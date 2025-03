José Ángel el trotamundos, se reinventa para asentarse

La agónica victoria del Deportivo en el Carlos Tartiere vino con propina. Además de tres puntos de oro en la carrera hacia la permanencia, el club blanquiazul se aseguró a medio plazo a uno de los futbolistas clave en el ascenso de la pasada temporada y que se está convirtiendo en uno de los pilares de la velocidad de crucero que pretende tomar la nave dirigida por Óscar Gilsanz. José Ángel Jurado firmó su partido 50 como titular en Liga como deportivista y extendió automáticamente su contrato hasta 2027.



Cuando llegó a A Coruña hace un año y medio, el mediocentro sevillano buscaba volver a sentirse protagonista después de una experiencia irregular en Tenerife. Pero al mismo tiempo quería que fuera su rendimiento, y por consecuencia el del colectivo, el que estipulara su vinculación con la entidad herculina. Firmó un contrato base por dos años, hasta 2025. En los últimos meses esa apuesta por él mismo ha tenido premio y ya ha alejado la fecha de caducidad dos campañas más gracias al ascenso a Segunda y a su rendimiento en este curso.

Trotamundos



José Ángel cumplirá 33 años el próximo mes de junio y probablemente ahora mismo esté pensando que no hay ningún sitio mejor que el Dépor echar raíces después de una carrera profesional en la que se ha acostumbrado a vivir siempre con una maleta en la puerta.



Desde su salida de la cantera del Betis en 2011, el sevillano no ha tenido problemas para viajar a diferentes puntos del planeta futbolístico y buscar fortuna allá donde quisieran darle una oportunidad. Se labró su escalada al fútbol profesional primero en el Mirandés, que ya por aquel entonces buscaba talentos desechados por otras canteras, y luego en el Villarreal B. Fue otro filial como el del Almería el que finalmente le serviría de trampolín a la élite. Tras una temporada en el ‘B’, dio el salto al primer equipo de la mano de Fernando Soriano, actual director deportivo del Dépor. Dos años y medio de estancia que terminaron de la peor manera: cortado en enero y sin margen para encontrar nuevo equipo.

INDISCUTIBLE

Suma nueve titularidades seguidas desde que regresó al once en enero



Fue en ese momento donde el pivote decidió abrir las puertas del extranjero con varias experiencias de las que guarda gran recuerdo. La primera pica la puso en Noruega. Llegó al Bodø/Glimt para convertirse de un día para otro en el auténtico líder de un equipo que entonces buscaba el regresar a la máxima categoría del país nórdico Hoy es una de las sensaciones del fútbol europeo tras levantar varios títulos de Liga y ser un habitual en las competiciones continentales.



No se quedó para eso José Ángel, que antes de cumplir dos años allí apostó por intentar escuchar los acordes de la Champions en otro destino exótico como Moldavia. Se enroló en el Sheriff Tiraspol que tiempo después daría la campanada en el Bernabeu, gloria suprema que tampoco encontró el jugador deportivista. A los seis meses ya había puesto fin a su etapa en Transnistria al esfumarse el sueño internacional



Regresó entonces a España en un movimiento similar al que lo trajo el verano pasado a A Coruña. Firmó en el ambicioso proyecto del Cartagena en Segunda B y, en una faceta que brilla en su currículum, sumó un nuevo ascenso a la categoría de plata de la mano de otro viejo conocido del Dépor: Borja Jiménez. No asentó campamento mucho tiempo en Cartagonova, ya que completó dos temporadas antes de tomar de nuevo rumbo más allá de las fronteras españolas. Y es que, hoy en día, todo nómada que se precie en este deporte prueba suerte antes o después en el fútbol árabe. En su caso la estancia fue corta. Seis meses en el Al-Wahda de los Emiratos antes de acudir a la llamada de un Alcorcón que luchaba con todas sus fuerzas para no irse al pozo de Primera RFEF. Se hizo indiscutible en Santo Domingo nada más llegar, pero su presencia no fue suficiente. Sí le alcanzó para llamar la atención de un Tenerife que se había quedado a un paso del ascenso, pero no cuajó en la idea de Ramis.

BALÓN PARADO Primera asistencia desde que asumió la estrategia tras la marcha de Lucas La importancia de José Ángel desde su regreso al terreno de juego es mayúscula en todos los aspectos. En fase defensiva barriendo todo por delante de la línea de cuatro, en ataque poniendo la primera piedra en la circulación... y desde la marcha de Lucas Pérez también en la estrategia.

Una de las cualidades que siempre han caracterizado al andaluz durante su carrera es el gran golpeo que tiene en su zurda y en el que no se ha prodigado en exceso en Riazor. Como es lógico, la presencia del atacante de Monelos monopolizaba toda acción que sucedía cuando la pelota se paraba.

Desde hace unas semanas el centrocampista ha asumido una responsabilidad que no le es desconocida de anteriores equipos y está empezando a coger el toque, las distancias y la coordinación con sus compañeros. Ante el Huesca, el brazo de Pablo Vázquez y el VAR le quitaron su primera asistencia en una falta lateral, la primera de varias que colgó con música en el área. En Oviedo Mario Soriano puso mucho de su parte, pero el centro llevaba la velocidad y la trayectoria justa.

Nuevo rol



Fue entonces cuando Soriano lo reclutó para su enésimo cambio de rumbo. Llegó a Riazor como un desconocido para el deportivismo y no tardó ni un par de semanas en meterse a la grada en el bolsillo. Imprescindible para Idiakez en el regreso al fútbol profesional, el ritmo de Segunda y una inoportuna pubalgia amenazaban con echar por tierra sus planes de establecerse.

11 EQUIPOS figuran en la trayectoria profesional de José Ángel, tres de ellos del extranjero



Todo cambió a su regreso. La idea de Gilsanz le viene como anillo al dedo a esta nueva etapa de la carrera de José Ángel, donde ya no está para apagar los fuegos aquí y allá, pero puede potenciar sus cualidades desde el puesto de mando. Dirigiendo. Un José Ángel más cerebral, que elige mejor sus batallas y cuyo radio de acción es menor, pero precisamente con mucho más impacto. Y eso hablando únicamente de su contribución sin la pelota. Con ella, el sevillano se ha convertido en el primer peldaño de cada ataque del Dépor hasta el punto de que los rivales empiezan a adaptar su presión para evitar que los someta desde esa posición de quarterback que pone el engranaje blanquiazul en marcha y, lo más peligroso para el oponente, desata a Mario Soriano.



En unos meses se cumplirán dos años desde su llegada a A Coruña y tendrá por delante otras dos temporadas de contrato como jugador deportivista. Creciendo en el campo y en la ascendencia sobre sus compañeros, el reciente paso atrás sobre el terreno de juego parece ser justo lo que necesitaba este hombre de ninguna parte para establecer definitivamente su hogar.