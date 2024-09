Culpa del (en)torno

Este domingo, con más de 26.000 espectadores presentes en Riazor, se produjeron importantes colas en varios de los accesos al estadio, sobre todo en gradas como las de Pabellón, que dispone de 8.449 localidades y tan sólo doce tornos de acceso, lo que ralentizó la entrada al estadio. El sistema, que se instaló hace tres décadas y ha sufrido leves actualizaciones está dando problemas en este inicio de competición porque además se ha popularizado (y casi que impuesto) el uso del carnet digital.

Durante la tarde del domingo y todo el lunes circularon a través de las redes sociales vídeos en los que los hinchas mostraban las colas, además de exponer su descontento en redes sociales. Según comentan algunos de los aficionados que sufrieron las colas, se produjeron problemas en la lectura de los códigos en la aplicación del Deportivo. También en los de formato físico. Para tratar de agilizar, además de los ímprobos esfuerzos de los empleados del club, que ayudaban a colocar el móvil para facilitar la lectura del lector, se trató de agilizar el tránsito de los aficionados al dividirlos en tornos diferenciados según llevasen carné físico o digital.

Un evento social

No obstante, al inicio del derbi aún se mostraban calvas en varias gradas y alrededor del cuarto de hora de partido todavía había seguidores que no habían entrado al estadio. El partido comenzó igual en el horario previsto, no como es costumbre en la Premier League, que cuando surge algún tipo de contingencia similar aguardan a que todos los seguidores estén dentro para comenzar el juego.

El Deportivo siempre se dice que es algo más que un sentimiento y no es fácil de explicar al foráneo. Cada quince días los fieles acuden al templo y disfrutar de la previa forma parte de la religión blanquiazul. Y la penitencia otro curso más, pasó de nuevo este domingo. En Riazor es tradición no entrar puntual, no es algo de la actualidad y los aledaños se prestan a ello: bares, terrazas, el maravilloso Paseo Marítimo de Riazor... Además, en contra de la previsión meteorológica, lucía el sol en las horas anteriores a la disputa del partido.

El fútbol es también un evento social, una oportunidad para que los amigos se reúnan antes de acudir a ver al equipo de sus amores. Así que no es raro ver en las inmediaciones del estadio como la mayor parte de los seguidores apuran sus bebidas y disfrutan en las terrazas, cuanto el tiempo acompaña, incluso diez minutos antes de que se iniciase el choque. Luego llegó el atasco.

El Deportivo ha iniciado ya hace unos años un proceso de digitalización en el que su idea pasa por ir eliminando el uso del carnet en soporte físico y apostar por el carnet en formato digital, a través de la propia aplicación móvil.

El club apuesta también por una mejora tecnológica en los accesos al estadio blanquiazul “con el objetivo de agilizar la entrada” al coliseo deportivista “consistente en un abono con tecnología RFID”, según explica la propia entidad. De esta manera, sólo “con acercar el carné al lector se abrirá automáticamente el torno de acceso” para que los abonados accedan al estadio y disfruten de los partidos del equipo.

El problema deriva en que los tornos, según explica el club. se han quedado obsoletos, lo que provoca retrasos en las lecturas de los códigos QR y las colas subsiguientes porque no hay fluidez a la hora de acceder a la grada.

Aunque los carnés ya van llegando a los socios, todavía hay quienes no lo han recibido y el club pide paciencia a los abonados por los problemas o la demora que puedan haberse originado con esta mejora tecnológica, ya que, según indican en el club la nueva tecnología lleva un tiempo. “De ahí que esté costando implementar ahora el nuevo servicio”, apuntan.

El club informa de que algo menos de 4.000 socios han optado por no solicitar el carné de plástico, una medida que desde la entidad se agradece, de acuerdo a su política de sostenibilidad.

“Esta apuesta nuestra por implementar cada vez más los carnés digitales y la desaparición de los abonos físicos no es sólo una postura del Dépor, sino que ya muchos clubes van en esa línea”, señalan desde el club.

Dos vías

Al igual que pasó en el partido contra el Real Oviedo, el club ofrecía de cara al pasado choque ante el Racing de Ferrol dos opciones. La primera, que es la que el club prefiere, valiéndose de la aplicación del Deportivo.

La segunda, para aquellos socios que no se decanten por la opción del abono digital, consistía en sacar una entrada física. Para ello, el Deportivo habilitó las taquillas del Palacio de los Deportes, en horario ininterrumpido, durante varios días previos al derbi. Para los que deseaban retirar un billete de ese modo tenían que presentar el carné de identidad o una fotocopia del DNI de la persona abonada.

Lista de espera

El club a mediados del mes de agosto abrió el plazo para nuevos abonados, teniendo en cuenta la amplia lista de espera de aficionados que quieren hacerse socios. La entidad ha empezado a ponerse en contacto, a través de correo electrónico, con los potenciales nuevos abonados para saber si mantienen su idea de hacerse socios del Deportivo. Un proceso que según confirma el club todavía no ha finalizado.

De momento no se conoce el número de socios que han contestado y si aún queda sitio para que se produzcan nuevas altas.

Dentro del aforo del estadio existen un número de localidades destinadas a la afición visitante, así como otras para compromisos con patrocinadores y otro tipo de especificaciones que exige LaLiga. Lo que no está claro es si el Deportivo llegará a los 29.007 socios con los que cerró la campaña pasada o si el contador de abonados tendrá que cerrarse antes de acercarse a esa cifra.

tornos de hace cinco años.