El Juvenil A gana al Val Miñor y termina la primera vuelta a dos del Celta

El Juvenil A del Deportivo concluye la primera vuelta en segunda posición y a dos puntos del líder Celta después de ganar (4-3) al Val Miñor en la Ciudad Deportiva de Abegondo en un partido en el que el gran protagonista fue el delantero blanquiazul Rubén Fernández al firmar un póker de goles para liderar el triunfo de su equipo.



Con bajas en todas las líneas del campo, el equipo de Miguel Figueira se recompuso con futbolistas menos habituales, como Mario, que jugó de extremo. Repitió Vergara en el lateral derecho después de ser titular también contra el Oviedo en la jornada anterior y marcar un gol en El Requexón. David fue el pivote en una medular junto a dos de los máximos artilleros del equipo: Lucas y Álvaro.



El encuentro empezó bien para el Juvenil A blanquiazul, que a los diez minutos ya estaba por delante en el marcador. Un disparo duro de Álvaro Fraga, mediapunta deportivista, encontró la parada de Efrén. La bola quedó rechazada y el punta Rubén, el más atento, mando la bola al fondo de las mallas para anotar el 0-1.



En una de las primeras aproximaciones claras del Val Miñor, la escuadra de Nigrán consiguió devolver las tablas al marcador. Fue en el minuto 21, en una falta directa ejecuttada por Iker Rodríguez que fue desviada por un defensa local despistando (1-1) a Álex Marqués.



El Dépor aceleraría después del gol visitante y llegaría al descanso con ventaja en el electrónico de Abegondo gracias a un nuevo gol de Rubén, que remató en el área pequeña un último pase de Lucas.



Nada más empezar la segunda mitad, el partido se puso más de cara para el Dépor. Lucas volvió a tener protagonismo en el área del Val Miñor, en esta ocasión provocando un penalti. Rubén Fernández agarró el balón con la intención de firmar su particular hat-trick y lo consiguió superando (3-1) a Efrén por tercera vez.

El cuadro de Miguel Figueira pondría tierra de por medio y dejaría el choque prácticamente sentenciado cuando se cumplía un cuarto de hora del segundo período. Fue una situación muy similar a la del 1-0, pero el primer disparo fue de Lucas y no de Álvaro Fraga. Efrén no fue capaz de atrapar el esférico y Rubén, oportunista, marcó su cuarto gol y el cuarto del Dépor.



En el tramo final y sin mucho margen de maniobra, el Val Miñor anotó el 4-3 después de un centro lateral en el que el Dépor no acertó a despejar. Se produjo un barullo en el área y Lucas marcó el último gol del encuentro.