Clara Rodríguez: “Me dijeron que no contaban conmigo; no hubo más explicación”

Fue una sola temporada, pero menuda temporada con ascenso incluido a Primera División. La lateral izquierda barcelonesa Clara Rodríguez no continuará en el Dépor Abanca en la máxima categoría por decisión del club, pero se queda con todo el aprendizaje de un año diferente para ella.

Su despedida oficial, a través de sus redes sociales, llegó a mediados de julio. ¿Se tardó tanto en tomar la decisión o ya se conocía antes?

La decisión ya estaba tomada desde final de temporada pero he querido desconectar de todo un poco y decidí ponerlo en mis redes más tarde.

¿Es el club el que no cuenta con Clara Rodríguez o es Clara la que decide no continuar en el equipo?

Es el club el que no cuenta conmigo para seguir.

¿Cuáles han sido los motivos de esta separación de caminos entre Deportivo y Clara?

El club no me dio ninguna explicación. Simplemente me dijeron que no contaban conmigo para la próxima temporada.

Meses después de haber conseguido el ascenso y días después de anunciar su despedida. ¿Qué valoración hace de la pasada temporada en el Dépor Abanca?

Esta etapa en el Deportivo Abanca me la he tomado como un aprendizaje y eso es lo que me llevo para mi futuro deportivo.



Jugó 16 partidos de 26 posibles y fue titular en 14 de ellos. En cuanto a números, ¿valora su temporada como positiva?

Me hubiese gustado jugar mucho más, como cualquier futbolista. He tenido momentos buenos y malos como cualquiera, pero creo que podría haber sido más positiva.

Teniendo en cuenta el nivel de la plantilla y la competencia existente, ¿esperaba jugar algún partido más?

En la última temporada, el nivel de la plantilla era muy alto por lo que tenía que jugarme el puesto en cada partido, pero eso también era una motivación durante la semana, así que me lo tomo como algo positivo.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su etapa en el Dépor Abanca?

El ascenso a Primera en el Estadio de Riazor.

¿Ha habido algún episodio negativo?

No diría negativo, pero sí difícil. Ha sido todo un aprendizaje, así que me lo tomo todo algo que me va a ayudar.

¿Le costó adaptarse a una canterana del Barcelona a un equipo sénior como el Dépor Abanca?

Sí, era mi primera vez lejos de mi casa y no fue fácil, pero aun así acabé adaptándome gracias a mis compañeras.

¿Con qué lección se queda de su paso por A Coruña?

En líneas generales, creo que me ha ayudado a madurar en muchos aspectos al estar fuera de casa y tener que gestionar ciertas cosas yo sola.

¿Qué significó poder jugar en un estadio como Riazor?

Fue un privilegio jugar en Riazor y fue increíble el apoyo de la afición.

¿Cómo le fue la vida a una barcelonesa durante prácticamente un año en A Coruña?

Al principio me costó mucho adaptarme a tanta lluvia. Luego me di cuenta de que era prácticamente el día a día y que no quedaba otra que acostumbrarse, pero, quitando las primeras semanas, la ciudad me encanta y le he cogido mucho cariño.

¿Qué planes de futuro tiene Clara Rodríguez?

Mis planes siguen siendo los mismos que tenía hace un año, seguir creciendo futbolísticamente e intentar disfrutar al máximo de esta nueva experiencia y oportunidad que se me presenta.

¿Ya tiene equipo para la nueva temporada o se lo está tomando con calma?

Estoy en ello. Dentro de poco ya se verá.