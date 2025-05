Diego Gómez: "¿Vacaciones? Cero ganas. Ojalá durase más la liga para meternos arriba"

Diego Gómez fue protagonista esta mañana en la sala de prensa de Abegondo. El canterano deportivista, titular el pasado sábado en El Molinón y autor de la asistencia del gol, destacó su motivación para seguir compitiendo y reconoció que el hecho de ir disponiendo de más minutos le está permitiendo mejorar "la confianza" y ofrecer un mejor rendimiento.

Momento personal

"Estoy bien, muy contento por poder jugar más minutos y aportar asistencias. Contento de poder tener más participación".

Partido en el Molinón

"Me noté bien, con confianza. Gran ambiente, en un gran estadio. Gracias a los desplazados. Una tarde bonita de fútbol. Una pena no conseguir ganar".

Momento de rodarse

"Desde luego, hay que aprovechar todos los partidos y los minutos para obtener números, mejorar el juego y coger confianza para el año que viene".

El momento que estaba esperando

"Estoy teniendo más minutos y muy contento. Esto es algo progresivo. Llegué, estaba jugando un poco menos y me costó un poco adaptarme. Ahora tengo plena confianza en mí, el míster confía en mí y le estoy muy agradecido. Cada día me noto mejor en el campo".

Lo que más costó

"El venir de jugar todo en Primera RFEF sin tanta masa social, que es más como una familia, a pasar a un Dépor que es un transatlántico, con más presión… cuesta un poco al principio. De jugar todo a tener un rol más secundario cuesta un poco para la cabeza del futbolista al principio. Con la ayuda del psicólogo y con el míster, que me dio mucha confianza, fui mejorando y ahora estoy muy contento".

Dónde está su mejora

"La mejora que noto es en lo más importante: la confianza. Cuando juegas más partidos, te vas soltando. Vas cogiendo la confianza con los jugadores, te va dando un poco más igual perder la pelota y te atreves más a hacer acciones más decisivas".

Lesionados. ¿Una oportunidad para ti ahora que no hay tantas cosas en juego y se puede ir sin miedo?

Miedo ninguno. Siempre que el míster te saca al campo es una oportunidad, haya o no algo en juego. Siempre que juegas hay que aprovechar todos los minutos porque cualquier partido puede ser decisivo.

Salto de nivel y posición

A mí mientras me pongan, me da igual la posición. Lo que me importa es jugar y ayudar al máximo. La diferencia que más noto de Primera RFEF a Segunda quizás sea la velocidad. Al final los errores son los mismos, pero la velocidad es la gran diferencia.

El físico puede pasar tras esta temporada larga. ¿Ganas ya de vacaciones?

"Tengo cero ganas de vacaciones. Ojalá durase un poco más la liga y tuviésemos la opción de engancharnos ahí arriba. Físicamente vengo de jugar todo en la primera vuelta y ahora estoy incluso fresco, porque no tuve una gran cantidad de minutos".

Alicientes en el tramo final

"La consigna es clara: competir en todos los partidos. Logramos el objetivo y no nos jugamos en teoría nada. Pero la consigna es clara: competir, ganar y hacer pasar buenas tardes de fútbol a los aficionados".

"No hay que cambiar el chip. La motivación tiene que ser la misma. Debemos ir a ganar todos los partidos para mejorar los números e individualmente. Iremos al 100% el sábado, aunque no nos juguemos nada".

Granada

"Ahora veremos el vídeo del rival. A ver qué nos cuenta el míster. Es una situación más extraña. Los partidos que venían haciendo ahí atrás ya no tienen tanta importancia. Seguramente cambian muchas cosas.

El Dépor, juez y parte del ascenso y el descenso

"Desde luego. Los partidos que quedan son bonitos. El Granada es un grandísimo equipo. Luego vamos a Zaragoza, un mítico de la categoría. Son equipos muy bonitos para jugar y para ver. El Dépor va a ir al máximo, a por los tres puntos".

Próximo año

"Tengo un contrato de larga duración, hasta 2030. El club me demostró que quería que estuviese. Estoy donde quiero estar".

Las palabras de Escotet para pedir el ascenso “pronto”

"Lo tomamos como una motivación. Se trata de ir cumpliendo objetivos. Este año el objetivo era claro: la permanencia para asentarse. El año que viene iremos con todo para mejorar la dinámica de resultados y meternos ahí arriba".

La continuidad de Gilsanz

"No sé nada, si soy sincero. Por mí parte, ojalá. Creo que está haciendo un gran trabajo. Tengo una gran relación con Óscar y lo esta haciendo bien. Ojalá esté por muchos años más".