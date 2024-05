Idiakez: "Es justicia poética que el gol del ascenso lo meta Lucas"

Imanol Idiakez atendió a los medios tras la recepción en al Diputación de A Coruña y aseguró que aún estaban recuperándose de la fiesta del ascenso: "Recuperando neuronas, está la cosa difícil pero con mucha alegría, después de haber peleado tanto y haberlo conseguido. El sentir la alegría que ha sentido la gente y estoy muy contento por todo el mundo. El Depor está un poco más cerca de lo que debe estar".

Además, se deshizo en elogios hacia la afición. "Me quedo con todo, con lo que hemos ido sintiendo cada día. Lo que pasó ayer no es más que el resultado de algo que era merecido, pero no tanto por los profesionales sino por la gente. Este grupo de jugadores, de profesionales se merecía, el cuerpo técnico, el club, se merecía este ascenso, pero sobre todo se lo merecía la gente. Yo me quedo con el recibimiento, que ya fue que se te queda para siempre y no quedaba otra. Nuestra gente se merece a donde tiene que ir y creo que hemos dado un pasito para acercarnos", aclaró.

También habló sobre el corteo y la llegada del autobús con miles de aficionados por el paseo marítimo: "Sabíamos que había gente pero no imaginábamos que iba a haber tanta y fue muy impactante y emocionante ver tanta gente con ese sentimiento que te empuja y te lleva a superar tus límites. Por algo tan grande uno es capaz de lo que sea".

Cree que aún ha podido crecer más, tras cuatro años en el barro, el sentimiento blanquiazul: "Creo que estos cuatro años en el infierno han servido para muchas cosas y estoy convencido de que van a servir para muchas cosas. Han sacado lo mejor del deportivismo, han servido para que la gente saque su sentimiento de verdad y creo que esta fuerza que le ha dado el deportivismo estos cuatro años en la Primera RFEF, muy por debajo del nivel de este club y afición, estoy convencido de que van a sentar las bases de un futuro muy bueno".

También habló sobre Lucas, su gol, su regreso al Depor y lo que supuso que marcarse el tanto del ascenso.

"Es justicia poética que el gol del ascenso lo meta Lucas, tenía que estar escrito en la historia del Deportivo. Un tío que es élite, que lo ha fichado el Arsenal, que deja lo que deja para rescatar al club de su corazón, del infierno, habla de lo que es él. Ha sido un año en el que todos hemos sufrido, me imagino que Lucas el que más, porque en enero salimos de León a diez puntos del líder (la Ponferradina) en una situación complicada, con poca gente creyendo en nosotros y la verdad es que todos nos lo merecemos, pero si alguien se lo merece es él", reconoció.

Comentó, además, el sufrimiento de todo, también del de Monelos, tras un inicio complicado. "Lucas siempre piensa que la va a liar, Lucas es un tío que tiene una gran confianza en sí mismo y lo ha demostrado, pero es una persona que seguramente lo habrá pasado mal. Cuando estamos en la primera parte de la temporada, ya el año pasado no se asciende con el Castellón, empieza esta, el equipo empieza como empieza, vamos a Sabadell, en puestos de descenso cuando iniciamos ese partido... Seguramente no era el guion soñado por él pero ha sido capaz de juntarse con sus compañeros, de pelear y entre todos sacar esto. No me gusta personalizar, pero creo que se lo merece", aseguró.

Sobre él, aseguró que nunca se sintió cuestionado. "Desde que llegué aquí me he sentido muy respetado, muy querido y por encima de todo, no me gusta personalizar, lo más importante es el Depor pero estoy muy contento de haber podido mi pequeñísimo granito de arena para que el Depor esté más cerca de donde tiene que estar", subrayó.

Incidió, además, en que la cantera era algo importante y que siempre su idea fue creer en ella y darle protagonismo: "Teníamos claro que la cantera del Depor era de las mejores de España y queremos que sea mejor todavía y el sentimiento de pertenencia que somos de cantera, como yo, sabemos del valor que tiene y es una de las bases del Depor y el futuro tiene que pasar por ahí".