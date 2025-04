Siete de cada diez coruñeses apoyan el proyecto del Mundial 2030

Siete de cada diez coruñeses apoyan la iniciativa promovida por el ayuntamiento de la ciudad para que A Coruña sea sede del Mundial de fútbol en 2030, pero también una amplísima mayoría, el 82%, cree que los vecinos no han sido suficientemente informados sobre el proyecto tras cuatro años en los que se han dado los pasos precisos para que la ciudad, y el estadio municipal de Riazor, figure entre las once sedes (nueve ciudades y once campos) españolas elegidas por la FIFA para ser anfitrionas del torneo. Son dos de las conclusiones que se deslizan de una encuesta de Demosgal para DXT Campeón realizada entre el 20 y el 28 de marzo. En ella se apunta también que una amplia mayoría de la población (el 87,25%) entiende que el Mundial servirá para proyectar una buena imagen de la ciudad hacia el exterior. El 46% cree que A Coruña se mostrará al mundo como una urbe “acogedora y cultural”, el 23,75% entiende que lo hará, sobre todo, como un entorno capacitado para acoger grandes eventos y el 18% valora sobre todo la proyección de la ciudad como “moderna y dinámica”.

España | 9 CIUDADES, 11 sedes Si A Coruña logra concretar los deberes que tiene por hacer, y que se cristalicen a corto plazo en garantizar la financiación, para llegar al 2030 atrás habrán quedado nueve años de trabajos desde que se empezó a articular el proyecto que convertiría a la ciudad en bimundialista. Las sedes elegidas por la FIFA en primera instancia para el 2030 son, además de A Coruña, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Málaga, San Sebastián, Sevilla, Zaragoza, Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat, Tánger, Lisboa y Oporto. Fechas de trabajo de campo: Del 20 al 28 de marzo de 2025.

Métodos:

CAPI (Entrevista Personal Asistida por Computadora).

CATI (Entrevista Telefónica Asistida por Computadora)

Muestra de encuestados: 400 personas.

Universo: Población residente en A Coruña de 16 años de edad en adelante.

Nivel de confianza: 95,5%.

Error muestra: ±2,9%.



A Coruña apunta hacia un Mundial en el que todavía tiene que consolidar su posición y cerrar antes del verano las vías de financiación que lo hagan posible. El proyecto se sitúa en el entorno de los cien millones de euros e incluye mejoras urbanísticas en los alrededores del estadio. Una de las alternativas que se manejan, por ejemplo, consiste en soterrar el tráfico en la calle Manuel Murguía, delante de Tribuna.



“Será para A Coruña algo similar a lo que los Juegos Olímpicos supusieron en Barcelona”, ejemplifica Gonzalo Castro, el concejal que lidera la ambición del concello herculino. El apoyo de la ciudadanía anima a dar el paso por más que el 39% de los encuestados no crean que el Mundial sea un motor para generar empleo. Con todo, los más jóvenes, los entrevistados que tienen entre 16 y 25 años, son los que tienen una mayor percepción de que acoger partidos del torneo puede generarles más oportunidades laborales. El 64% así lo espera. También en ese intervalo de edad se encuentran los que más apoyan la iniciativa de que la ciudad sea sede. El 80,56% quiere que A Coruña sea bimundialista. Y son los que más valoran que el torneo sirva para ofrecer una imagen “acogedora” de la ciudad. En definitiva, si hay un tramo de edad en el que se valore el Mundial en A Coruña como un buen plan ese es el de la población más joven.

Falta de información



Más pareja está la percepción de que la inversión que se destine al Mundial vaya a tener un retorno económico positivo. Al menos el 40% de los encuestados tienen dudas. Y entre los encuestados de 35 a 44 años son mayoría los que consideran que A Coruña no saldrá beneficiada económicamente.



Todo, también la sensación de falta de información y transparencia, hila con la autocrítica que expresó Gonzalo Castro en una entrevista a este periódico de que no se ha sabido explicar por parte del ayuntamiento los planes respecto al 2030. Será preciso además de reformar el estadio, que obtuvo la peor calificación entre los once aprobados por la FIFA, asumir mejoras en infraestructuras, transportes o plazas hoteleras.



En todo caso, con mucho por resolver, A Coruña mantiene su candidatura entre los vaivenes que afectan a otras ciudades. Así, en San Sebastián varias asociaciones vecinales se han dirigido a la FIFA para que revoque la decisión de designar a la ciudad, que ya en 1982 se había quedado al margen, como sede mundialista. Y apuntan al problema de la “turistificación salvaje” que entienden que tiene efectos nocivos en el día a día de la población de la ciudad. Y advierten: “Estamos siendo expulsados de la ciudad, el espacio público se transforma según intereses comerciales, las infraestructuras se diseñan en función de las necesidades de la industria turística, y la lengua y cultura locales se fetichizan con fines de marketing, entre otros efectos”.

82 POR CIENTO de los encuestados creen que no se ha informado bien sobre el proyecto del Mundial en la ciudad.



Ese debate no ha germinado hasta el momento en A Coruña, donde desde el tejido social y político apenas se han expresado dudas sobre cuestiones relativas a la transparencia o a cómo se va a acceder a financiación. En el caso del BNG se deslizó además que una inversión en el entorno millonaria se contrapone con “a evidente insuficiencia de instalacións deportivas municipais e moitas das existentes necesitan de importantes reformas e melloras”.



Mientras tanto, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, insiste en su deseo de que sean trece las sedes españolas. “Tenemos que defender esa tesis como país. He estado en esa idea desde el minuto uno”, recalcó el pasado martes en Vigo. También el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, apuntó a esa posible solución para acabar con la polémica de la elección de ciudades y el postergamiento de Valencia y Vigo, que todavía aspiran a entrar. “A aposta polas trece sedes non nos compete. No comité de organización tamén estivo o CSD. Foi unha pena que non o fixeran antes. Se hai ampliación, estamos dacordo”, explicó.