Idiakez: "El equipo no se ha parado a pesar de ascender hace dos semanas"

El entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, se mostró muy contento por la victoria ante el Real Unión de Irún y por ese récord de 19 partidos sin perder, toda una vuelta, que puso en valor.

"Es la mejor noticia (el récord), el equipo no se ha parado a pesar de ascender hace dos semanas. Ganamos bien y habla de lo que estamos construyendo. No queremos ganar, sino el ser ganadores, una forma de comportarnos que no tenga que ver con las circunstancias, defender esta camiseta y darlo todo", aclaró.

Dio valor a una victoria que "parece que es fácil y no lo es. Ellos se jugaban lo que se jugaban y con tantos cambios, incidentes, lesiones, contento con el rendimiento de la gente y de la que juega menos, se ha vuelto a demostrar".

El técnico, que compareció en sala de prensa con el pelo teñido de blanco, explicó que había pasado. "

No tengo ni idea, me han sacado del zulo y cuando me he dado cuenta estaba así. Ha sido un profesional, aunque no lo parezca, no fueron Mella ni Lucas, estaban cerrados a cal y canto", comentó entre risas.

También habló sobre los diferentes jugadores que se marcharon lesionados tras el duelo con el cuadro vasco. "Alcaina me temo que lo vamos a perder, viene de una molestia en esa zona José Ángel, tenemos dudas y Ximo acabó con una molestia pero las sensaciones no son tan malas", describió. Relató también lo que le pasó a Cayarga que sufrió una dura entrada en el tobillo: "Cayarga tuvo un un viaje terrible, una entrada de roja, en ese tipo de golpes se hincha el tobillo, a ver si en unos días se puede recuperar".

No obstante, no cree que estas se hayan producido por el gran número de celebraciones que ha habido, porque cree que han sido capaces de combinar ambas cosas: "Es complicado, intentando conjugar una cosa con la otra, pero cuando el equipo se mete en el campo compite. No creo que tenga nada que ver (las lesiones) con las celebraciones y espero que se quede en poco".

Habló también sobre la disparidad de objetivos que había entre el Real Unión y el Depor en este partido. "Siempre es un poco dramático ver a gente sufriendo, mañana puedes ser tú, el fútbol cambia rápido y cuando has vivido algo jodido lo sabes. Hemos demostrado respeto al escudo, por la competición y me alegro por el Real Unión pero en el Sabadell habrá tristeza por la pérdida de la categoría. Son momentos duros y ojala puedan volver pronto a donde merecen", deseó.

Habló sobre Salva y su gol y se alegró porque "es uno de esos profesionales con los que uno se quita el sombrero cuando lo ves entrenar. Por las circunstancias del fútbol no ha tenido el papel que esperaba, ha marcado un gol marca de la casa y ha hecho un partido extraordinario y se merece el reconocimiento que le queremos dar", indicó.

Habló sobre Lucas y aclaró sobre su continuidad y fue tajante: "No creo que haya debate, recordárselo está bien (la grada lo vitoreó) y claro que Lucas se queda".

Volvió a reiterar que sobre el ascenso está "contento por la gente. No es de ninguno de nosotros y desde luego mío no es, es de la afición del Depor. Es maravilloso, hemos salvado al depor del infierno. Y ahora a seguir, la alegría de la gente es lo mejor que te puede pasar como profesional, pero tenemos un reto, donde el Depor tiene que llegar aún está lejos".