravó cuando sus abuelos fallecieron: "Después de que faltaran ellos me dije a mi mismo que tenían que sentirse orgullosos de lo que han peleado, y la mejor manera es luchar por lo que quieres. Yo quería ser jugador profesional de fútbol, quería ser reconocido por mi trabajo, mi esfuerzo y mi sacrificio y creo que es de lo que más me siento orgulloso porque yo sé que mi abuela si me viera estaría orgullosa de mí, y mi abuelo también. Y eso es lo que me hace levantarme cada mañana y seguir luchando".

'Inesquecibles' ya es una realidad

Desde este viernes todas las historias a las que se dará voz en 'Inesquecibles' pasarán a estar al alcance de todo el mundo a través de su cuenta de Instagram y de su canal de Youtube. Pablo considera que en la sociedad actual son muchas las personas que tienen una cuenta pendiente a la hora de hacer partícipes a los mayores en las cuestiones del día a día y hacerles sentir que son útiles. Es por ello que lo que busca conseguir es crear un banco de memorias audiovisuales que ayude preservar los recuerdos antes de que, por ejemplo, puedan desarrollar problemas de deterioro cognitivo.

A pesar de que haya sido el capitán deportivista el encargado de dar el pistoletazo de salida no solamente se sentarán en el banquillo de este proyecto perfiles mediáticos, sino que también personas anónimas tendrán la oportunidad de contar su historia y qué papel jugó en sus vidas la figura de sus abuelos y abuelas.