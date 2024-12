Gilsanz, sobre el mercado de invierno: "Nuestro deber nos obliga a mejorar"

Óscar Gilsanz, entrenador del Deportivo, asegura que la entidad del Deportivo obliga al cuadro blanquiazul a "mejorar" en el próximo mercado de invierno para ser competitivos, aunque no da nombres sobre el tipo de futbolistas que interesan para no encarecer los posibles refuerzos.

El técnico betanceiro ha analizado este viernes el partido del domingo en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife.

Enfermería:

"Para el domingo las bajas seguras son las de Lucas por la sanción y la de Dani Barcia, que todavía está unas semanas más de baja".

Petxarroman y Bouldini:

"Los dos están bien, pero vamos a ver sobre todo con el entrenamiento de hoy, también hablar con ellos. Petxa sí que estuvo un poco controlando las cargas y Bouldini se está incorporando, está disponible, veremos para cuántos minutos, pero ambos están para entrar en la convocatoria".

Importancia del duelo del domingo para despegarse de la zona baja:

"Es el partido más importante que tenemos porque es el siguiente. No pienso en finales ni mucho menos, sino en que es un partido muy importante y que si lo jugamos mirando la clasificación, estaríamos muy equivocados, pero creo que es un partido importante. Hay que tratar de sacar los tres puntos, de ser un equipo que compita bien y que muestre, sobre todo, una manera de hacer las cosas que nos genere esa identidad que nosotros queremos. Ser un equipo difícil para el rival, un equipo que a través del balón intenta atacar en campo contrario, tener balón y trataremos de ser ese equipo que busque los tres puntos, sabiendo que el rival, aunque ahora mismo está colista, en casa está siendo muy fiable y desde que llegó Pepe Mel, en casa está siendo fiable, difícil para los rivales, llevan tres derrotas en casa por la mínima. No hablamos de un equipo que no compita, sino que no está teniendo buenos resultados, pero compite siempre".

Proyección para el regreso de Barcia:

"Hablo de que llegue a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Para estos partidos es cierto que no estará disponible, tiene una pequeña lesión en el recto anterior, está evolucionando bien, no tiene dolor, pero creo que clínicamente es conveniente para todos que se recupere de esa lesión".

Explicación al peor rendimiento en Riazor que fuera:

"Yo lo llevo todo lo bien que se pueda, teniendo en cuenta que ahora en casa llevamos dos partidos seguidos que no somos capaces de ganar ni de mostrar un buen rendimiento en general, tratando de corregirlo. Cuando planteamos los entrenamientos de la semana, no lo hacemos teniendo en cuenta si jugamos en casa o fuera. A todo el mundo le gustaría poder ganar siempre en casa, pero no tenemos ese debate interno porque el trabajo es el mismo cuando jugamos fuera que en casa. De momento, salen las cosas mejor fuera que en Riazor, pero si puedo elegir, el domingo contra el Tenerife que ganemos y en la vuelta, también en Riazor".

Problemas deportivos y extradeportivos en Tenerife:

"Los problemas que pueda tener el Tenerife... Bastante tenemos cada uno, desde mi posición de entrenador, bastante tenemos con lo nuestro, con preparar el partido a nivel táctico, futbolístico, de ver cómo podemos ser capaces de ganar el partido. ¿Qué es cierto que puede afectar a lo largo del partido? Pero a la hora de preparar nuestro trabajo no hay manera de preparar ese tipo de cosas. Si el resultado es a favor los primeros diez minutos, ojalá, pero hay que preparar el partido sabiendo que los rivales todos, unos porque están en un buen momento y otros porque están en un momento complicado, van a salir los primeros diez minutos a tener buenas sensaciones y a tratar de que el partido les vaya siempre a favor, en ese caso el planteamiento es independiente de lo que pase en Tenerife".

Carta a los Reyes con el mercado de enero:

"Lo que hablamos de la carta a los Reyes Magos, nunca les pido nada futbolístico, sino salud para todos, que creo que es lo más importante, y a partir de ahí creo que podemos pensar en cosas. En cuanto a trabajo diario, en el mercado, todavía no hablamos de las situaciones, pero evidentemente un club como el Deportivo, donde tiene gente trabajando en los distintos departamentos del club, en el departamento de scouting y área técnica tratará de mejorar el equipo siempre que se pueda. Somos un equipo profesional, nuestro deber nos obliga siempre estar a disposición de mejorar todo lo que se pueda, en este caso el plantel, y lo hablaremos en su momento".

¿Qué posiciones hace falta reforzar?

"No diría nombres y ni siquiera posiciones. Porque si dijera que necesitamos un entrenador, los entrenadores se pondrían más caros para el Deportivo. Creo que el mercado tiene que llevarse de la manera más interna posible en ese caso y después que todas las valoraciones que se puedan hacer dentro del club, no se pueden hacer públicas antes de hablarlo dentro del club".

¿Cómo se suple la baja de Lucas?

"Seguramente con otro jugador. En el plantel hay diferentes opciones. Es cierto que de las opciones que podemos tener, hay algunas que ya se fueron poniendo sobre la mesa. Valoraremos, tenemos más o menos claro lo que podemos hacer para este partido, que no todos los partidos son iguales, pero tampoco voy a dar pistas al Tenerife, aunque aquí nos conocemos todos".

Problemas para sacar el balón ante el Zaragoza:

"Lógicamente me preocupa tanto en el inicio de las jugadas, que estuvimos trabajando durante la semana para mirar esas cosas, como la profundidad que no tuvimos el otro día, porque hubo momentos en los que tuvimos el balón y lo hicimos circular, pero no tuvimos la profundidad para evidenciar ese control de juego por dentro, sobre todo en las áreas. También me preocupa ser un equipo que no reciba tantas ocasiones de gol como el otro día. Es cierto que ante el Cádiz recibimos pocas situaciones de gol, mientras que el otro día recibimos más. Cuando hablamos de preocupación, no hablo de que no crea que no lo vamos a solucionar, sino que es una situación lógica para trabajarla en el día a día, que es lo más importante".

¿Qué partido esperas?

"Espero un partido igualado, sobre todo, porque los cinco últimos partidos del Tenerife en su casa han sido todos muy igualados, que se decidieron por pequeños detalles. Todos allí son igualados, con un rival que tiene jugadores que tienen muchos partidos en la categoría, que son capaces de generar peligro. Tiene una banda derecha con mucha profundidad con Luismi y con Mellot. Gente en el mediocampo con mucha llegada, como Diarra, que es el máximo goleador. Quiero decir, delanteros que ya llevan muchos goles en la categoría, como Ángel. Pero el fútbol es algo tan concreto, que cuando entras en una dinámica negativa, muchas veces todo lo que puede salir mal y lo que puede salir bien, también sale mal. Situaciones que se concretan más desde allí que desde aquí, pero es un rival con buenos jugadores en la categoría y que querrá encontrar buenas sensaciones desde el principio, salga fuerte desde el principio y nosotros que salir fuertes y ser capaces de imponernos poco a poco. Pero en esta categoría tan igualada, los pequeños detalles, llámese goles o expulsiones, cambian los partidos".

El Dépor más cómodo cuando presiona más arriba:

"El equipo se encuentra cómodo apretando en campo contrario, tratamos de que así sea. Trabajamos en el día a día para ajustar esa situación. No tengo ninguna duda de que el equipo va a ser agresivo en campo contrario, que presione, se mantenga. El equipo se debe encontrar cómodo en cualquier circunstancia. Hay que ser competitivo en todos los contextos y en todas las situaciones y así es cuando los equipos son fuertes, cuando son capaces de defender lejos de su portería y de cuando toca defender más cerca, también hacerlo. El equipo está en ese camino, en el camino de equilibrar en ese aspecto, que sería lo positivo, porque hay partidos en los que eres capaz de apretar alto y otros en los que no. Teniendo claro que el equipo quiere ser dominador y que presione en campo contrario y hacer que el rival se equivoque cerca de su portería y ser capaz de robar y atacar rápido, pero también no tenemos que dejar de lado otras situaciones que se dan y que tenemos que saber solucionar".

Se está combinando sacar el balón jugado desde atrás con sacar en largo:

"Cuando el rival te aprieta y se iguala el partido, en Cádiz nos dio mucha tranquilidad al final de la primera parte dos o tres saques largos que nos hicieron ganar el balón en campo contrario y creo que no hay que desmontar ninguna de las opciones y valorarlas todas para hacer lo que el equipo necesite en cada momento".



Rotaciones:

"Miramos Tenerife, el lunes valoraremos cómo viene la gente de Tenerife. Valoraremos ir día a día. Primero, ver qué jugadores son los más adecuados para jugar el domingo y luego veremos quiénes son los más adecuados para jugar el jueves. Hablar de rotación le quita un poco de mérito al jugador que entra a jugar porque parece que rota porque hay partido. Cuando se elige un jugador es porque crees que es el mejor para jugar en ese momento, aunque no venga jugando habitualmente".