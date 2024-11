Gilsanz y las emociones

El técnico del Deportivo, Óscar Gilsanz, se hizo viral con alguna charla motivacional en su etapa con el Juvenil de División de Honor, en donde militaban Mella y Yeremay. El preparador blanquiazul sigue ahora apelando al factor emocional y más después de que el cuadro blanquiazul lograse sobreponerse de un gol encajado ante el Sporting en el último tramo de partido para acabar empatando y salvando un punto.



“En un duelo igualado cualquier acción y error pueden decantar el encuentro. Llega ese 0-1 quedando apenas 15 minutos y ahí destaco la capacidad del equipo para reaccionar en el peor momento del partido. Quedando poco parece que se van las opciones. Sacó corazón el equipo, pero la opción de gol es de mérito. Es un buen pase de Lucas y buena finalización de Mella”, remarca el preparador.



Para él, el Deportivo tuvo “capacidad para competir contra un grandísimo rival. Valoro el punto por la capacidad de reacción del equipo”, expone. Unas tablas que, a los ojos de Gilsanz, considera justas, vistos los méritos de ambos contendientes sobre el verde. “Si quitamos los primeros 20 minutos, en los que fue superior el Sporting, luego fue un encuentro igualado. Sí que lo considero justo, uno valora desde los merecimientos de su equipo y sus jugadores y el Dépor y mis futbolistas merecieron ese punto”, expone.



No coincide en eso su homólogo en el banquillo contrario, Rubén Albés, que cree que su escuadra hizo más méritos para haberse podido llevar los tres puntos de su visita a Riazor. “Estoy con una sensación extraña, porque puntuar fuera es positivo, hacerlo en Riazor también lo es, pero creo que hemos hecho uno de los mejores partidos fuera de casa. Fuimos superiores y tuvimos las mejores ocasiones”, aclara. Bajo el punto de vista del entrenador gallego “es difícil hacer más para ganar un partido. Me da tranquilidad”.



Aprovechó para ensalzar el ambiente de Riazor: “Lo que se vive aquí, el sentimiento... Es un club y un estadio de Primera División. No recriminaron nada, todo fue empujar (al equipo). Cuando ellos marcan parece que está más cerca el 2-1, no por el fútbol si no por el ambiente de la afición".