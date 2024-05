Desencuentro entre el Depor y el Ayuntamiento

La resaca dulce del ascenso consumado este domingo ante el Deportivo quedó empañada este lunes, en el inicio de una semana que tenía que ser sólo de celebraciones, con un desencuentro entre la propiedad del club y el Ayuntamiento de A Coruña.



Este lunes, en un día frenético, de cruce de comunicados entre ambas partes, de momento parece que las posturas están bastante alejadas. Todo empezaba mañana con el anuncio este lunes por la mañana por parte del consistorio de una recepción al Deportivo a las 19.30 horas en el palacio de María Pita.

Respondía el Depor con un comunicado a las dos de la tarde en el que, al margen de las visitas y compromisos con sus patrocinadores, “quedaba suspendida cualquier visita institucional, a la espera de una solución a todas las solicitudes realizadas en los últimos tres años”.

Cronologia



Añadía, además, que la relación no era la idónea para que se llevase a cabo esta clase de actos. Una hora después llegaba la respuesta del ayuntamiento coruñés. Una misiva en la que lamentaba que la propiedad privase a los jugadores de celebrar el ascenso.



Además, criticaba que “más allá de la propiedad del club, el Depor es de todos los coruñeses y merecen poder felicitar al equipo en la plaza de María Pita”. El club respondía a media tarde diciendo que estaba en peligro su competición en Segunda ante la falta de firma de un nuevo convenio.



Desvelaba que el consistorio tenía un borrador sin rubricar en el que el club aceptaba a la propuesta municipal de pagar por disfrutar del recinto deportivo, es decir, de Riazor: 200.000 euros anuales en Segunda y 400.000 si sube a Primera.

Este diario se ha puesto en contacto con ambas partes. En el Depor dicen no entender el porqué no firma el convenio el ayuntamiento, cuando el club ha accedido a sufragar y aceptar muchas cosas. Desde el consistorio desvelan que la propiedad exige la cesión gratuida 40 años del año y exclusiva para eventos, no sólo deportivos, pudiendo alquilar espacios para negocios. Dicen que es querer sacar dinero a un bien municipal y que la propiedad se niega a firmar una cláusula por la que si el Depor se vende el convenio queda sin vigencia. El ayuntamiento ofrece un convenio de 25 años para que el Depor explote, en las mismas condiciones que el anterior, Riazor.