El Fabril, sólido y acertado, golea en Ponte dos Brozos (0-3)

La XVIII edición del Memorial Lisardo Campos fue para el Deportivo Fabril, que dio un nuevo paso adelante en su preparación al imponerse por un claro 0-3 al Atlético Arteixo.



Para el conjunto local, con pocos entrenamientos aún a las espaldas, el choque era una empresa complicada. Tenían como objetivo dar la mejor imagen posible en el contexto de las fiestas del pueblo, así como ir ajustando las piezas de cara a la temporada en Tercera Federación. Su técnico, Juan Riveiro, apostó por un 1-5-1-2-2 con José Hevia en portería; Pastoriza, Agulló y Tomé en la zaga; Ramos y Achore en los costados; Moure por detrás de Naya y Jota; y Otero/Rubo como pareja de ataque.



Por su parte, la alineación del Fabril contenía a habituales de la pasada temporada, jugadores a prueba y juveniles. Ríos estaba en portería; Samu Fernández, Pereira, Carreira (reconvertido) y Hugo Torres en defensa; Oggi como único pivote escoltando a Noé y un Nájera que fue el jugador más destacado de la primera parte; y Delgado, Rubén Fernández y Domínguez en ataque.

A PRUEBA

Oggi, que trata de ganarse un sitio en el Fabril, fue titular en el centro del campo



Que el equipo de Óscar Gilsanz iba a tener una tarde más acertada que en el partido de hace unos días ante el Silva se vio desde el minuto 6, cuando con el primer córner del partido ya encontró el gol. Nájera sirvió el balón desde el costado izquierdo y Noé metió la cabeza para adelantarse a la salida de Hevia.



Con el partido ya de cara, Nájera buscó su tanto poco después, pero no dio la dirección suficiente al disparo.



Aunque el de Logroño no tendría el premio del gol, sí sumó a su cuenta particular una segunda asistencia. En el 0-1 había aparecido su buen golpeo y en el 0-2 mostró su potencia, al desbordar por banda derecha, y visión de juego, encontrando a un Rubén Fernández que en posición franca no perdonó.

Detalles de Teo



La diferencia de categoría ya daba como favorito al Fabril, pero ese gol terminó de mostrarle al Arteixo que se iba a quedar sin este trofeo de pretemporada. Pero en partidos preparatorios siempre se puede rescatar algo y del Arteixo eso fue la puesta en escena de Teo, jugador que ha promocionado desde el juvenil. Parece más que preparado, pues dejó varias muy buenas acciones por banda derecha en las que superó a rivales y llegó a línea de fondo.



En ese tramo final de la primera mitad se estiro un poco el Arteixo, que inquietó a Ríos en un par de jugadas embarulladas y pidió penalti sobre Achore en otra acción.



El descanso llegó con muchos cambios, entre ellos el de la portería del Fabril, donde se situó un Alberto que realizó la primera intervención de mérito del segundo acto. Faltó ritmo en la reanudación, algo que suele suceder en este tipo de encuentros y que permitió al Arteixo competir mejor.



Una de las pocas ocasiones fue para Alfaro, otro de los cambios, tras hacer una buena intercepción en tres cuartos y no pensárserlo a la hora de realizar un disparo potente que se fue alto por poco.

Centro y remate



Llegó así el partido a los últimos minutos, donde se avivó tras una jugada de extremo a pie natural que centra y delantero que remata, el ABC del fútbol. Desde parado, Adrián Guerrero separó el balón de su par y sin necesidad de desbordarlo sacó un envío tenso y fuerte ante el que Domínguez, en el segundo palo, solo tuvo que estirar el pie para marcar.



Fue el tercer y último gol del partido para un Fabril que cierra la semana con dos triunfos ante equipos de Tercera.