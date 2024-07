José Ángel, un ‘dos por uno’ para desafiar las decepciones en una posición gafada

El ascenso a Segunda División trajo bajo el brazo la renovación automática del centrocampista José Ángel Jurado (Sevilla, 1992) hasta 2026, con opción a ampliar su contrato hasta 2027 o 2028 si se cumplen una serie de objetivos. La intención del Deportivo es atar a un futbolista que podría acabar con el baile de mediocentros defensivos que ha habido en el club desde la salida de Mauro Silva y Aldo Duscher, a mediados de los 2000. Con la excepción de Álex Bergantiños, que se mantuvo en ese rol como una pieza importante durante años a pesar de la insistencia de las diferentes direcciones deportivas por buscarle competencia o un sustituto, el club coruñés espera que José Ángel se asiente en una demarcación que ha sido una patata caliente.



José Ángel consiguió convertirse en un futbolista clave para Imanol Idiakez. Capital en la fase defensiva, con inteligencia táctica para acudir a ayudas y cubrir una área amplia del centro del campo, el pivote andaluz también fue importante para el técnico en la salida de balón y en la creación de juego. José Ángel mostró criterio con el cuero y fue siempre el primer apoyo para los defensas a la hora de iniciar los ataques. Ese perfil de mediocentro defensivo, con argumentos para aportar también en la faceta ofensiva, no ha triunfado en los últimos tiempos en el Deportivo.



Desde la salida de Mauro Silva y Aldo Duscher, en 2005 y 2007 respectivamente, el club coruñés ha buscado desesperadamente un mediocentro que le diese el equilibrio que consiguió aportar José Ángel con la inestimable ayuda de Diego Villares durante la pasada campaña. Los coruñeses Álex Bergantiños y Pedro Mosquera son los dos ‘5’ que más tiempo se asentaron en la medular blanquiazul, aunque ambos también recibieron críticas en diferentes etapas de su trayectoria en el Deportivo. Sin embargo, la lista de pivotes que ofrecieron un rendimiento pobre o que sólo dieron un buen nivel en contadas ocasiones es más que extensa.

Una larga lista

Josep Calavera y Roberto Olabe son dos de los últimos mediocentros posicionales que pasaron por el Deportivo sin pena ni gloria. El primero apenas tuvo oportunidades, mientras que el exceso de agresividad lastró el rendimiento del segundo, que sí tuvo protagonismo sobre el césped. Fueron los últimos nombres de una extensa lista de pivotes que no alcanzaron el éxito en el Deportivo, cada uno en su medida. Uche Agbo, Muntari, Assunçao, Juca e incluso el ‘Toro’ Acuña son algunos de los mediocentros defensivos de los últimos 20 años que han dejado peor recuerdo en el deportivismo.



Por otro lado, el brasileño Guilherme tuvo un rol importante durante sus dos temporadas en A Coruña (2016-17 y 2017-18) pero tampoco convenció entre el deportivismo. A lo largo de los últimos 20 años, también pasaron por el club otros mediocentros que no rindieron al nivel esperado, no tuvieron los minutos deseados o incluso las lesiones mermaron su aportación. Es el caso de Antonio Tomás, De Guzmán, Rubén Pérez, Jesús Vázquez, Borja Fernández, Wilk o Peru Nolaskoain, entre otros. Ninguno de ellos se hizo con un puesto fijo en la medular y se asentó en el equipo coruñés durante varias temporadas, algo que el Deportivo espera que suceda con José Ángel.



Además de Álex Bergantiños, que fue el dueño del puesto de mediocentro posicional durante años, y de la aportación de Pedro Mosquera en esa demarcación, también hubo otro mediocentro con buen rendimiento: Abel Aguilar. A pesar de no ejercer de forma continuada el rol de centrocampista posicional del doble pivote, sí tomó ese papel cuando estuvo acompañado en la medular por Juan Domínguez. En el resto de partidos, con Álex Bergantiños o Assunçao a su lado, tuvo más libertad. No obstante, únicamente militó en el Deportivo una temporada (2012-13).



El resto de centrocampistas del Deportivo en los últimos 20 años tuvieron roles distintos al de José Ángel durante la pasada campaña. Sergio, Juan Rodríguez, Juan Domínguez, José Rodríguez, Borges, Krohn-Dehli, Fede Valverde, Edu Expósito, Vicente Gómez, Gaku Shibasaki, Rafa de Vicente y Juergen Elitim, entre otros, fueron generalmente el mediocentro como más libertad de un doble pivote o interiores en una medular con tres futbolistas. Todos ellos forman una amalgama de centrocampistas con diferentes niveles de rendimiento en el Deportivo, pero su paso por el club no puede ser comparable al de José Ángel al contar con un papel distinto dentro del terreno de juego.

“Asesino” y mediocentro que "sabe tocarla"

José Ángel recibió el apoyo del deportivismo en las sucesivas celebraciones posteriores a la consecución del ascenso a Segunda División. La afición le cantó cariñosamente “¡asesino, asesino!” en repetidas ocasiones debido a una temporada repleta de faltas tácticas y tarjetas amarillas por cortar ataques del rival cuando el Deportivo no estaba bien colocado. El mediocentro también sufrió dos expulsiones, ante el Tenerife en Copa del Rey y frente a la Real Sociedad B en Primera Federación.



No obstante, el propio José Ángel reivindicó en el palco de María Pita el pasado 26 de mayo su otra cara, la de mediocentro organizador y primer escalón del juego de ataque. “A ver si podemos parar un poco con el cántico porque me han pintado ‘asesino’ en la parte de atrás del coche”, se quejó entre risas. Acto seguido, el técnico Imanol Idiakez recogió el micrófono y confirmó la visión del mediocentro en un tono jocoso: “A Jose no le gusta que le llamen asesino, se cree que es más de tocarla”, dijo.



“Asesino” y mediocentro que “sabe tocarla”, dos caras de un mismo futbolista, un José Ángel Jurado que desafía las sucesivas decepciones del deportivismo en relación a la demarcación de mediocentro posicional.