Jardiel y su sensación de haber caído ante “un rival de mucho nivel” ante el Depor

El entrenador del CD Teruel, Raúl Jardiel, admitió haberse quedado con la sensación de perder el pasado sábado (1-3) frente a “un rival de mucho nivel”.



“He sentido que teníamos un rival de mucho nivel, es la sensación que he tenido a lo largo de todo el partido, evidentemente no es casualidad, cuando un equipo va líder. Y, sobre todo, que ha tenido dos partes diferenciadas a lo largo de la competición este equipo. Empezó costándole y ahora lleva una dinámica muy positiva y eso no es casualidad. Tiene muchos argumentos, llegan en un buen momento y además, ha estado muy bien enfocado en el partido, ha ido adaptándose a lo que ha ido sucediendo y creo que ha tenido mucho poso el rival en determinados momentos del partido. Es una dificultad que teníamos y la hemos sentido”, reconoció el técnico rojillo.



Pese a la derrota, el preparador del cuadro aragonés se mostró “orgulloso” del comportamiento de sus futbolistas.



“Era un partido muy exigente y me gusta cómo ha respondido el equipo. He visto partidos del Deportivo de otros días en los que han tenido más situaciones de gol. Frente al Unionistas, por ejemplo, generaron más ocasiones que ante nosotros, pero han tenido pegada también. No ha tenido tantas situaciones en las que nos hayan desarbolado, pero en esas situaciones de gol ellos han demostrado poso, dominio y nosotros hemos jugado nuestras cartas y no nos ha dado para más, pero estoy orgulloso de los jugadores”, indicó.

En esas situaciones de gol ellos han demostrado poso, dominio y nosotros hemos jugado nuestras cartas y no nos ha dado para más



En ese sentido, profundizó diciendo que la primera parte fue “buena, en el sentido de que no han tenido muchas situaciones de gol. Nosotros hemos ido llegando, nos ha costado mucho con pelota, hemos estado imprecisos, ellos han metido un ritmo alto, cuando teníamos una pérdida, ellos eran muy verticales con Mella, con Yeremay, con Barbero, que es un pedazo de delantero. Era cuando más sufríamos, en pérdidas, cuando estábamos un poquito más expuestos, pero hemos tenido una primera parte igualada, buena y de mucho mérito del equipo”.



Sobre la segunda mitad, indicó que estuvo “un poco marcada por ese gol tan rápido, pero es que es un equipo que nos iba a exigir lo máximo y es un equipo que cuando les das un poquito, te lo cogen y te golpean. Nos han hecho ese gol, luego han marcado pronto el tercero y ellos es verdad que han tenido mucho poso”.



“Muy orgulloso de los chicos, hemos tenido la situación de Borja, que ha tenido el 2-3 con ese golpeo cruzado, ha entrado gente fresca, pero ya les he dicho a ellos que han tenido un rival enfrente que para mí ha hecho muchos méritos, que nos lo ha puesto complicado y ya está, pasar página y mirar ya para el siguiente”, añadió Jardiel.



La gran mayoría de jugadores del Deportivo han estado en categorías superiores; muchos futbolistas con muchos partidos en Primera División; en Segunda División, prácticamente la mayoría; y los que no, que son gente jóven, como Mella y Yeremay, porque son muy jóvenes y acaban de emerger. Pero es una realidad, es que es el Deportivo”, sentenció.