Diego Gómez: "Tengo paciencia, soy consciente de que en el Dépor estoy en un nivel superior"

Diego Gómez no tiene prisa por gozar de mayor protagonismo en el Deportivo, según confesó durante la rueda de prensa celebrada este jueves en Riazor para celebrar la ampliación de su contrato con el Deportivo hasta 2030, sellada el pasado 20 de febrero.

Como sucediera anteriormente con Yeremay, Dani Barcia y David Mella, el acto de la renovación del futbolista de Amoeiro arrancó con un vídeo que recorrió su trayectoria como blanquiazul, desde su llegada al club deportivista en categoría cadete hasta su salto al primer equipo.

A las 14:10 horas, Diego Gómez compareció en rueda de prensa junto al director de fútbol del Dépor, Fernando Soriano, quien resaltó que la prologación del contrato del canterano supone seguir "afianzando la apuesta que llevamos en el club desde hace un tiempo, reteniendo nuestro talento. Deseamos tenerte aquí mucho tiempo".

Soriano explió cómo fue el proceso del retorno de Diego Gómez al Deportivo tras salir cedido al Arenteiro el pasado verano: "La salida de Lucas dejó una vacante en el equipo, que teníamos pensado el buscar un refuerzo .Por supuesto que a los cedidos se les pide esa progresión que a Diego le estábamos viendo día a día. El míster también colabora en esa decisión de ver que Diego estaba preparado para dar el salto, y la predisposición de Diego. Recuerdo que en pretemporada él nos dijo una frase que era, 'lo que quiero es jugar en el Dépor lo antes posible y de la mejor forma y si el paso es salir cedido, lo doy'. La llamada en diciembre fue rapidísimo, ni lo pensó. Se había dejado una puerta abierta, a nivel contractual, por si había posibilidad de que Diego volviera".

"Es un orgullo poder defender la camiseta del Deportivo y es algo muy especial para mí", comenzó su alocución el joven futbolista.

Diego Gómez, durante la rueda de prensa en Riazor | Jorge Barallobre

¿De quién se acordó al extender su contrato?

"Me acordaba de todos los que me han acompañado en el proceso, desde mi abuela, hasta mis padres, que vienen a verme cada fin de semana a Riazor, y de toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí".

¿Cómo lleva ese proceso de salir al Arenteiro y regresar?

"Lo llevo con normalidad, son cosas del fútbol. Salgo cedido al Arenteiro a coger minutos, confianza, y las cesiones se hacen para coger nivel, y se ha dado en el mercado de invierno, encantado de estar aquí y de ayudar al equipo. Soy consciente de que estoy en un nivel superior".

Un papel más secundario en el Dépor:

"Se asume bien. En A Coruña es donde quiero estar. Soy consciente de que es difícil, una categoría mayor, y cuando tenga una oportunidad, cogerla y ayudar al equipo".

Mejoras en el club desde su marcha:

"Noto que la Ciudad Deportiva está pegando un cambio espectacular para bien, con medios que neesitamos para hacerlo lo mejor posible . Sobre todo, noto mejoría en las instalaciones".

Proceso como futbolista desde su marcha al Arenteiro:

"La mejora es evidente, me noto un jugador mucho más maduro. El año pasado casi no había jugado en Primera RFEF y este año he tenido muchos minutos, y ahora lo noto, es evidente. Incluso ahora noto ese ritmo de Segunda, cuando salto al campo".

Etapa en el Arenteiro:

"Bien, el Arenteiro es una familia, es un equipo que todo lo que pueden poner lo ponen a disposición de los futbolistas .Quería agradecerle al míster, al club, a los veteranos, que me han acogido muy bien. Además de compañeros, me llevo amigos para toda la vida".

Gilsanz:

"Conozco a Óscar muy bien, he estado con él varios años, me pide que entrene, que siga mejorando, que es una mejora personal . Es un proceso en el que tengo paciencia, mi único objetivo es coger experiencia".

Llevar el dorsal '7':

"La verdad es que no pesa. Es un dordsal al que hay que tener mucho respeto porque lo han llevado grandes jugadores como Makaay y Lucas, pero no pesa".

Sensación cuando recibió la llamada del Dépor para volver:

"Muy feliz. Estaba comiendo en Ourense ,en casa. Me comentan que tengo que volver y sentí una felicidad máxima porque jugar en el Dépor es mi sueño y si me marcho es para poder volver, así que una felicidad máxima".

Soriano, sobre Lucas Pérez

Al final de la rueda de prensa se le preguntó a Fernando Soriano por las recientes declaraciones de Lucas Pérez sobre su salida del Dépor, tras fichar por el PSV.

"Por respesto a Diego, a Lucas y al PSV, no diré nada. Ya dije lo que tengo que decir", manifestó el director deportivo blanquiazul.