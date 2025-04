Cuatro días que ayudarán a definir el campeonato

Con apenas siete jornadas por delante no es momento para dudas ni errores en la división de plata. El Elche quiere pegar el estirón que le lleve a Primera. Apenas ha perdido un partido en las últimas once jornadas y esa regularidad le tiene cerca del ascenso. Levante y Racing siguen en buena onda y flaquea el Mirandés. Por abajo, Zaragoza y Sporting pugnan por no caer y la vida se le complica a Castellón y Málaga, dos equipos en una dinámica mejorable. La jornada comenzará hoy con dos partidos en los que se enfrentan esos dos mundos clasificatorios. Serán cuatro días que ayudarán a definir bastantes cosas.

► Reválida en El Molinón.

Sporting (15º - 44 puntos) -

Mirandés (4º - 59 puntos)

Hoy, 19.00 horas

Superado el examen de Elda, el Sporting se alivia en la clasificación y se encomienda a El Molinón y al efecto revulsivo de Asier Garitano para dejar atrás buena parte de sus fantasmas. “Un cambio por parte del entrenador puede cambiarte el chip o la energía. El otro día se notó en el campo que nos salía todo de cara y pudimos sacar los tres puntos”, resume el lateral vigués Kevin Vázquez. Con Garitano los laterales juegan más bajos que con Rubén Albés. Ante el Mirandés tendrán una prueba de nivel. El rival del Deportivo en la pasada jornada encadena tres partidos sin ganar: y no lo hacía desde el inicio de liga,

► El Almería se cae fuera.

Castellón (16º - 43 puntos) -

Almería (7º - 56 puntos)

Hoy, 21.00 horas

Cuatro empates y dos derrotas contemplan al Castellón en las últimas seis jornadas y no parece un buen cliente el Almería, necesitado de puntos para engancharse al playoff. Pero el equipo de Rubi es un desastre cuando juega fuera de casa: solo ha sumado un punto (en Gijón) en las últimas seis salidas y ha encajado 30 goles en los 18 partidos disputados lejos de su feudo. En el recuerdo flota el 2-5 con el que se llevó el triunfo el Castellón en la primera vuelta.

►Lamentos en Elda.

Racing Ferrol (21º - 23 puntos) - Eldense (19º - 39 puntos)

Mañana, 14.00 horas

El Eldense también se queja de los árbitros. “Es muy fácil equivocarse con el Eldense. Parece que realmente quieran que baje. Nos estamos jugando el descenso con equipos históricos”, clamó el director deportivo Miguel Ángel Gómez tras la derrota contra el Sporting. Lo cierto es que el equipo se ha atascado en casa y hasta ve con alivio que cuatro de los siete partidos que le quedan los vaya a jugar como visitante (Ferrol, Almería, Castellón y Huesca).

► Un sueño cántabro.

Huesca (6º - 57 puntos) -

Santander (3º - 60 puntos)

Mañana, 16.15 horas.

“El ascenso es un sueño, no una obligación”, previene Manuel Higuera, el presidente racinguista, que aún así hace cuentas. “Estamos a unos 5 o 6 puntos de garantizarnos la entrada en el playoff, a unos 13 puntos del ascenso directo. Y todavía quedan 21 puntos por disputar”, advierte. Son los mejores visitantes del campeonato (28 puntos, uno más que Dépor y Levante), así que se animan con la visita a un Huesca que marca los puestos de playoff y no contará con su capitán Jorge Pulido, sancionado. El Alcoraz se llenará para ver un partido de altos vuelos.

10 PUNTOS

separan al Deportivo de los puestos descenso cuando quedan 21 por disputar.

►El abismo del Zaragoza.

Levante (2º - 63 puntos) -

Zaragoza (18º - 41 puntos)

Mañana, 18.30 horas

El Zaragoza sigue al filo del abismo, pero se anima con un calendario que tras Levante y Huesca le llevará a enfrentarse a dos descendidos, Racing y Cartagena. Seis puntos más le dejarían cerca de la permanencia, pero no se la asegurarían, así que para los maños es vital pescar algo en el Ciutat de València. “Siempre que empiezas una temporada y más en el Zaragoza, que aspiras a ganarlo todo, no te lo imaginas, pero así es el fútbol. Ahora queremos solucionarlo y darle la vuelta a todo. Todos unidos lo vamos a hacer. La idea es ir partido a partido”, asegura el bergantiñán Dani Tasende. En Valencia puede regresar a una convocatoria Lluis López, líder defensivo del equipo, ausente por lesión desde hace dos meses.

► Los apuros de Garitano.

Burgos (9º - 50 puntos) -

Cádiz (14º - 45 puntos)

Mañana, 21.00 horas

El Burgos apura sus opciones de entrar en playoff, el Cádiz no quiere complicarse tras sumar un punto de los doce últimos en disputa. El equipo que adiestra Gaizka Garitano lleva tres partidos sin marcar. Atienza y Curro Sánchez deberán cumplir sanción en el Burgos, que tiene además las bajas de Rubén Quintanilla, Elady Zorrilla y Appin. Ramis, por contra, recupera a Álex Sancris, que fue baja la pasada jornada por acumulación de amonestaciones.

► Ilusión en Granada.

Cartagena (22º - 17 puntos) -

Granada (8º - 55 puntos)

Domingo, 14.00 horas

El Cartagena selló su pasaporte a Primera RFEF y el Granada se anima con la oportunidad de sumar tres puntos y no desengancharse de la batalla por el playoff. Toda la plantilla estuvo disponible esta semana, excepto el meta Luca Zidane. El triunfo en Albacete ha relanzado al equipo y habrá un desplazamiento masivo de aficionados.

► Paunovic carbura.

Córdoba (10º - 49 puntos) - Oviedo (5º - 58 puntos)

Domingo, 16.15 horas

Dos triunfos como local y un empate en Eibar son el bagaje de Veljko Paunovic como entrenador del Oviedo. El nuevo técnico ha agitado el árbol sobre todo en la delantera, donde le da minutos al charrúa Fede Viñas, que marcó su primer gol con el equipo ante el Racing de Ferrol. Por contra llegaron también dos lesiones musculares para Lucas Ahijado y Quentin Braat, que no jugarán en Córdoba, donde los locales todavía acarician leves opciones de entrar en playoff.

8 PARTIDOS

lleva sin perder el Eibar, que iguala en jornadas sin caer con el Deportivo.

► El Elche se dispara.

Elche (1º - 66 puntos) -

Albacete (13º - 47 puntos)

Domingo, 18.30 horas

Elche vibra con su equipo, lanzado a por el ascenso. Marc Aguado, uno de los pretorianos de Eder Sarabia, es duda por lesión. Contra el Albacete el técnico vasco buscará la quinta victoria consecutiva. “Estoy orgulloso. Es una pasada ser el entrenador de este equipo”, desliza mientras tanto. El Albacete llega tras caer en casa con el Granada y con los manchegos regresa Fidel a Elche. “Ellos son los mejores del campeonato, pero no tenemos nada que perder”, avisa.

►El Málaga, sin margen.

Eibar (12º - 47 puntos) -

Málaga (17º - 42 puntos)

Lunes, 20.30 horas

Cinco derrotas en seis partidos y apenas tres goles a favor dejan al Málaga con el agua al cuello y la necesidad de puntuar en Ipurua. El equipo ha dejado de sumar siete puntos en tiempo de prolongación y esos finales desdichados le penalizan en la clasificación. El Eibar, como el Dépor, suma ocho jornadas sin perder, pero necesita ganar al menos un partido más para verse a salvo. El partido cierra la jornada y ese conocimiento de lo que hicieron los rivales también lo condicionan.