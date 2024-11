El Fabril visita el fortín del Real Avilés

Entrenador nuevo, victoria segura. Es un dicho muy popular en el mundo del fútbol, pero que no siempre es acertado. Manuel Pablo García y el Fabril intentarán dar sentido a esa expresión venciendo en la casa del Real Avilés, cuarto clasificado y que todavía no ha perdido en su feudo.



El nuevo entrenador fabrilista, que dio el salto desde el Juvenil A para sustituir a Óscar Gilsanz –nuevo técnico del primer equipo–, no tendrá nada fácil su estreno en el banquillo ya que se enfrenta a un rival muy correoso, especialmente en su campo donde todavía no ha perdido. Por lo tanto, Manuel Pablo y sus pupilos tienen un desafío mayúsculo por delante.



Con todo, el preparador grancanario está listo para afrontarlo y no se va a dejar intimidar por su rival. La única pega en su debut es que no podrá contar con varios de los pilares del filial como son Noé Carrillo, Aarón Sánchez y Quique Teijo y Pablo García.



Las ausencias de estos dos últimos pueden suponer un problema en el lateral derecho ya que son los únicos especialistas de esa posición. No obstante, el técnico es muy probable que apueste por Mario Hermo para cubrir ese hueco.



Esa cantidad de bajas no preocupa al nuevo técnico del Fabril ya que como aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro, espera poder aplicar la misma idea de juego de su predecesor y que tan buenos resultados le dio.



“La idea es ser un equipo protagonista, como quiere cualquier entrenador. Intentaremos ajustar las piezas y algunos movimientos que pueden cambiar, pero lo mínimo es pedir exigencia y a nivel táctico poco se va a cambiar, pero dependerá de los jugadores con los que podamos contar cada fin de semana. La palabra es continuidad”, apuntó Manuel Pablo.



El filial blanquiazul afronta este duelo con mucha confianza después de haber ganado sus tres últimos encuentros –Escobedo (4-0), Rayo Cantabria (1-2) y Guijuelo (1-0)– y dejar atrás una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. Con ese cambio de cara, el Fabril se aupó a la octava posición con 16 puntos, situándose a tan solo dos unidades de su próximo rival, un Avilés que es cuarto con 18.

Rival complicado

El conjunto dirigido por Javi Rozada llegó a esa posición, a parte de por su buen hacer, por la fortaleza que creó en su casa. En los cinco encuentros que disputó en el Román Suárez Puerta ganó cuatro y empató uno –contra el Compostela (0-0)–. Además, no recibió ni un solo tanto, lo que habla muy bien de su faceta defensiva. Algo que contrasta con su rendimiento fuera de casa ya que encajó diez goles.



En ataque, el equipo asturiano también muestra dos caras dependiendo de donde juegue. En su feudo anotó ocho goles, mientras que fuera de casa solo vio portería en cinco ocasiones.



En este sentido, el jugador más efectivo es Natalio Lorenzo que acumula cuatro goles en los diez partidos que ha disputado. Sin embargo, el atacante del Avilés se encuentra entre algodones ya que se retiró de la última sesión de entrenamientos con unas molestias físicas. Con todo, se espera que sea de la partida.



Quienes no estarán disponibles son Edu Cortina y Javi Cueto. El primero se ausentará por una lesión, mientras que el segundo cumplirá el primero de los dos partidos de sanción impuestos por la Real Federación Española de Fútbol tras su expulsión ante el Pontevedra. Además, Nico Chenu, que entró en la convocatoria a última hora, es posible que no juegue debido a una enfermedad que le apartó de los campos en los últimos días.

Precedentes

El Fabril y el Avilés solo se han enfrentado en dos ocasiones. Ambas fueron en la temporada pasada cuando el filial blanquiazul subió a Segunda Federación de la mano de Óscar Gilsanz.



El primer encuentro, que fue el debut en la categoría, se disputó en el Román Suárez Puerta y se saldó con 2-2 después de que el árbitro de aquel duelo, Aranda Bujedo, pitase un penalti dudoso en los últimos minutos. Los goleadores herculinos fueron Jairo y Mati Castillo. En Abegondo, ganó el Fabril con un gol de Nájera.