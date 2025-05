Jaime: "Yeremay no me sorprende, es de otra categoría"

Jaime Sánchez, central y uno de los capitanes del Deportivo, fue titular por primera vez en esta temporada y se mostró "contento" por su regreso al once y por la victoria abultada del equipo coruñés frente al Albacete.

Regreso a la titularidad: "Tenía ganas de volver al once y de ganar, como lo hemos hecho, en Riazor, que lo necesitábamos. Estoy muy contento".

Gol en propia puerta: "Son cosas del fútbol. No le he dado mayor importancia y después del resultado, mucho menos".

Victoria en casa: "En Riazor esta temporada nos ha costado un poco más, es verdad. Cada partido aquí queremos hacer lo de hoy, pero a veces cuesta más. Hoy hemos podido regalarles esta victoria, que para nosotros es importante".

Elogios a Yeremay: "Yeremay no me sorprende, lo veo todos los días. Es un golazo. Yeremay es de otra categoría, es buenísimo. Tenemos la suerte de disfrutarlo. No me sorprende, es muy bueno".

Ejemplo de profesionalidad con pocos minutos: "Todo el mundo quiere jugar lo máximo posible, yo también, pero hay cosas más importantes. Con el paso de los años me gustaría que le pregunten a algún excompañero y diga 'era un buen compañero'. Hay que entrenar bien y, como capitán, también hay que dar ejemplo".

Recuerdo de la aciaga final del palyoff contra el Albacete: "El partido de Albacete de aquel año creo que es el momento más duro que he vivido como futbolista. Pero ya hace tiempo de eso. No le guardo ningún rencor al Albacete, ni mucho menos, pero está bien que hayamos ganado 5-1, la verdad".