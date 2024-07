El fondo CVC impulsa Abegondo

CVC Capital Partners es un fondo de inversión británico fundado en 1981 que posee décadas de experiencia invirtiendo en diferentes instituciones vinculadas al deporte. En el 2021 adquirió notoriedad en España porque llegó a un acuerdo con LaLiga para aportar 1.925 millones de euros para que los clubes profesionales puedan acometer planes de crecimiento.

Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto LaLiga Impulso, ha sido aceptada por un total de 44 clubes profesionales desde el inicio del proyecto (temporadas 2021-22, 2022-23 y 2023-24). Barcelona, Real Madrid y Athletic Club fueron las únicas entidades de Primera y Segunda que se quedaron fuera del acuerdo en 2021.

Los clubes adheridos al fondo CVC reciben el dinero con un interés cero y deben acometer su devolución antes del 2061, cuando se cumplirán 40 años desde el inicio del proyecto LaLiga Impulso. Reticencia inicial El Deportivo ha podido acogerse al acuerdo de LaLiga con el fondo CVC gracias a su reciente ascenso a Segunda División. No obstante, a pesar de competir fuera del fútbol profesional en los últimos años desde la creación de LaLiga Impulso, el club coruñés no era ajeno a los movimientos de validación de otros clubes de Segunda y Primera hacia esta iniciativa.

Sin embargo, en febrero de 2022, Juan Carlos Escotet negó que la intención del Deportivo fuese aceptar la inversión de los fondos CVC: “No hay ninguna pretensión por parte del club de utilizar esa oferta de LaLiga”, comentó Escotet, presidente de Abanca, en un momento en el que todavía no era el máximo mandatario del Dépor, como sí lo es ahora desde su reciente nombramiento.

Además, Escotet destacó que “el Deportivo tiene una gerencia profesional dedicada a lograr que el equipo vuelva al fútbol profesional, no sólo a Segunda, sino en un plazo razonable a Primera”. Cambio de parecer

Sin embargo, Massimo Benassi, actual consejero delegado del Dépor, manifestó en su comparecencia pública del pasado 12 de junio en Riazor que el club estaba estudiando la entrada en el fondo CVC.

“Estamos valorando todas las opciones. Lo que cabe destacar es que no sólo es una operación financiera, también es un tema institucional que desarrolla diferentes departamentos del club”, aseguró el director general del club blanquiazul.

No obstante, las siguientes palabras de Benassi en la rueda de prensa parecían inclinar la balanza hacia el “sí” al CVC, como finalmente así ha sucedido: “Estamos estudiando que los clubes que antes de entrar en el plan Impulso crecían un 10%, después alcanzan un 45 % del crecimiento anual”.