Georgios Galanis: "No tengo palabras, el ambiente de Riazor es la hostia"

Doce horas de viaje y casi un sueldo mensual es el peaje que Georgios Galanis, aficionado griego del RC Deportivo, paga con gusto cada vez que visita el estadio de Riazor.

Enganchado al equipo herculino desde el penalti de Djukic en 1994, este trabajador del Instituto de Medio Ambiente griego de 51 años disfruta como un niño cada vez que respira la atmósfera del municipal coruñés.

En un español más que comprensible, Galanis relata sus sensaciones desde el aeropuerto de El Prat, haciendo escala para volar de regreso a casa.

¿Desde cuándo eres seguidor del RC Deportivo?

Desde hace un montón de años, desde el penalti de Djukic. La televisión griega emitía partidos de la Liga española y a mí siempre me gustó mucho el fútbol internacional. Me flipó el Depor desde el primer momento que lo vi, un equipo tremendo que no le tenía miedo a los grandes.

¿Tenías familia o amigos en A Coruña?

No, ahora sí que voy teniendo amigos gracias a los viajes y a los foros de Internet, al saber español también me ayuda.

No ha sido tu primer viaje a Riazor...

No, ya llevo unos cuantos, he estado más veces. Mi primera vez fue en el año 2008. Ahora entiendo mejor español y así es un poco más fácil.

¿Cuántas horas de viaje supone desplazarte a A Coruña?

Pues en esta ocasión han sido doce de ida y once de vuelta. Merece la pena el esfuerzo, sin duda.

¿Y cuánto dinero te cuesta aproximadamente?

Pues casi el sueldo de un mes de trabajo, un poquito menos.

¿Cómo defines el ambiente de Riazor?

Tremendo, no tengo palabras, en esta categoría... Es la hostia. Muchísimos chavales, gente de todas las edades y todos volcados con el Depor.

¿Es tan caliente la afición como la griega?

No, es diferente, es otro tipo de afición, más familiar y cercana pero con mucha pasión. En Grecia el fútbol es para unos pocos, mientras que en A Coruña es para toda la ciudad. El ambiente no es tan hostil y se puede ir tranquilo con toda la familia.

¿Volverás pronto?

Siempre me gusta hacer planes pero para viajar necesito tiempo y dinero, porque es caro. Para la próxima temporada seguro que repetiré.

¿En Segunda, no?

Sí, claro, estoy seguro de que sí.

¿Cuál ha sido tu futbolista preferido del Depor históricamente?

Djalminha, era único y genial. Hacía cosas que no hacía nadie, era un futbolista totalmente diferente.

¿Echas de menos a más compatriotas en el Depor?

Sí, creo que solo estuvo Lampropoulos y me gustaría verlos más, claro.

¿Celebrarás el ansiado ascenso en Salónica?

Sí, me da pena no poder compartir demasiado mi afición por el Depor en Grecia, con más seguidores del equipo pero desde luego que brindaré por el Deportivo. Me llevé unas Estrellas Galicia para celebrar el ascenso.