El Juvenil A pierde el liderato tras caer ante el Celta en A Madroa

El primer miniderbi de la temporada en la División de Honor Juvenil tuvo como desenlace un cambio de líder. El Celta, que se presentaba a la cita como uno de los tres invictos de los de los 112 equipos de la categoría, superó al Deportivo con goles de Ángel Arcos y Yoel Crespo en la primera parte (se llegó con 2-0 al descanso) y del propio Arcos nada más empezar el segundo acto, que firmó el definitivo 3-0. El equipo blanquiazul, sin argumentos para dar la vuelta al marcador, sufrió su segunda derrota de la temporada.



Miguel Figueira introdujo dos novedades en su once inicial respecto al del pasado domingo en el partido contra el Racing de Santander (3-0) en Abegondo. La primera estuvo en la portería. Contra el Celta jugó Anxo y no Álex Marqués. La línea defensiva fue la misma, con Mario Hermo y Hugo Torres en los laterales y Samu y David como pareja de centrales. En la medular también jugaron los mismos al no entrar finalmente Estévez en la convocatoria y esperar Ferreiro en el banquillo: Abel fue el pivote y a sus costados actuaron Lucas y Nico. La segunda cara nueva fue la de Balbas (y no Dani García) en el frente ofensivo junto a Rubén Fernández y Álvaro.



El partido se puso muy cuesta arriba para el equipo de Miguel Figueira en el último cuarto de hora de la primera mitad. Superada la media hora, concretamente en el minuto 32, Arcos hizo que el 1-0 subiese al electrónico de A Madroa en una acción desafortunada para el conjunto blanquiazul. El extremo del Celta inició una conducción por el carril central hasta conseguir acomodarse para sacar un disparo a puerta que fue ligeramente desviado por un defensa visitante despistando a Anxo.



El gol en contra sirvió como estímulo para el Deportivo, que trató de buscar la portería contraria con más decisión. Ese paso al frente del Juvenil A blanquiazul se transformó en riesgo al dejar más espacio en la espalda de su línea defensiva, un factor que aprovechó el Celta en el minuto 40 para, tras un envío de Ángel Arcos a la espalda de los centrales, anotar el segundo. Yoel cazó el cuero entrando desde segunda línea, regateó a Anxo y marcó a puerta vacía para establecer el 2-0 con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

Si no estaba bastante cuesta arriba el partido con el 2-0 en el intermedio, se puso mucho más crudo para el Deportivo nada más comenzar la segunda mitad. Un Celta letal y muy vertical hizo que el 3-0 subiese al electrónico en el minuto 49. Ángel Arcos, el encargado de abrir la lata con un zapatazo desde fuera del área, volvió a golpear en los primeros compases del segundo acto para dejar el choque prácticamente sentenciado y, sobre todo, dejar al Dépor herido y sin capacidad de reacción. Un tiro de Yoel fue rechazado por Anxo sin que los defensas del Dépor acertasen a alejar el peligro. Arcos, el más avispado, cazó el segundo balón para mandarlo al fondo de las mallas.



Con 3-0 en contra parecía misión imposible dar la vuelta al marcador ante un Celta que es uno de los 112 equipos de la División de Honor Juvenil que no ha perdido ningún partido en las trece primeras jornadas. Y fue imposible.



Miguel Figueira lo intentó con cambios desde el minuto 49 al 68, pero no consiguió dar con la tecla a pesar de que hubo dos tiros a la madera: uno de Javi y un cabezazo de De Labra. Alberto Súarez, míster del Celta, también metió jugadores de refrescos retirando a Yoel, uno de los mejores del partido, y no hubo más novedades en el marcador.



Con esta derrota, la segunda de la temporada en trece jornadas, el Dépor cae a la segunda posición y se queda a dos puntos del Celta.