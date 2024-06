El Depor sale este miércoles del Concurso y sin deuda de la Junta

El Deportivo afronta este miércoles por la mañana la Junta de Accionistas, de carácter telemático, en la que se hará efectiva su salida del Concurso de Acreedores. Además, por primera vez en su historia, según detalla el club, a partir del 1 de julio el club quedará libre de deuda.



Será una Junta en la que con casi total seguridad se sustanciará la despedida del actual presidente, Álvaro García Diéguez, que hará a la conclusión una comparecencia sin preguntas.



En la Junta se ratificará la salida de Álex Bergantiños, hasta ahora consejero blanquiazul. “No se esperan de momento más cambios en el Consejo. En la Junta se comunicarán”, aclaraba Massimo Benassi en una anterior comparecencia de prensa, a preguntas sobre ese particular.



Se someterá a votación aprobar el balance de situación real del Deportivo a fecha de 31 de marzo de 2024. Además se abordarán aspectos relacionados con el capital social. En el orden del día se recoge una reducción del capital social “mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad en 60,10 euros hasta el valor nominal de 0,08 euros por acción, para compensar pérdidas con la finalidad de restaurar el equilibrio y la estructura de patrimonio neto de la sociedad”.



“No es que ahora no valga nada, como se dice (la acción). En la 2012-13 valía -900 euros. Ese es el enfoque”, matizaba Benassi sobre la nueva cuantía de las mismas.



El club propondrá, además, la ampliación del capital social para poder aumentar el tope salarial. El montante se corresponderá con el importe convertible en acciones de los préstamos concedidos por Abanca.



La meta, según al entidad herculina, pasa por “incrementar su tope salarial para asegurar su supervivencia económica y deportiva”. Aumentando dicho límite salarial, el Deportivo podrá conformar una plantilla de garantías de cara al regreso a Segunda.

Aspecto deportivo



Además, la dirección deportiva tiene que trabajar a contrarreloj para acometer las pertinentes salidas de los considerados ‘transferibles’. En esta situación están jugadores como Pablo Valcarce, Berto Cayarga o Paris Adot.



Y todo ello con el reto de hacerlo antes del 1 de julio, para no perjudicar el tope salarial. “Si el Depor no pertenece a la primera categoría (de clubes en Segunda respecto a su límite salarial) es porque somos un recién ascendido. A nivel de límite salarial, por las normas de la competición, somos un recién ascendido, no tenemos histórico de derechos de televisión. Vamos a recibir el mínimo, y así con muchas otras cosas (...) Sobre la cifra, no vamos a decir nada para no dar armas a los competidores”, comentaba Benassi en una rueda de prensa reciente.



Además, en la Ciudad Deportiva de Abegondo se están acometiendo diferentes obras de mejora en los campos e instalaciones, con vistas a que estén listos y en perfectas condiciones el próximo 10 de julio. Es cuando está previsto que el equipo empiece a trabajar sobre el verde, tras dos días de reconocimientos y pruebas médicas.