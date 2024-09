Un desfile teñido de blanquiazul

Lucía Dávila / Iago Couce

Desfile de moda blanquiazul. Así se puede definir el evento organizado por el Deportivo en Marineda City para presentar en sociedad sus tres equipaciones de juego.



El conjunto herculino, a pesar de ya haber jugado con ellas, quiso hacer un acto para que los aficionados blanquiazules pudiesen apreciar de cerca todos los detalles de la nueva piel en esta temporada.

Pero eso fue el plato final, ya que previamente organizaron un espectáculo en el que preguntaron a la afición por su jugador favorito. Entre los elegidos salieron nombres como Bebeto, Fran, Djalminha, Lucas Pérez, Luisinho, Florin Andone o Lionel Scaloni.



A continuación, dos freestylers de fútbol, llamados Dieguiño y Marcos, ofrecieron un gran espectáculo gracias a la infinidad de trucos que sorprendieron tanto a los aficionados como a la plantilla que ya estaba vestida con las nuevas equipaciones.



Después de esta exhibición comenzó propiamente el evento. El encargado de inaugurarlo fue un aclamado David Mella, que habló sobre su carrera en el Deportivo.



Lo primero que destacó fue sobre lo que sintió cuando debutó con el primer equipo, uno sueño para muchos.



“Nada más salir al campo ya se le vio con el abrazo de Yeremay que sentí mucha felicidad por salir delante de toda la gente que nos apoya todos los días y que quieren que se tire de cantera. Me quedo con las palabras de orgullo y felicidad por haber debutado”, señaló.



A continuación, los más jóvenes del evento le preguntaron sobre su mejor recuerdo con la elástica blanquiazul, a lo que el de Teo respondió que el más reciente es el ascenso a Segunda División.

“Hay tres: Copa de Campeones Juvenil, el primer partido, bueno el primero no que perdimos 3-0 contra Polonia, pero el primer partido de la Youth League y el ascenso a Segunda División claramente”, dijo.



Por último, Mella habló sobre su renovación y el futuro del equipo tras el mal inicio liguero. “No me voy a mojar porque no me gusta mojarme, soy más de estar en seco, deberíamos pensar en ir fin de semana a fin de semana no mirar la tabla en la quinta jornada, y espero que sea una temporada bonita como decimos todos y que salga lo mejor posible. Si se puede conseguir otro ascenso pues otro ascenso, si nos quedamos nos quedamos y si es otro playoff pues otro playoff pero no pensar en ascender en diciembre porque no se puede”, zanjó.



A continuación, llegó el momento del pase deportivista. Los primeros en salir fueron Cristian Herrera, Alonso Briones, Ander Salazar, Víctor Vales, Raúl Lema, Álvaro López y Guillermo Gil, representantes de la cantera y el Dépor Genuine.



Tras ellos, comenzaron a desfilar Mohamed Bouldini, Cristian Herrera, Pancha Lara, Juan Carlos Gauto y Oriana Altuve, con ropa de paseo y de entrenamiento.



Posteriormente, al concluir un emotivo vídeo en conmemoración a Arsenio Iglesias, aparecieron sucesivamente Helton Leite, Inês Pereira, Mfulu, Hmírová, Escudero, Bárbara, Charlie Patiño y Vera portando las nuevas equipaciones.