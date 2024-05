Fran Justo: “Esto lo recordaremos toda la vida”

El técnico del Real Unión, Fran Justo, que no pudo estar en la banda debido a que estaba sancionado, y ejerció su segundo, Millán Fernández, admitía que no se le ocurría mejor escenario para certificar la permanencia, en el que cree que fue “el día más importante de la historia del club, que se queda donde merece estar y no era sencillo”.

Millan Fernández, segundo de Fran Justo, en la banda de Riazor. Foto: Mónica Arcay



“Zorionak (felicidades en vasco) a todo el Real Unión. Hace siete semanas y dos días que empezamos con el Cornellà, que era pedal a fondo, me dijo mi segundo, vamos y si perdemos, seguimos. Pero no hay tiempo de ponerse tristes y si nos ponemos tristes no da tiempo a hacer los puntos que tenemos que hacer. Creo que es un escenario memorable y para recordar toda la vida”, aseguraba un emocionado entrenador ourensano.

Reconoció que fue difícil no poder ayudar al equipo desde el campo. “Fue complicado. Mirando al partido, delante del campeón, se juntaba todo y como fue la tarde sufrí en ese último momento, en el que el Sabadell tenía córner y sólo deseaba que acabase y esto es el fútbol”, subrayó.



Reconoció que sabían que “iba a ser duro” pero cree que la salvación fue merecida: “Es justo para el trabajo de los chicos. Cuando te pones en los puestos de cabeza (lo que le pasó al Real Unión) y luego la competición te pone en la realidad es peligroso. Equipos que se van metiendo ahí y luego caen y es complicado cambiar esta inercia”.





Gol al final



Aunque no era sencillo no pensar en otros resultados comentó que hablaron de” “trabajarlo emocionalmente”, pero matizó que “el fútbol es tremendo. Con 3-0 y cuando estamos mirando más para el Lugo (que jugaba con el Sabadell), metemos gol. Y felicitar a Eric (Puerto) que hizo varias paradas salvadoras. El Depor tuvo mucho acierto".