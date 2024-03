Idiakez: "Creo que Lucas no va a estar"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar la actualidad del equipo blanquiazul antes de enfrentarse el sábado al Cornellà en la Ciudad Deportiva Dani Jarque (16.00 horas). El técnico vasco se mostró pesimista sobre el estado físico de Lucas, que sigue arrastrando unas molestias en la rodilla, y valoró positivamente el retorno de Mella de su participación en la Ronda Élite con la selección española sub-19 y las características del próximo rival, entre otros aspectos.



Estado físico de Lucas de cara al partido ante el Cornellà: "Yo creo que no va a estar todavía. Está mejorando pero tiene alguna molestia. Creo que no va a estar, igual me sorprende mañana. Desde el sentido común, se puede forzar siempre que el riesgo esté en unos límites aceptables. Lucas no hay duda de que si ve que puede, va para adelante, pero queda suficiente campeonato como para que el riesgo no sea excesivo. Es verdad que son cosas que cambian de un día para otro pero seguramente tengamos que esperar a la semana que viene"



Regreso de Mella de su participación con la sub-19: "Ha venido bien. Jugaron antes de ayer y ha tenido día y medio sin hacer nada. Me lo he encontrado mejor de lo que esperaba después de la cantidad de minutos que ha tenido. Lo que pienso de eso (los minutos que ha tenido) me lo quedo para mí".

Conversación de Idiakez con Mella en el entrenamiento de hoy | Foto: Quintana



¿Qué tipo de rival es el Cornellà?: "Un rival muy difícil. El concepto difícil lo elevan a la máxima expresión. Plantean partidos de competir, de cerrarse, de dejarte poco... Además, a balón parado y arriba es peligroso, ya lo vimos en la primera vuelta. Tiene jugadores con capacidad de contraataque casi individual y con pocos toques. Será un partido de mucha concentración y rigor. No han encajado en casa desde enero. Llevan tres partidos seguidos en casa con puerta a cero. Eso explica un poco el partido que nos vamos a encontrar".



¿Miráis al Barça Atlètic como máximo rival por el ascenso?: "Miramos al Cornellà. Me voy a repetir pero es el único camino que entendemos. Cada semana la cosa cambia. Cuando uno pierde parece que deja ser rival pero no es así. Queda tanto y tantos enfrentamientos directos, que nosotros solo podemos centrarnos en el siguiente partido y en nuestro trabajo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, nos alegraremos de los posibles pinchazos pero primero tenemos que hacer nuestro trabajo".



¿Qué valor le das al papel de los menos habituales en el último partido?: "Muchísimo. Un equipo no puede ser once, es la plantilla que tenemos. Eso es lo que nos hace buenos a todos. El otro día hubo bajas de jugadores que venían siendo importantes y el equipo hizo un buen trabajo. Siempre es una buena noticia".



¿Afecta para analizar al Cornellà que cambie tanto de campo como local?: "Es un equipo bastante camaleónico. Incluso dentro de los propios partidos es capaz de cambiar de estructuras dos veces. Me imagino que no será fácil para ellos cambiar de escenario como local, pero sus señas de identidad son claras. Sus puntos fuertes son evidentes. Es poderoso en el juego directo y enviando balones al área y al contraataque es peligroso".



¿Te gusta hacer cuentas de la lechera, como hacía Fernando Vázquez cuando entrenaba aquí?: "Fernando era profesor y sabría de matemáticas pero yo no tengo idea de matemáticas. Yo pienso en sacar tres en Cornellà, esas son mis matemáticas. Si seguimos así, nos llegará. Queda mucho".



¿Cómo gestionas el problema de tener seis apercibidos de sanción?: "Igual en otras ciurcunstancias... pero es que tenemos que ganar el sábado. Si nos cae alguno, tenemos plantilla suficiente para afrontar los partidos. Es el único camino. Si el sábado ganamos, la semana que viene estaremos con mejor cara. Tenemos apercibidos pero también tenemos plantilla suficiente como para solventar las bajas".