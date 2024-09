Un Dépor sin puntería, una peligrosa costumbre: "Falta eficacia, de sensaciones no se vive"

Eficacia. Fue la palabra elegida por Imanol Idiakez para resumir el diagnóstico de los problemas del Deportivo. El equipo coruñés volvió a ser esclavo de la falta de puntería en la parcela atacante, como le sucedió en su último partido a domicilio en Córdoba. No fue capaz de romper el 0-0 a pesar de contar con varias situaciones francas para marcar, sobre todo protagonizadas por un errático Bouldini, y dio alas a un Burgos acostumbrado a hacer los partidos largos hasta exprimir los fallos del rival. Y así fue. Álex Sancris penalizó el nefasto pase atrás de Álex Petxarroman, pero el gol del extremo visitante también puso el acento, de alguna forma, en las dificultades que sigue mostrando el Deportivo en los metros finales.



“Falta eficacia. Tenemos que reconocerlo, no pasa nada por reconocer la realidad. Hacemos mucho, llegamos mucho, combinamos, pero hay que hacer goles. Tenemos que exigir pisar el área a la gente de segunda línea, a los puntas, a los medias puntas, a los mediocentros, hay que exigir goles. Esto va de números y de meterla en la portería contraria. Es un proceso que estamos pasando, pero es bastante recomendable que empecemos a hacer números cuanto antes porque de sensaciones no se vive, se vive de puntos”, declara Imanol Idiakez, consciente de la gran cantidad de llegadas que su equipo no está pudiendo materializar en este inicio de campeonato.



El partido ante el Burgos también dejó una buena nómina de ocasiones erradas y de ataques truncados por malas decisiones y ejecuciones dudosas en los metros finales. Bouldini fue el jugador que tuvo más opciones de anotar, pero no fue su día e incluso se fue lesionado. El punta marroquí no conectó bien un buen centro de Obrador, cabeceó fuera un sutil envío de Yeremay, remató desviado con la zurda un centro raso de Ximo Navarro... Un partido para olvidar.

"No nos sirve con las sensaciones, esto va de ganar"



No obstante, Idiakez no pone el foco en el punta. El preparador reitera que el equipo está dejando buenas sensaciones, pero pide más a sus jugadores sobre todo en el aspecto ofensivo. “Tenemos que hacer más cosas y tenemos que hacer goles. No nos sirve con las sensaciones, hay que ganar partidos, hay que hacer goles, porque esto va de ganar”.



Bouldini no fue el único que tuvo opciones para romper la sequía del Dépor, que ya dura dos partidos. Pablo Vázquez tuvo una ocasión en un córner, José Ángel disparó centrado tras una dejada del propio Bouldini, Mella chutó con la diestra al lateral de la red y también puso varios centros envenenados en la segunda mitad que no encontraron rematador, Lucas rondó el gol por la escuadra, Yeremay se encontró con el portero... Una larga lista de llegadas erradas que cobraron todavía más importancia tras el fallo de Petxarroman previo al 0-1 de Sancris.



“Tenemos que aprender, pero Petxa y los demás. Además, en el gol podemos hacer algo más en general. Los detalles marcan la diferencia en esta categoría y no estamos siendo precisos ni todo lo buenos que debemos. En las dos áreas no estamos siendo buenos. Creo que hemos dominado, hemos tenido situaciones, y hemos llegado al minuto 80 con el partido maduro, con opciones de poder llevarlo, pero tenemos que aprender porque la competición no espera a nadie”, asegura Idiakez.

Acento en la mentalidad

El Dépor acusó el golpe del 0-1, se descompuso en los últimos minutos y acabó inmolándose con un nuevo error en salida de balón, esta vez de Villares, que volvió a aprovechar Sancris para provocar un penalti cometido por Barcia. En ese sentido, Idiakez considera que el equipo perdió una oportunidad de lograr el empate por lamentar la derrota antes de tiempo. “En casa siempre te pesa más decepcionar a tu gente. Hemos reaccionado mal al gol de ellos, quedaba tiempo para haber podido conseguir el empate. Había más gente en el campo lamentando la derrota que intentando salvar un punto. Es una categoría para mentalidades fuertes, para equipos que se mantienen en pie siempre. Tenemos que aprender la lección. Tenemos que reaccionar porque todo el mundo ve que hacemos cosas bien, pero no nos está llegando. Es duro el aprendizaje, pero espero que sirva”, admite.

"Es una categoría para mentalidades fuertes"



El Dépor siguió enquistado en su falta de acierto en los metros finales en su primer partido sin Mario Soriano en el once inicial. Idiakez reconoce que ni la suplencia ni la entrada del mediapunta madrileño en la recta final del partido tienen “que ver mucho con el resultado” y al mismo tiempo desvela que valoró situar de nuevo a Soriano en el doble pivote durante la segunda mitad. “Sí, lo he valorado. La gente de fuera, que hace esfuerzos tan explosivos, les puede costar la parte final de los partidos. Así que he preferido poner a Soriano en una posición más adelantada”.

Lucas, optimista

Mario Soriano se situó en los minutos finales a la izquierda de Lucas Pérez, quien actuó como mediapunta. El capitán blanquiazul tampoco esconde la falta de puntería que está sufriendo el equipo en ataque, pero se muestra optimista de cara al futuro. “Es un partido que teníamos mucha ilusión por ganar. El equipo ha estado bien, pero no hemos estado acertados en las ocasiones que hemos generado. Entiendo que sintamos frustración, pero esto acaba de empezar. Todo el mundo comete errores, yo el primero. El equipo está unido. Sabemos la calidad humana y la calidad como jugadores que tenemos. Esto nos va a hacer más fuertes”, declara Lucas.



El ‘7’ destaca que el vestuario se encuentra tranquilo a pesar de los malos resultados y las dificultades exhibidas en los metros finales. “Son cosas del fútbol. El Burgos sabe y conoce nuestras armas y lo han hecho bien. No hemos encontrado la oportunidad de hacer gol. El fútbol va de errores. Respecto al ataque, estamos muy tranquilos. Entiendo que se genere decepción en la gente. Ahora no están saliendo las cosas, pero estoy aquí para deciros que el grupo está unido. El sol siempre sale”, apunta el coruñés, que ya piensa en el siguiente partido ante el Albacete: “Hay que seguir trabajando como hasta ahora. Cuando el trabajo no da frutos, nos frustramos pero nada de eso. Tenemos que seguir mejorando. Quiero volver ya a trabajar a Abegondo y limpiar la cabeza. Esto es muy largo”.



Por otro lado, Lucas considera que Petxarroman no necesita que nadie le dé ánimos tras el error cometido porque los fallos son compartidos y el grupo debe poner el foco en el trabajo. “No necesitamos hablar con Petxa. Está triste, es lógico, pero es un compañero más, que entrena de diez. No podemos reprocharle nada, solo podemos seguir trabajando. Nos tenemos que sobreponer a eso y a los errores. Tenemos que seguir intentándolo. Lo hicimos el año pasado y este año no va a ser menos”.



Por último, el portero brasileño Helton Leite considera que “en esta categoría los detalles son muy importantes”. “Estamos muy motivados, quedan muchos partidos. En las áreas tenemos que ser más eficaces. Estamos todos juntos. Esto es fútbol, es la vida. Tenemos que crecer y aprender”, concluye el meta.