José Ángel: "Estábamos cómodos, pero hemos tenido dos errores que nos condenan"

José Ángel subrayó la actuación del equipo frente al Levante, pese a la derrota: "Hemos hecho un partido completo, hemos estado cómodos en la primera parte, pero ellos tienen un grandísimo equipo, grandes jugadores".

El centrocampista indicó que "ha habido momentos que nos hemos tenido que poner el mono de trabajo, aunque estábamos cómodos en el campo, pero hemos tenido dos errores que nos condenan y ese es el resumen del partido".

El andaluz reconoció que "después de una derrota, lo que quieres es que llegue el siguiente partido lo antes posible. Mirando este partido, analizando las cosas que hemos hecho bien y mal. Hoy hemos hecho un buen partido ante un gran rival, pero los errores nos han condenado", insistió.

Sobre el hecho de haber dejado escapar muchos puntos en casa, señaló: "Nosotros en Riazor nos sentimos cómodos, jugar ante esta afición, en nuestro estadio es un privilegio, pero los resultados no están terminando de salir. No sé cuál es la solución, pero tenemos que intentar darle la vuelta a esto en casa porque la afición no se merece los pocos puntos que estamos sacando".

José Ángel también se pronunció sobre el hecho de que fuera el primer partido desde el adiós de Lucas: "Siempre he dicho que Lucas es insustituible y para nosotros era un líder dentro y fuera del campo, eso estaba claro y todo el mundo lo ve, pero el capítulo se cerró, se acabó y tenemos que mirar hacia delante por el bien del club".

Precisamente, ante la ausencia del excapitán, el andaluz fue el encargado de lanzar las acciones a balón parado: "Solía ser el lanzador del balón parado en anteriores equipos. Aquí teníamos grandes jugadores que lo hacían bien, ejecutores, como Lucas o Escudero, cuando estaban, pero en este caso no estaba ninguno de los dos".