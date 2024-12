Derbi coruñés para arrancar la segunda vuelta de la División de Honor Juvenil

En un ya lejano 31 de agosto iniciaron con un duelo directo Montañeros y Deportivo en A Grela. Ahora, casi cuatro meses después, dan comienzo a la segunda vuelta (Abegondo, este sábado, 16.00 horas) en la que será la última jornada del año en la División de Honor Juvenil. Tras la destitución de Kike Sanfiz, el cuadro visitante se presenta con Borja Guerreiro, entrenador del Cadete A, como interino.



Llega el equipo blanquiazul en segunda posición, con un amplio margen sobre el tercer clasificado y a dos puntos de un Celta con quien parece se jugará el título y la presencia en la Copa de Campeones. De ganar esta tarde, el Dépor meterá presión a los de Vigo, que juegan más tarde frente al Avilés. Un derbi que afronta con las ausencias de los lesionados Samuel, Parada, Zoe, Ferreiro, Héctor y Leandro. También es baja Balbas, que está con su selección.



Por su parte, un Montañeros duodécimo con tres puntos de margen sobre el descenso no podrá contar con el centrocampista Nico Selvaggio, a causa de una tendinopatía, ni tampoco con el central Dani Buide, sancionado.



Al ser un partido especial, ambos entrenadores han dado su visión a DXT Campeón. Miguel Figueira, preparador local, entiende que el cambio de técnico del rival influirá en el partido. “Espero un equipo que intente ser protagonista con balón como lo ha sido en las últimas temporadas. El cambio, por el poco tiempo que ha tenido, podría darles un empuje emocional más que táctico. En lo que respecta a nosotros, espero que seamos capaces de imponer un ritmo alto”, valora.



Una de las novedades del partido es que se disputará en el campo 3 de Abegondo, de césped natural, algo que abraza Figueira. “Para nosotros siempre es bueno jugar en la mejor superficie posible y en este caso tendremos la oportunidad de tener un gran césped, lo cual es una motivación más para los chavales. Al entrenar normalmente en esa superficie, nos da una pequeña ventaja futbolística”, reconoce.

Técnico interino

Al Montañeros lo dirigirá Borja Guerreiro, entrenador de la base, a la espera de firmar a alguien para que empiece a trabajar en el parón navideño.



“He visto a los chicos con muchas ganas y el ambiente es positivo. El martes se me comunica que Kike no continúa en el cargo y desde entonces he dispuesto de tres sesiones para preparar el partido. Me he centrado en cosas macro, porque en ese tiempo es imposible ir al detalle. Quiero que seamos un equipo más equilibrado, que no se parta con tanta facilidad y que viaje más junto en todas las fases. Debemos ser más agresivos y mucho más contundentes en la defensa del área, no podemos encajar 40 goles en la segunda vuelta”, explica.



"Probablemente es el partido más difícil de la temporada, por lo que será una buena oportunidad para que los chicos demuestren su valía".



"Me espero un partido abierto y de ritmo alto. Tendremos que interpretar bien cuando podemos presionar y cuando juntarnos. Lo mismo con las situaciones de robo, para saber cuando transitar y cuando nos conviene mantener la posesión para atacar organizado y que el partido no se vuelva un ida y vuelta”, finaliza.