De Joker a Joker: una camiseta para el recuerdo

Con solo 4 años, Liam tenía un plan: conseguir la camiseta de Mario Soriano. Lo llevaba elaborando desde carnaval y ayer pudo completar su objetivo tras la victoria del Deportivo ante el Cádiz.

Su padre, Jose, revela a DXT Campeón que todo empezó con la tarjeta amarilla que Mario vio ante el Real Zaragoza por celebrar su diana poniéndose la máscara de El Joker, en la jornada 18 de liga: "Liam me preguntó por qué le sacaban una amarilla por ponerse la máscara. Entonces, cuando llegó carnaval, me dijo que quería ir disfrazado de El Joker porque así él podía celebrar goles y no haría falta que a Mario le echasen tarjeta".

Dicho y hecho. Liam se disfrazó de El Joker y se plantó en Riazor con una pancarta para el '21' blanquiazul: "Mario no lo vio. Después lo esperamos y le pidió la camiseta, pero ya la había cambiado con otro jugador y para el siguiente partido ya se la habían pedido".

Liam, la primera vez que fue disfrazado de El Joker a Riazor, junto a Mario Soriano | CEDIDA

Liam lo tenía claro: el que la sigue, la consigue. Ya no era carnaval, pero el pequeño deportivista vio en el partido contra el Cádiz la oportunidad perfecta: "Me dijo «vamos otra vez de El Joker». Cuando vimos a Mario, antes del partido, ya nos preguntó dónde íbamos a estar sentados para darnos la camiseta al acabar el partido. Al final del partido se fue justo para el córner contrario al que estábamos, pero alguien del staff le debió decir dónde estábamos y ya vino"