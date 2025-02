Colombatto: "El Deportivo tiene dos extremos muy buenos"

El centrocampista argentino del Real Oviedo Santiago Colombatto destacó este jueves que una de las claves del Deportivo, rival de los azules este domingo (Carlos Tartiere, 16:15 horas), es que "tiene dos extremos muy buenos" en referencia a Yeremay y David Mella.

"Creo que será un partido difícil porque ellos son un gran equipo. Tenemos que mantener la buena dinámica, trabajar y poder ganar para seguir arriba. El Deportivo juega muy bien, pero nosotros también tenemos lo nuestro y prefiero enfocarnos en eso", comentó el centrocampista azul en sala de prensa, justo antes del antepenúltimo entrenamiento de la semana para el Oviedo.

Santiago Colombatto, centrocampista con más minutos del equipo azul, es uno de los futbolistas clave del Oviedo de Javi Calleja y aseguró que en el apartado físico "esta temporada es justo al revés que la pasada" porque llega mejor en el apartado físico al último tercio de competición.

"Estar arriba es lindo, pero hay que ser conscientes de que falta mucho. Estaría bien no tomarlo como presión y sí como un disfrute, porque hacía mucho tiempo que el Oviedo no se encontraba en esta situación", dijo Colombatto al ser preguntado por el buen momento del Oviedo, que suma 50 puntos, es colíder de segunda división y todavía no ha perdido en 2025.

El centrocampista concluyó asegurando que "en esta categoría tan igualada jugar bien es muy complicado y, cuando los partidos son como los de Burgos, el poder ganarlo tiene doble mérito", en referencia al juego del Oviedo desplegado la pasada jornada en El Plantío.