ÉRASE UNA VEZ | Arsenio, ¿qué?

La Televisión de Galicia llegó a nuestras vida en el verano de 1985 y no solo llevó el deporte más próximo a nuestras casa sino que generó un nuevo vocabulario futbolero. Los remates empezaron a salir arrentes do pao, comenzamos a vivir partidos a lume de biqueira y a distinguir nocellos de xeonllos. Pero también se empezaron a contar las cosas que sucedían en torno a la pelota de una manera muy particular, que no era ni más ni menos que la nuestra.



En ese nuevo terreno floreció una dupla legendaria, la que conformaron Arsenio Iglesias, como técnico del Deportivo, y Benito Cores, el periodista que retrataba la actualidad blanquiazul a pie de campo. No había tantas restricciones como antaño y la TVG seguía al equipo en casa y a domicilio. La presencia ante la pantalla para ver los resumenes dominales del En Xogo eran una misa nocturna de obligada asistencia para los seguidores del equipo. Y allí siempre había alguna perla de la pareja porque Arsenio exponía su retranca y su humor sin ambages. Y Cores le daba el carrete justo y necesario.



Para la historia quedan memorables conversaciones, pero sobre todo la que se dio en denominar la pregunta total. Se la planteó Cores al zorro de Arteixo tras un partido.



- Arsenio, ¿qué?



Y ahí el entrenador decía lo que se le venía a la cabeza. O no. “¿Qué de qué?, Benito, ¿qué de qué?”, le espetó uno de esos días en los que el partido le había dejado cruzado. Y ahí ya quedaba todo explicado.