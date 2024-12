Inés Rey luce la camiseta de Naranjito para celebrar que A Coruña es bimundialista

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se enfundó la camiseta de Naranjito del Mundial de España 1982 para celebrar la designación de la capital herculina como una de las sedes de la cita mundialista de 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos de forma conjunta.

"Yo me he puesto hoy la camiseta de Naranjito, pero hace tanto frío, que llevo muchas capas", bromeó la regidora de la ciudad este jueves, durante su visita a la estación provisional de tren de A Coruña, que abrirá este sábado y funcionará hasta 2026.

Curiosamente, Inés Rey nació el 11 de julio de 1982, fecha en la que se disputó la final de la cita mundialista celebrada en España hace 42 años. Un partido en el que Italia derrotó a Alemania (3-1) con goles de Paolo Rossi, Marco Tardelli y Alessandro Altobelli por parte de la Azzurra, mientras que Paul Breitner firmó la diana de los germanos.

La líder del Gobierno Municipal ya lució la camiseta de Naranjito el pasado 20 de julio, durante el acto de presentación de A Coruña como una de las sedes del Mundial de 2030.

Durante su visita a la estación de tren provisional, en la que estuvo acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, Inés Rey habló sobre la ratificación de A Coruña como una de las sedes del Mundial 2030 en el congreso extraordinario de la FIFA que se celebró este miércoles 11 de diciembre.

"La verdad es que estamos profundamente satisfechos y orgullosos con la decisión. Han sido más de dos años de un trabajo muy intenso, de presentar un proyecto sólido, solvente, un proyecto que no es solo de ciudad, sino que es para toda Galicia, eso es con lo que nos tenemos que quedar", manifestó la alcaldesa.

La regidora de la capital herculina destacó la "transformación del estadio de Riazor en un verdadero espacio multiusos" con las obras que se llevarán a cabo para que pueda albergar encuentros del evento más importante del planeta a nivel futbolístico.

"No solo va a valer para eventos deportivos, como es el Mundial, que yo creo que después de los Juegos Olímpicos, es el evento deportivo más importante que existe, sino que nos va a permitir tener un recinto para eventos musicales y de otro tipo que posicionará A Coruña, que ya es motor económico, social y cultural de Galicia, como el motor económico, social y cultural de todo el noroeste peninsular", señaló.

Rey dijo que se trata de "una magnífica noticia para la ciudad. Ayer la recibíamos con enorme satisfacción y, además, creo que es un sentimiento unánime en la ciudad el orgullo de volver a acoger un Mundial, 48 años después de aquel Mundial del año 82, en un momento de pujanza y liderazgo de la ciudad de A Coruña, donde vamos todos de la mano, donde acompañamos este repunte en todas nuestras políticas, que hace que de las nueve ciudades españolas que han sido elegidas, una sea la nuestra y eso creo que tiene que ser motivo de enorme orgullo y felicidad, como lo es para el Gobierno y como lo es para toda la ciudad y para toda Galicia. Ahora iremos dando los pasos necesarios para que, como además va a venir mucha gente en tren a vernos durante el Mundial, que ya tengamos todo completo para el 2030".

Sobre la financiación privada necesaria para poder acometer la reforma del estadio de Riazor, indicó: "Todo bien, vamos dando los pasos necesarios para el Mundial. Hoy es un día de enorme satisfacción y celebración, no creo que haya nadie que pueda no sentirse alegre y contento de que A Coruña sea sede del Mundial".

Pedro Blanco, por su parte, dijo que "A Coruña avanza con paso firme con todo, con el fútbol y, sobre todo, con la movilidad intermodal y sostenible del Siglo XXI".

"Avanzamos con paso firme, no solo en el transporte, sino también en otras muchas cosas y hoy es un día de celebración porque efectivamente A Coruña va a ser sede de algunos partidos de ese Mundial y, por lo tanto, nos va a poner, que ya estamos puestos en el mapa y no hace falta poner a A Coruña y a Galicia, pero por si alguien no se hubiera enterado, en el noroeste se hacen muchas cosas y buenas cosas, por lo tanto, yo estoy encantado de ver esta obra, que es una obra que se hizo en tiempo", sentenció el delegado del Gobierno en Galicia.