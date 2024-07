La generación Z del Depor se rasca el bolsillo para ir a Riazor

Premiar el apoyo y la fidelidad durante la complicada andadura del Depor en Primera RFEF era el principal objetivo con el que el club lanzaba este lunes la campaña de abonados para la temporada 24-25. Para sentar sus bases, quisieron guiarse por los precios del último curso que el equipo coruñés militó en Segunda División (2019-2020), pero tomaron una decisión con la que más de 2.100 aficionados se sienten perjudicados: suprimir la categoría sub-30.

Tras conocerse esta noticia, multitud de deportivistas de entre 26 y 30 años, que forman parte de la generación Z y nacieron justo en la época de mayor esplendor del equipo, con el SuperDepor, comenzaron a quejarse en redes sociales, debido a que aquellos que el curso pasado disfrutaron de esta bonificación verán su abono incrementado una media de 150 euros, y los que ya han cumplido los 26 van a pagar, en el peor de los casos, hasta 340 euros más. En dxt campeón hablamos con algunos de los afectados, que protestan, sobre todo, por el eslogan de la campaña. A pesar de esto, ninguno dudó ni un segundo en renovar y seguir un año más en sus asientos de Riazor alentando a los blanquiazules.

Los de 1998, los más perjudicados

Dentro de este rango de edades, los que se han visto más perjudicados por la subida son los socios que nacieron en 1998, ya que será el primer año que dejen de formar parte de la categoría sub-25. Haciendo los cálculos con el abono más caro, el de Tribuna Superior, pasarán a pagar 340 euros más con respecto al pasado curso, pero si se mantuviera el descuento del 30% de la modalidad sub-30, el incremento se reduciría hasta la mitad y la diferencia sería de 170 euros. En el caso de la localidad más barata, Pabellón Inferior, la subida también es muy notable, pasando de los 75 a los 171 euros. En el caso de que se mantuviera la bonificación eliminada, la subida se quedaría en 44 euros.

La bonificación para menores de 30 fue una novedad que estableció la entidad coruñesa la campaña pasada, por lo que los aficionados afectados contaban con que se mantendría este año, sobre todo por aquello de intentar dar alguna recompensa a quienes se han mantenido los cuatro años en "el barro".

El lema de la campaña, lo más contradictorio

Belén Castelo, una de las perjudicadas, nos cuenta la decepción que se llevó al enterarse de la noticia: "Yo el año pasado, cuando vi que metían sub-30, me alegré un montón por mi caso, porque sabía que este año cumplía 26 y que mi abono iba a cambiar. Cuando me encuentro con que probablemente no estuviera sub-30, me llevé un palo grande porque tenía la esperanza de que siguiese saliendo, porque para qué lo metes si lo vas a quitar. Y, cuando veo que mi abono pasa de 75 a 171, fue terrible, son 96 euros más. Sé que no soy de los peores casos, pero es una barbaridad".

"Cuando veo que mi abono pasa de 75 a 171, fue terrible, son 96 euros más. Sé que no soy de los peores casos, pero es una barbaridad"

Lleva más de catorce años siendo socia y esta es la temporada que más dinero va a pagar, justo por detrás de la 2012-13, con la diferencia de que en ese momento el Depor estaba en Primera División y ella se sentaba en una localidad con precio superior: "La vez que más he pagado por el abono fue 169 euros y fue en Primera División en Pabellón Superior, ahora mismo estoy en Pabellón Inferior. Me parece abusivo. Y lo que más abusivo me parece es que se venda como "tan só por vós", no, porque así no estás premiando a la gente que lleva más de cuatro años en el barro".

Comparativa de los precios de los carnés de Belén Castelo

Comparación con los precios de la temporada 2019-20

Ignacio García se encuentra en una situación similar a la de Belén, y comparte su opinión sobre el eslogan: "Entiendo que se aprovecha un poco la situación del gran número de gente en lista de espera, pero no me parece que cuadre excesivamente con el 'tan só por vós' del lema, sobre todo gente que hemos estado en 1ª, 2ª y varios años de 2ªB".

En su caso, cumple los 25 años en diciembre y tendrá que pagar un total de 114 euros más en comparación con 2023: "Es un cambio bastante brusco, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado había un descuento considerablemente mayor por ser sub-30 al que se me da actualmente por la antigüedad de 1-3 años. Creo que es un precio elevado siendo la localidad más asequible del estadio y en 2ª División, sin desmerecerla", aclara.

Al igual que los deportivistas anteriores, Manu García también perdió la categoría sub-25 este curso y se siente engañado por el club. "Mi caso es uno de tantos de los que hemos pasado a no gozar de los descuentos de sub-25 y nos ha subido una barbaridad el abono, a mi de 80 a 199 euros en Marathon Inferior. El problema es que han querido vender una campaña de ayuda a los socios que sufrimos estos últimos años en Primera RFEF y lo que han hecho es mantener precios que ya estaban en los tiempos de Segunda como 'descuentos' y han subido el resto, por lo que realmente han engañado al aficionado", explica.

"Llevo 12 años de socio y me acuerdo perfectamente lo que me costaba el abono en Segunda División, que es prácticamente lo mismo que les cuesta ahora a los sub-25. No se entiende es que no hayan mantenido ese descuento sub-30, creo que fue una innovación muy buena, y más para los tiempos que corren en los que a nuestras generaciones se nos hace tan difícil esta época tan crucial debido a la situación actual del país para conseguir una vivienda o empleo estable", denuncia Manu.

Lo que han hecho es mantener precios que ya estaban en los tiempos de Segunda como "descuentos" y han subido el resto, por lo que realmente han engañado al aficionado

Un obstáculo para apoyar al Depor Abanca y al Liceo

Por otro lado, el aumento para los aficionados que nacieron entre 1997 y 1994 y que acumulen cuatro años o más de antigüedad será de hasta 250 euros.

Uno de ellos es Esteban López, que a pesar de comprender que el salto al fútbol profesional es mucho más costoso, no comparte la forma en la que se han comunicado las nuevas condiciones. "Tengo 27 años y el aumento ha sido de casi el 100%. Yo entiendo que el fútbol profesional es mucho más caro, que se necesitan más fondos y que la situación del Deportivo no es la del Real Madrid ni la de cualquier otro equipo galáctico, pero es muy fácil llenarse la boca con eslóganes populistas de 'por los que estuvieron en el barro' o lo que sea, y que después, a la hora de renovar, porque sabes que esa gente va a seguir ahí, clavarles tremenda salvajada", expresa.

Además, también lamenta que debido a las nuevas cantidades, mucha menos gente va a poder colaborar con el Depor Abanca o con el Deportivo Liceo, pagando el suplemento correspondiente para poder acudir a apoyarlos: "Es verdad que el año pasado, valiendo 110 euros, no suponía mucho pagar 5 euros por el Liceo, o si lo hubiesen hecho de la misma manera, pagar 15 euros por el femenino, pero pagando 220 euros por el abono más barato, porque aun encima es la zona más barata, tener que dejarse 5 euros más en el Liceo o 15 en el femenino pues ya duele, que no está la cosa para tirar cohetes".



Un sentimiento que no entiende de categorías... ni de precios

A pesar de esto, ninguno dudó ni un segundo en renovar y seguir un año más en sus asientos de Riazor alentando a los blanquiazules, porque como afirma Belén: "No estoy en una situación como para pagar 96 euros más y vendiéndolo así (la campaña). Estoy super descontenta, pero entiendo que como a todos, el amor es lo que tira".

Por su parte, Ignacio también lo tiene claro: "Me haré el abono igualmente porque no puedo no seguir animando y porque seguiremos creciendo de vuelta a donde tenemos que estar".

Esteban es un poco más duro en su discurso, pero la esencia del mensaje es exactamente la misma, apoyar al equipo incondicionalmente, a pesar de que esta temporada tengan que hacer un sobresfuerzo económico para poder estar una temporada más en Riazor: "Nosotros seguiremos apoyando al Deportivo, no a su directiva".