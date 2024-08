La “locura” de Kevin Sánchez con su “sueño” en el Dépor

“Para mí, ser canterano y estar en el primer equipo es una locura. Creo que hemos hecho muy buenos partidos, dos victorias, dos empates y una derrota, pero al fin y al cabo es pretemporada y estamos preparados para la temporada y para los partidos del Teresa Herrera”, afirmó Kevin Sánchez a la conclusión del encuentro en Chaves, que puso el cierre a la gira portuguesa del Dépor.



El joven delantero de la quinta de David Mella prolonga su sueño día a día. De jugar con el primer equipo y, la próxima semana, de hacerlo sobre el césped de Riazor.



Tres partidos oficiales ha disputado el atacante de 19 años en el ‘coliseo’ blanquiazul.



Kevin se estrenó con el primer equipo el 6 de diciembre de 2023, disputando los últimos 33 minutos del partido de Copa del Rey contra el Tenerife (2-3), en Riazor. Cuatro días después, llegó su debut en la liga. Imanol Idiakez le concedió los 13 últimos minutos del choque con el Sestao River, que finalizó 1-1. Y el 29 de mayo, disputó 12 minutos frente al Castellón en la ida de la Final de Campeones de Primera RFEF. Ahora, ansía que llegue el viernes para pisar el verde del estadio herculino de nuevo frente al Unionistas en la semifinal del Teresa Herrera.



“Jugar en Riazor siempre es una locura, para mí ya es un sueño jugar ahí, es estar en casa, nuestro clima, nuestra gente, sentimos más apoyo y estamos más liberados”, dijo el delantero, que ha participado en cuatro de los cinco amistosos de la pretemporada blanquiazul.



Kevin tan sólo descansó contra el Famalicão, en el primero de los tres tests en tierras lusas. Fue titular frente al Pontevedra y el Gil Vicente y entró desde el banquillo contra el Ourense y el Chaves.

Cambio físico

El cambio físico del joven futbolista es evidente. “Con mi entrenador Alejandro Salmerón, la verdad que este verano, estas vacaciones nos las hemos tomado muy en serio para mejorar porque ya soy sénior de primer año, ya no soy juvenil y hay que darlo todo, hay que exprimirse al máximo”, reconoció Kevin Sánchez, quien se toma muy en serio la pretemporada para lograr hacerse un hueco en la primera plantilla de cara al retorno del Dépor a la Segunda División.



El Chaves infligió al conjunto de Imanol Idiakez su primera derrota de la pretemporada. Kevin explicó que pudieron acusar las altas temperaturas y la elevada exigencia en la cuarta semana de pretemporada.

“Siempre se puede mejorar, venimos de hacer dos partidos muy buenos contra el Famalicão y el Gil Vicente, y el calor, la hora, el campo pesan y, sobre todo, esta semana, que ha sido un poco larguita para nosotros, pero muy bien”, analizó el joven deportivista tras el choque con la escuadra portuguesa.



“Los tres campos, en general, estuvieron muy bien, pero hoy hizo más calor que cualquier día. También es dos horas antes y, entonces, el balón se paraba”, añadió.



Aun así, apuntó que “al equipo siempre lo veo bien. Veo a mis compañeros preparados y vamos con todo a la temporada”.

Extremo derecho

Una vez más, Idiakez alineó a Kevin como extremo derecho.



“Estoy para la posición que el míster me ponga y daré todo porque es lo que me caracteriza. Me vi bien, por supuesto que tengo muchas cosas que mejorar, porque no es una posición en la que esté habituado a jugar y para delante”, dijo.



El delantero de 19 años explicó que el preparador deportivista le pide durante los partidos “que sea yo, que yo puedo. Es una posición nueva, pero me dice que me adapte”.