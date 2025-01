Crecimiento del Deportivo desde la defensa

“Le doy mucho valor a esta victoria porque fue un duelo cerrado y de pocas ocasiones. Para cualquier equipo llevarse este tipo de partidos tan igualados es bueno para seguir creciendo y creyendo en lo que hace”. Las palabras de Óscar Gilsanz, enfocado desde su llegada al banquillo blanquiazul en dotar al equipo de recursos para rendir en diferentes escenarios, hacen hincapié en la mejoría del Deportivo en ese sentido, ya que el conjunto coruñés fue capaz de salir victorioso en un duelo que, en otro momento, se le habría atragantado por diferentes motivos.



El Dépor fue capaz de ganar ‘sin correr’. A pesar de contar con unos jugadores ofensivos que disfrutan tanto de atacar los espacios con velocidad a la contra y de haber anotado de esa manera una buena cantidad de los goles que suma el equipo, el Deportivo supo adaptarse al contexto y al rival. Con un campo parcialmente congelado y un Burgos ordenado que apenas dejó espacios entre líneas, el cuadro blanquiazul abrazó el hecho de que se iba a encontrar un encuentro cerrado y confirmó la mejoría en su solvencia defensiva con el doble pivote formado por Mfulu y José Ángel.



“El partido tenía una dificultad alta porque el rival está muy trabajado a nivel defensivo y cuando robaba era profundo. Tuvieron más llegada y disparos en la primera parte. Estuvo ahí mejor el Burgos y en la segunda estuvimos mejor. Había que darle continuidad al fortalecimiento a nivel defensivo y fue un partido trabajado y difícil”, comenta Gilsanz, que decidió alinear juntos a José Ángel y Mfulu por segundo encuentro consecutivo tras las buenas sensaciones ofrecidas en el empate en Málaga (1-1).

El Dépor ha dado un paso al frente en el aspecto defensivo en los dos compromisos disputados en 2025 y lo ha hecho formando un bloque de seguridad con la línea defensiva y el doble pivote, una fórmula similar a la que el cuadro herculino explotó durante la pasada campaña cuando José Ángel y Villares se asentaron en la medular centrados principalmente en tareas defensivas.



Ahora, con el de Vilalba esperando su turno en el banquillo, la gran reaparición de José Ángel tras su pubalgia y la consolidación de Mfulu ponen de manifiesto la importancia del equilibrio del doble pivote en partidos cerrados, como el de El Plantío. De hecho, Mfulu reconoce que en este escenario “era complicado jugar, juntar pases en el centro del campo y había que ir por fuera”, por lo que no esconde su alegría tras cosechar “tres puntos muy importantes en un campo donde siempre es difícil sumar”.



Asimismo, Helton Leite, que dejó la portería a cero por primera vez tras encajar en siete jornadas consecutivas de Liga, manifiesta su felicidad tras superar con un triunfo un duelo que ya intuía que iba a ser cerrado: “El Burgos es un equipo que encaja poco y que no marca muchos goles. Sabíamos que iba a ser un partido muy justo. Hasta el final teníamos que estar enchufados y listos para todo. Salió bien y estamos felices”.

Empaque en el tramo final

La mejoría en la seguridad defensiva también se pudo comprobar en el tramo final del choque, con el Burgos volcado y el Deportivo achicando balones con la ayuda de Jaime Sánchez, que entró en los últimos minutos para ejercer de tercer central.



“Cuando llegas al final del partido hay situaciones en las que tienes que reforzar una banda y otras veces, como en este caso, la aparición de dos puntas en el área nos obligó a tener un jugador más ahí para defender ese espacio, con todo lo que eso conlleva. Esto le da confianza al equipo para saber que hay momentos en los que ese trabajo cerca de la portería es bueno para conseguir puntos que te acercan al objetivo”, señala Gilsanz.

Por su parte, Helton expresa su alegría por mantener su portería a cero y destaca el papel exhibido por los futbolistas que saltaron al terreno de juego en el tramo final del choque para contribuir a mantener la ventaja en el marcador: “Estoy satisfecho porque ganamos y con portería a cero. Todos los que entraron al partido entraron muy bien. Tenemos las sensación de que lo hemos hecho bien”.

Aplausos de los jugadores del Deportivo a la afición | Foto: Fernando Fernández

Banda congelada

El partido apenas se jugó por la banda más alejada de los banquillos, ya que el césped permaneció congelado en esa zona en la que no le golpeó la luz solar. De hecho, Helton reconoce que fue “la primera vez” que jugó en “un campo con una parte congelada”.



Esta situación dificultó todavía más el encuentro, ya que, según Gilsanz, “había zonas que se trataban de evitar y sobrecargamos otras zonas”. El míster confiesa que “el partido también estaba en tener mucha calma”: “Si arriesgábamos en ataque, el Burgos estaba esperando para las contras”.

No obstante, el centrocampista Nuke Mfulu apunta que, a pesar de que era mejor “no jugar” por la zona helada, “el gol viene por ahí”, por lo que también “hay que saber aprovechar todas las situaciones” que se presentan en un encuentro.

Rumores sobre Yeremay

Yeremay fue otro de los protagonistas del choque y de la semana, sobre todo por el interés de media Europa en su contratación. Gilsanz admite que todos los rumores del mercado de fichajes no han afectado al rendimiento ni del canario ni de los jugadores de ataque, que realizaron un encuentro más sufrido de lo habitual.



“Fue un partido cerrado, de pocos espacios, y los jugadores de ataque tuvieron más dificultades para encontrar su fútbol. A los jugadores de ataque, cuando ya teníamos tres centrales, les pedimos que apretasen arriba y creo que lo hicieron bien”, afirma Gilsanz, que sale al paso de la posible salida de otro jugador como Davo, que se quedó fuera de la convocatoria: “Decidimos que no entrase, son jugadores que miran su situación. Son momentos de estar tranquilos y su salida no es inminente, que yo sepa”.



Por su parte, Mfulu y Helton también recalcan que los rumores del mercado de invierno no han provocado que la plantilla pierda el foco y se deje de centrar en el plano futbolístico. “El mercado no afecta nada. Nosotros, los jugadores, seguimos concentrados en el campo, en lo que nos toca. Yeremay está muy tranquilo”, asegura Mfulu sobre el canario, que también recibe elogios del portero brasileño: “Me encanta Yeremay. Estamos muy felices con él. Esas cosas son cosas de fútbol y a mí no me toca mucho. Son cosas de mercado y no pudo decir mucho. Yeremay es un crack”.



Por último, los dos jugadores blanquiazules destacan la importancia de dar un salto en la clasificación y alejar la zona de descenso. Mfulu señala que el equipo quería “tener una distancia con los puestos de abajo” a la vez que avisa de que todavía “queda mucho”, mientras que Helton, conocedor de que el “Eldense perdió”, asegura que en el vestuario están “concentrados y mirando solo nuestro trabajo”.