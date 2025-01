Gilsanz: "Yeremay está tranquilo"

El técnico del Deportivo, Óscar Gilsanz, asegura que "Yeremay está tranquilo", pese a encontrarse en el foco durante la última semana por las diferentes ofertas que maneja para abandonar el club coruñés durante este mercado de invierno. El entrenador ha hablado este viernes en rueda de prensa, desde Abegondo.

Estado de la plantilla:

"Estamos recuperando efectivos, poco a poco, eso sí, y excepto Escudero, creemos que el resto estará disponible. Es cierto que Barbero estuvo haciendo trabajo condicional por una pequeña molestia que tiene y esperemos que hoy se incorpore al grupo y Lucas está todavía débil por esa gripe y ese virus y está entrenando con cierta precaución para que lleguemos todos al fin de semana lo mejor posible".

Escudero:

"Se le están haciendo pruebas y, sobre todo, evaluando la mejor solución para recuperarse cuanto antes y recuperarse bien".

Tiempo estimado:

"No te puedo decir. Le están evaluando y todo lo que te dijese estaría tirando un triple".

¿Buscar un lateral zurdo en el mercado si tiene que pasar por el quirófano?

"Lógicamente, después de esas evaluaciones, con las conclusiones que se tengan, que ahora mismo no las tenemos, valoraremos las diferentes opciones que pueda haber dentro de la propia plantilla y del mercado y también de cantera".

¿Esperabas tener algún refuerzo ya?

"Ahora mismo lo más importante para mí es el partido y para el equipo. Es cierto que este mercado es complicado para el tema de incorporaciones, se está trabajando y siempre es mejor que se incorporen antes que después, pero hay que trabajarlo con calma porque no es fácil y ya sabéis que hay menos futbolistas y hay que trabajar con más tino, si se puede. Pero lo más importante es el partido y tanto el equipo como yo estamos centrados en el Burgos, en hacer un buen partido y dar una continuidad al trabajo de la semana pasada, sobre todo en cuanto al equipo que se vio, a las prestaciones del equipo tanto a nivel ofensivo como defensivo. Estamos en ese camino y pensando en el Burgos, que es lo único que nos preocupa ahora mismo a 48 horas del partido".

Estado anímico de Yeremay:

"Lo veo tranquilo. Hablé ayer con él, está tranquilo, hablé sobre todo del partido, del partido en El Plantío, le veo centrado en el Burgos, que es lo que se puede controlar, y nada más".

¿Yeremay más dentro que fuera?

"A ver, puedo hablar de Yeremay en cuanto al verde, a cómo está entrenando, y lo acabo de decir, está centrado en el partido del domingo, lo veo muy tranquilo y en cuanto a todo ese ruido, el consejero ya habló de la posición el club, que es la posición que debemos contemplar y yo en ese aspecto no tengo ninguna valoración que hacer".

Preocupación en la gente por su posible marcha:

"Pero cuando se produzca, si se produce, veremos. De momento, yo no tengo ninguna valoración que hacer sobre supuestos".

Operación salida:

"En el mercado de enero, el jugador que igual quiere salir, no sale o el que pretende salir porque busca minutos, no sale, y otro jugador que no entra en sus planes mañana tiene una opción, una oferta y creo que hacer valoraciones globales de mercado sobre jugadores que están en la rampa de salida o no me parece ser muy atrevido.

¿Lo ideal es dejar salir antes de que lleguen refuerzos?

"Si fuese así y tienes la opción de incorporar a un jugador porque no salió nadie, ¿lo dejas pasar porque no salió nadie todavía? Esas valoraciones al final el mercado viene como viene, las oportunidades están ahí y a veces tienes oportunidades de incorporar antes de salir y otras veces es al contrario. Cada operación se valora individualmente, si es conveniente para todas las partes".

¿Qué hacer con el once tras la recuperación de Lucas?

"Cuando hablo de continuidad, me refiero a los comportamientos, no me centraba tanto en los nombres, sino en los comportamientos del equipo, que tuviese esa misma capacidad defensiva, de ser capaces de interrumpir el juego del rival de inicio con presión alta. También en los momentos en los que te repliegas, tener la capacidad para ser efectivos y más allá de que pongamos unos nombres u otros porque un equipo tiene que funcionar independientemente de los nombres que pongamos en el día a día porque si no, estaríamos mucho más condicionados".

Burgos:

"El Burgos es un equipo, conociendo a Ramis, que es un entrenador que ha hecho muy buenas campañas en Segunda, muy preparado y, sobre todo, que sus equipos son muy reconocibles, con muy buen trabajo defensivo, un equipo que es capaz de encajar muy poco y eso en esta categoría es un arma muy importante para llevarse partidos en resultados cortos y en ese sentido lleva una muy buena racha como local y desde que llegó Ramis, está en una línea ascendente claramente. Va a ser un partido muy disputado y previsiblemente cerrado porque creo que va haber muchísima igualdad, trataremos de dar una muy buena versión y, sobre todo, que el rival no nos haga daño".

Un rival que se cierra mucho:

"Los rivales en general esa profundidad defensiva cuando el rival junta líneas también forma parte del juego, también se trabaja, es evidente que eso también tiene la amenaza de que el rival también te quiere contraatacar a ti cuando está replegado, entonces, hay que vivir en ese equilibrio, ser conscientes del partido que espera cuando el rival recupere la pelota y te haga esa transición, estar preparado para ello y no es solo una cuestión mental, sino también táctica y hay que estar preparado para ello".

Kevin Sánchez:

"La personalidad de Kevin tiene muy claro lo que es el fútbol profesional, lo que quiere. Evidentemente es uno de los jugadores de cantera que más en cuenta tenemos, no es el único, pero él sabe que si puede tener minutos en el primer equipo, mucho mejor, y si no, evidentemente él es el primero que quería estar en Ávila y ayudar al Fabril y con esa intención se recorrió los kilómetros el domingo pasado".

¿Cómo buscar el equilibrio en el equipo?

"Hablo siempre del equilibrio del equipo. Normalmente hay jugadores que por su posición pretendemos que nos den ese equilibrio y tanto Nuke, como Villares como José Ángel como Charlie, durante los entrenamientos hablamos con ellos en ese aspecto, con lo cual es importante por la posición en el campo que el equipo se muestre equilibrado en todo momento, de ahí ese camino que tratamos de hacer con esos futbolistas".