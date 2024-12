Gilsanz decidirá el domingo sobre los 'tocados' como Pablo Vázquez

Óscar Gilsanz, técnico del Deportivo, decidirá entre el entrenamiento de este sábado (el último antes del partido con el Mirandés) y el del domingo el once que alineará frente al tercer clasificado de Segunda División. Varios de los titulares, como Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Escudero o Ximo finalizaron el encuentro anterior con molestias físicas, pero el betanceiro no descarta a ninguno de ellos para un duelo en el que considera clave "salir fuerte desde el inicio".

Enfermería:

"Estamos esperando al entrenamiento de hoy, a ver también cómo están mañana. Ayer fue un entrenamiento un poco de recuperación. A ver hoy, porque no hace ni 48 horas que estábamos jugando, entonces es un día en el que los jugadores no están al cien por cien, pero esperaremos a mañana, que tomaremos la decisión y esperemos que estén disponibles todos, para, a partir de ahí, tomar la decisión, no solo con los que acabaron un poco tocados el partido, sino también con el resto".

Pablo Vázquez:

"Se le contracturó el cuádriceps, producto del cansancio, y nada más. No fue más allá".

Mirandés, con varias bajas y jugadores tocados:

"No pienso que llegue un rival con bajas o sin bajas, sino un equipo que va tercero, que nadie va tercero de casualidad, un equipo que encaja muy poco, que defiende muy bien, que es agresivo cuando tiene que ir a la presión. Se estructura muy bien en ese 5-3-2 o 5-2-3, que va alternando durante el propio partido, dependiendo de las necesidades, con lo cuál es capaz de defender de manera efectiva cerca de su portería, como es capaz de, metiendo a Reina más alto, apretar arriba en el inicio del juego del rival. Creo que va a ser un partido de alternativas en el juego, diferente al del Castellón en cuanto al ritmo. Ese ritmo de ida y vuelta tan alto que tuvo el partido del Castellón, va a ser un partido diferente porque seguramente el Mirandés no proponga ese tipo de partidos. Tenemos que salir fuerte, es muy importante cómo salgamos al partido, los primeros minutos porque desde ese inicio del partido tenemos que sentir el calor de nuestra afición, de nuestra casa y la clave pasa un poco por ahí".

Un rival con muchas alternativas, pese a ser un equipo muy nuevo:

"Creo que el Mirandés lleva varios años trabajando muy bien en ese aspecto. Tal y como está hecho ahora el fútbol, cerrando el mercado el último día de agosto, hay muchos equipos que esperan hasta el final para completar sus plantillas. Es el caso del Mirandés, sabiendo que hay muchos futbolistas jóvenes y equipos que quieren ceder jugadores allí porque estos años están trabajando muy bien y son capaces de tener jugadores de muy buen nivel y que están haciendo una temporada muy buena. Además, un equipo que se adapta a diferentes tipos de partido, que es capaz de llevar la iniciativa con balón. Tiene futbolistas con muy buen pie, como Reina, Gorrotxategi... Es un equipo que se adapta a todas las circunstancias del juego y de ahí que sea muy competitivo y muy difícil de ganar para los rivales".

Balance personal de 2024:

"Es evidente que para mí ha cambiado el día a día, pero creo que los balances tienen que ser del club y el balance es muy positivo por ese ascenso, una primera piedra importantísima que nos estaba costando poner. Y es lo más importante, más allá de que a la figura del entrenador, en este caso yo, le hayan cambiado cosas o no. Lo más importante es el equipo y el club en general.

Regresa Lucas. ¿Es la alineación más complicada que tendrás que hacer?

"Los entrenadores siempre queremos tener complicaciones para la alineación porque tengamos buenos futbolistas. El regreso de Lucas es una buena noticia para todos, para el equipo y veremos a ver cómo están los jugadores para ver qué hacemos, no lo tengo decidido todavía, pero sí tengo claro que Lucas es un futbolista capital en este equipo, es un jugador muy importante y el regreso de los buenos futbolistas siempre es una buena noticia".

Barcia:

"Está empezando con el trabajo en campo. Evidentemente para el domingo no estará, es la única baja confirmada y a partir de ahí, veremos si le toca trabajar esta semana de vacaciones para poder empezar 2025 en el grupo de trabajo y es un poco la previsión que tenemos con él, sin ninguna prisa, es una lesión que tiene que llevar con calma, pero creemos que para el regreso del parón estará para entrenar con el grupo".

Mercado:

"Ahora mismo solo estoy pensando y mirando cómo ganar al Mirandés, no me preocupa ninguna cosa y después, el día 23, empezaremos a hablar, si hay esa posibilidad o no, pero siempre trabajando para el club, lo que veamos mejor para el equipo, para el Deportivo y al final se valorará en su momento. Ahora mismo, mi única preocupación, mi único objetivo es el partido de mañana".

¿Se plantea tirar del filial para la línea defensiva por los problemas físicos?

"Hoy va a entrenar con nosotros un jugador del filial por la posibilidad de estar mañana con nosotros. Después del entrenamiento valoraremos si se queda con nosotros o va con el filial a Torrelavega, pero es algo habitual que se hace cada semana".

¿Al Dépor le vendría mejor una apuesta por partidos más locos, como el de Castellón?

"Es darle la vuelta a cualquier equipo. ¿Que el equipo se muestra cómodo en transición? Sí, pero si le preguntas al 95% de los equipos de la Liga, creo que le pasa lo mismo. ¿Que el equipo se encuentra cómodo haciendo la presión alta? Trabajamos para eso, para dificultar a los rivales en el inicio, para ser capaces de ser agresivos en esa presión, pero cuando después toca llevar la iniciativa y ponemos el foco donde está el balón, atacas más pausado, la realidad está en el espacio o el tiempo que tienes. El rival se cierra mucho más, cierra los espacios por los que puedes acceder y hay que elaborar más. Lógicamente eso es más difícil no solo para el Dépor, sino para todos los equipos. La realidad es buscar ese equilibrio en el que seamos capaces de manejarnos en diferentes contextos y en diferentes situaciones. No podemos dejar de lado las condiciones de los futbolistas, cómo nos encontramos cómodos, pero tenemos que darle solución y respuesta a todos los interrogantes que nos pongan los rivales. Ese ha sido casi el 60% de nuestro trabajo".