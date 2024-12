El Dépor, ante la búsqueda del doble pivote ideal

El Deportivo se enfrenta al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (21.00 horas) en un duelo que llega condicionado por una de las grandes incógnitas que ha acompañado al equipo durante esta temporada: la búsqueda de la pareja ideal para el doble pivote en el 1-4-2-3-1 utilizado por Óscar Gilsanz y anteriormente por Imanol Idiakez.



El doble pivote formado por José Ángel Jurado y Diego Villares fue uno de los cimientos del éxito del Deportivo durante la pasada campaña 2023-24. Después de algunas pruebas fallidas, la pareja se asentó en el centro del campo y el equipo comenzó a crecer, obviamente también impulsado por la calidad en ataque y la solidez en defensa, hasta conseguir el ansiado ascenso a Segunda División.



Sin embargo, las lesiones, los altibajos en el rendimiento y algunos ajustes tácticos han impedido que se asiente una pareja fija en el centro del campo durante el presente curso en la categoría de plata. De hecho, el Deportivo ha probado hasta el momento cinco combinaciones distintas en Liga, además de otra diferente en Copa del Rey, buscando el equilibrio y la continuidad, pero sin encontrar todavía la fórmula definitiva. En Tenerife se presenta una nueva prueba en este sentido.

Partido a partido

El Dépor ha disputado por el momento 19 partidos (18 de Liga y 1 de Copa del Rey) en esta temporada en los que ha alineado varias combinaciones en el doble pivote.



De hecho, existen tres parejas que han repetido exactamente el mismo número de veces (5) en el once titular y Diego Villares es el denominador común en todas ellas. El de Vilalba compartió alineación inicial con José Ángel contra Oviedo, Huesca, Racing de Ferrol, Granada y Burgos, principalmente al inicio de Liga hasta la pubalgia del mediocentro andaluz.

Villares, contra el Zaragoza | Foto: Quintana



Villares también partió en el once como pareja en la sala de máquinas de Nuke Mfulu en cinco encuentros diferentes (Albacete, Málaga, Eche, Sporting de Gijón y Zaragoza), mientras que Mario Soriano retrasó su posición habitual para formar junto al exfabrilista en cinco compromisos consecutivos (Levante, Racing de Santander, Cartagena, Eibar y Almería) debido a las bajas en el centro del campo entre finales de octubre y mediados de noviembre.



Por otro lado, Mfulu y Soriano partieron de inicio en el doble pivote contra el Eldense y el Cádiz, mientras que el mediapunta madrileño también acompañó a José Ángel Jurado en la medular en la quinta jornada en la visita al Córdoba. Además, el casi inédito Charlie Patiño y el fabrilista Álex Alfaron tuvieron la oportunidad ser titulares en el partido de Copa del Rey en O Couto ante el Ourense CF, junto a un Hugo Rama que alternó ciertas funciones con Alfaro.



Y el baile de mediocentros no acaba ahí, ya que el Deportivo ha realizado ajustes tácticos, tanto bajo la dirección de Imanol Idiakez como de Óscar Gilsanz, para modificar el doble pivote durante el transcurso de los propios partidos según las circunstancias y las necesidades del equipo.

Matices de cada uno

El rendimiento de los mediocentros y del doble pivote del Dépor en esta temporada ha estado condicionado por diversos factores. Además de las bajas obligadas por lesión, la forma física y las compatibilidades entre jugadores, cada futbolista susceptible de ser utilizado en la medular aporta matices distintos que moldean el juego del equipo.



Diego Villares, uno de los capitanes y un pilar en la temporada pasada, no se encuentra en su mejor versión a estas alturas de curso. Aporta intensidad defensiva, un despliegue físico notable e inteligencia táctica, especialmente en la presión adelantada. No obstante, su rendimiento ha sido irregular y en los últimos partidos se ha notado que no está en su mejor nivel físico.



Por su parte, Omenuke Mfulu recaló en verano en el Deportivo para sumar su desempeño en tareas defensivas en un puesto, el de mediocentro posicional, en el que José Ángel Jurado no tenía recambio durante el pasado curso. Su capacidad para abarcar campo y estar atento a las ayudas son sus principales virtudes, aunque el trato de balón no es su fuerte. No obstante, a medida que ha ganado ritmo tras su lesión, su importancia ha crecido, ligeramente también con balón, en las últimas semanas.

Nuke Mfulu, en un lance ante el Zaragoza | Foto: Quiintana



Por otro lado, el Deportivo recupera a José Ángel Jurado, que ya disputó unos minutos en el reciente empate ante el Zaragoza (1-1). Fue una pieza clave en el ascenso y su ausencia por lesión ha supuesto un problema en varias fases de lo que va de temporada. José Ángel ofrece equilibrio táctico, inteligencia en la distribución y experiencia en la posición. Su convocatoria de cara al partido ante el Tenerife, precisamente desde donde llegó al Dépor tras militar en la 2022-23, ofrece a Gilsanz otra alternativa para el doble pivote, aunque todavía necesitará minutos para recuperar el ritmo competitivo y su mejor nivel.



Además, de los tres centrocampistas más habituados a formar parte de un doble pivote, Mario Soriano también está siendo importante esta temporada en esa demarcación. Mediapunta de formación, donde jugará en Tenerife debido a la baja de Lucas Pérez, el madrileño también ha jugado de mediocentro en numerosas ocasiones en este curso, tanto de inicio como a lo largo de los partidos, debido a las bajas. Su habilidad para generar juego, ayudar en la salida de balón y conectar líneas ha sido un recurso útil para el Dépor en el doble pivote, aunque de esa forma el equipo pierde contundencia defensiva y el talento de Soriano cerca del área, donde es determinante.

Mario Soriano conduce el balón ante el Zaragoza | Foto: Quintana



Por último, el centrocampista inglés Charlie Patiño y el mediapunta Hugo Rama, que en pretemporada actuó también en el doble pivote, apenas han tenido participación. Patiño jugó en Copa como mediocentro, pero incluso en su único partido como titular en Liga ejerció de mediapunta.

Tres para dos puestos

La recuperación de José Ángel añade una nueva variable al Deportivo, Mfulu ha mostrado un ligero crecimiento en las últimas jornadas y Villares sigue siendo un jugador de referencia pese a cierta irregularidad. Tres opciones plausibles para dos puestos en el Heliodoro Rodríguez López, ya que Mario Soriano tiene la mediapunta reservada, salvo sorpresa mayúscula, debido a la ausencia de Lucas por sanción.



Con todos disponibles y cuando Lucas Pérez regrese a su posición habitual, ¿cuál será la pareja elegida por Óscar Gilsanz en la búsqueda del doble pivote ideal?