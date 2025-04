Historias del barro

El barro todavía se ha enlamado más para muchos de los rivales que se encontró el Deportivo en el tercer escalón del fútbol español. Un vistazo al devenir de los 51 rivales que se cruzó el cuadro blanquiazul durante las cuatro campañas entre Segunda B y Primera RFEF alerta sobre que cinco de ellos compiten a día de hoy en su misma altura (Racing de Santander, Córdoba, Castellón, Albacete y el casi descendido Racing de Ferrol), 21 se fajan todavía, con suerte dispar, en Primera RFEF (Unionistas, Celta B, Zamora, Real Unión, Bilbao Ath., Cultural, Mérida, Real Madrid Castilla, Algeciras, Fuenlabrada, Ceuta, Alcorcón, Lugo, Ponferradina, Nàstic, Tarazona, Osasuna B, Sestao River, Arenteiro, Real Sociedad B y Barcelona Atlétic, que de pelear el ascenso hace un año ahora está con un pie en Segunda RFEF).

Es justo en esa cuarta estancia o incluso por debajo en la que están la mayoría de oponentes de no hace tanto. 25 historias de verdadero barro, dos de ellas ya fenecidas, una de ellas refundada. Y para algunos que estuvieron bien cerca del fútbol profesional las cosas aún pueden ser peores en las próximas semanas. Cornellá, Linense, Guijuelo o San Fernando pueden ser dentro de poco equipos de Tercera RFEF. No hace tanto jugaban, e incluso alguno ganaba, ante el Deportivo.

Salamanca UDS. El primer rival del Deportivo en Segunda B cayó tras aquella campaña 2020-21 a Segunda RFEF y la campaña siguiente se fue a Tercera, donde jugó dos temporadas hasta que el pasado mes de junio dio el salto de nuevo. Pelea por eludir problemas en el mismo grupo que el Fabril y continúa en manos de un dueño mexicano que ha llegado a decir que mucha gente en la ciudad es xenófoba

SD Compostela. Ganó en Riazor en la temporada 2020-21, pero acabó en Segunda RFEF, donde lleva cuatro años. Reavivado tras la llegada del técnico exdeportivista Secho cuando el equipo se iba camino de Tercera RFEF. Sigue en puesto de descenso, pero con opciones de permanencia.

Coruxo. Otro equipo que derrotó al Deportivo, en un lamentable partido en O Vao del equipo entonces dirigido por Rubén de la Barrera. Sigue una camino similar al del Compostela. Cayó a Segunda RFEF al mismo tiempo y la temporada siguiente disputó el playoff para ascender, pero desde entonces pelea por la permanencia. En esas está ahora mismo.

Marino de Luanco. Jugó contra el Dépor en aquel pandémico grupo intermedio de seis equipos en el que los cuatro últimos enfilaban la nueva Segunda RFEF. No ha dejado esa categoría, donde parece asentado, aunque aún debe confirmar la permanencia en las tres jornadas que quedan.

Langreo. Derrotó al Dépor en Ganzábal, donde esta temporada le ganó el Fabril. Justo con el filial litiga por una plaza en el playoff de ascenso a Primera RFEF, categoría en la que se estrenaría.

Numancia. Descendió con el Deportivo en medio del Fuenlabrote y sin solución de continuidad se fue a Segunda RFEF tras quedarse un punto por detrás de los blanquiazules. Subió la campaña siguiente a Primera RFEF, pero volvió a caer y este es su segundo intento para salir del pozo en el que se ha metido. Deberá de intentarlo en el playoff.

5 EQUIPOS

con los que se enfrentó el Depor están en el fútbol profesional (Santander, Córdoba, Albacete, Castellón y Racing).

Pontevedra. Todo apunta a que este fin de semana completará su vuelta a Primera RFEF tras ganar el pulso con el Numancia. Será la segunda vez que gane su grupo de Segunda RFEF. Ya lo hizo en 2022.

Guijuelo. Dio el salto el año pasado desde Tercera RFEF y está a punto de regresar a esa categoría, lejos de sus mejores días.

Tudelano. Se quedó en Primera RFEF tras la reorganización posterior a la pandemia, pero no se pudo sostener y ahora cumple su tercera campaña consecutiva en el escalón inferior. Tiene cuatro puntos de ventaja y nueve por jugar respecto al descenso.

Calahorra. Causó muy buena impresión en febrero de 2022 en su visita Riazor, donde marcó Carlos Vicente. Acabó en media tabla y la temporada siguiente quedó encuadrado en el grupo en el que no jugaba el Deportivo. Descendió a Segunda RFEF y ahora está en puesto de playout con serio riesgo de caer más abajo

CD Badajoz. En el final de la temporada 2020-21 le bastaba el empate en su estadio contra el Amorebieta para subir a Segunda División. Perdieron. Poco después su presidente fue detenido y encarcelado y comenzaron una serie de avatares institucionales que acompañaron un desplome deportivo, primero a Segunda RFEF y luego, en abril de 2024, a Tercera RFEF. El club tiene 4.500 socios, pero está fuera de los puestos de promoción tras una mala campaña

SD Logroñés. Descendió a Segunda RFEF al final del pasado curso y ahora pelea con el Arenas, dirigido por el exdeportivista Ibai Gómez, por quedar campeón de su grupo y recuperar la categoría perdida

San Sebastián de los Reyes. Cuando el Deportivo se vio involucrado en la pelea por no bajar a Segunda RFEF, el San Sebastián de los Reyes jugó la promoción de ascenso a Segunda División. Pasó dos campañas en Primera RFEF y perdió la categoría en 2023. Seis victorias consecutivas en las seis últimas jornadas le han salvado del descenso a la quinta categoría del fútbol español, en la que no juegan desde hace cuarenta años.

UD Logroñés. En la campaña 2020-21 estaba en Segunda, descendió y en su segunda experiencia en Primera RFEF volvió a caer. La campaña pasada acabó tercero, pero cayó el pasado mes de junio en la final por el ascenso ante el Marbella. Este año ya no tiene opciones de playoff, así que se quedará en Segunda RFEF. Allí está cedido Mario Nájera, que apenas ha jugado 27 minutos en los dos últimos meses.

Extremadura. El equipo que condujo al Deportivo a Segunda B tras una indescriptible victoria en Riazor ya no existe. Echó el cierre en febrero de 2022 cuando jugaba en Primera RFEF en el grupo del Deportivo. Se conformó entonces un nuevo equipo en Almendralejo que reinició el fútbol en el equivalente regional de la Primera Autonómica gallega. En enero de 2024 el club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva y continuó una carrera meteórica que le tiene ahora a las puertas de Segunda RFEF tras liderar todo el año con brazo de hierro la Tercera extremeña.

Rayo Majadahonda. Apura sus escasas opciones de entrar en el playoff de ascenso a Primera RFEF. Los propietarios, la familia Arribas con el exdeportivista Alejandro al frente, han llegado a un acuerdo para venderlo a un inversor mexicano que entrará en la entidad el próximo 30 de junio. Pedro Mosquera era un jugador clave en el equipo hasta que se lesionó a finales de noviembre y no ha podido reaparecer

Valladolid Promesas. Tercera campaña consecutiva en Segunda RFEF y acaricia la permanencia a pesar de una mala dinámica con cinco derrotas en los seis últimos partidos.

Internacional. Salvó la categoría en 2022, pero no la vida. La RFEF lo apartó de Primera o Segunda RFEF ese verano por no reunir el presupuesto mínimo exigido, el club echó el candado y no se presentó al primer partido de Liga, que debería de haber disputado en Riazor.

Talavera. Fue colista en la temporada (2022-23) en la que coincidió con el Deportivo tras ser repescado por la Federación para cubrir la baja del Internacional. Noveno la campaña pasada, ahora es tercero y jugará el playoff de ascenso a Primera RFEF.

Linense. Aquel inicio de campaña de la 2022-23 se demoró una semana para recibir a la Balompédica Linense en Riazor. El cuadro de la Línea de la Concepción logró adelantarse en el duelo jugado en A Coruña antes de que le remontase el Dépor, que en la devolución de visita no pasó del empate sin goles. La Balona se fue a Segunda RFEF y este fin de semana puede certificar su caída a Tercera RFEF.

San Fernando. En apenas tres años ha pasado de ganar en Riazor a pelear por no bajar a Tercera RFEF y encadenar dos descensos consecutivos. Está en puesto de playout tras ganar uno de sus últimos once partidos. El club está en manos de un fondo de inversión que hizo un proyecto para recuperar la categoría, pero que se puede ir en sentido contrario.

Linares. Octavo en Segunda RFEF con opciones de entrar en playoff y con varios de los jugadores que estaban en el equipo que en 2022 jugó la semifinal por el ascenso en Riazor o el que un año después fulminó a Óscar Cano con una remontada en Linarejos y Fermín y Álex Sancris como estiletes.

Teruel. Jugará el playoff de ascenso a Primera RFEF un año después de su descenso. Es cuarto en su grupo, pero ya se ha asegurado la opción de competir por el ascenso.

Cornellá. En 2020 se quedó a las puertas de dar el salto a Segunda División: cayó en la final por el ascenso ante el Castellón. Pareció estabilizarse en Primera RFEF, empató en Riazor (1-1) en el mal inicio deportivista de la pasada temporada, pero acabaron por desplomarse e irse a Segunda RFEF. Ahora lo tiene casi imposible para eludir una nueva caída, esta vez a Tercera RFEF a pesar de los esfuerzos de Alberto Lopo, que se hizo cargo del equipo hace dos meses ha ganado tres de los últimos cinco partidos.

Sabadell. Pugna por asegurarse un puesto en el playoff de ascenso a Primera RFEF tras la debacle de la pasada campaña. Su entrenador es David Movilla, un viejo conocido del Deportivo por su anterior andadura en el Zamora.