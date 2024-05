El Deportivo tiende la mano al Ayuntamiento de A Coruña

Dicen en A Coruña que, de manera inevitable, Ayuntamiento y Deportivo, en este caso la propiedad del club, Abanca, están condenados a entenderse. Es evidente, y ayer se dio un paso desde el club aceptando firmar el mismo convenio que ha regido el uso del estadio desde hace un cuarto de siglo. No obstante, es importante precisar que, según fuentes jurídicas consultadas, este convenio no podría prorrogarse al no estar prevista esta prolongación en su texto.



Todo gira en torno a Riazor y su concesión. La enorme distancia entre ambos que en la mañana de ayer se suponía tras las declaraciones de Inés Rey se acortó con el comunicado del club.



Desde María Pita se había cursado un certificado para que conste en la Liga que hasta 2025 el estadio puede ser utilizado por el club y no haya inconvenientes a la hora de inscribir al equipo en Segunda División.

El convenio



En la mañana de ayer se hacía público el convenio desde María Pita. Hay varios puntos clave. Uno de ellos reza que dicho convenio quedará sin vigor de manera automática si se produce “la modificación del capital accionarial del Deportivo que de lugar a su control efectivo por parte de una persona, entidad, empresa o grupo de empresas cuyo centro de decisión radique fuera del territorio de la provincia de A Coruña”.



Podríamos denominar este apartado como una ‘cláusula de arraigo’. El club fue tajante. El Depor no se vende, es un proyecto a largo plazo.



La duración del convenio era otro tema de discusión entre las dos partes. Desde el Ayuntamiento se ponen sobre el papel 25 años para la duración del mismo. Aunque diversas fuentes explicaban que el club pretendía hasta 40 años, el asunto también quedó claro con el comunicado blanquiazul. Se acepta el cuarto de siglo para que el uso del estadio se prolongue hasta el año 2050.



El siguiente aspecto del uso del recinto se basa en el control de toda la explotación, no solo de índole deportiva, siendo otro de los puntos de discusión entre ambas partes. El Deportivo, expresa su presidente Álvaro García Diéguez, no pretende dar un uso a Riazor que no sea estrictamente destinado a sus equipos. El club, por tanto, acepta la propuesta municipal para ir de la mano con el Ayuntamiento, como cabe esperar en la ciudad. Eso sí, el estadio se seguiría llamando Abanca Riazor, como hasta el momento.



Después del cruce de comunicados y declaraciones todo queda en una especie de punto muerto a la espera de que se pueda celebrar una reunión o retomar el contacto para acercar las posturas de manera definitiva.



Después del ascenso del equipo a la Segunda División hubo dos momentos que avivaron el fuego entre las dos entidades. El club atizó las llamas al poner en cuestión su futuro en la categoría de plata por los problemas de cesión del estadio. La rueda de prensa de la alcaldesa echó más leña a la hoguera y el humo inundó la ciudad y al deportivismo.



En el club fue tarde de analizar las palabras de la regidora municipal, de hablar con abogados y de incluso anticipar que se preparaba una respuesta. Llegó en forma de comunicado pasadas las diez de la noche y, en él, el presidente blanquiazul tendía la mano para llegar a un acuerdo.



El Gobierno local debe ahora responder a esta propuesta, que si bien no zanja el desencuentro entre las partes, sí supone un avance con respecto a las posturas con las que comenzaba la jornada de ayer.