El Dépor se abre al público mañana, Viernes Santo, en Abegondo

El Deportivo celebrará el festivo de Viernes Santo con un entrenamiento a puerta abierta en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Así lo ha confirmado la entidad, que informa que el inicio del período de acceso libre para seguir "la segunda parte de la sesión" de mañana será a partir de las 11:30 horas.

De este modo, la afición interesada podrá seguir de cerca y de manera gratuíta la preparación del equipo de cara al duelo de este domingo (21:00 horas) frente al Tenerife. Un choque en el que no estará José Ángel Jurado, después de que el Comité de Apelación tampoco estimase el recurso presentado por el Dépor para anular la amarilla que vio en Anduva.

Sí apuntan a estar disponibles para el duelo tanto Rafa Obrador como Mario Soriano. El lateral zurdo completó este jueves la segunda jornada de trabajo de la semana, al igual que el pasado miércoles, y parece haber superado de forma definitiva el esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, que lo tuvo apartado un mes de la dinámica habitual.

También podrá jugar, si nada se tuerce, Mario Soriano. El mediapunta no participó en el primer entrenamiento de la semana por un virus, pero en la sesión de hoy jueves sí estuvo presente. Una sesión que comenzó con sesión de vídeo y una activación con finalizaciones como pasos previos a una tarea de once contra once.