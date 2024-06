Cayarga iniciará la pretemporada con el Depor

Juan L. Cudeiro



El extremo asturiano Berto Cayarga seguirá en el Deportivo e iniciará la pretemporada a las órdenes de Imanol Idiakez. No seguirá de este modo los pasos de Paris Adot y Pablo Valcarce, refuerzos fichados el pasado verano que tenían contrato en vigor y llegaron a un acuerdo con el club en días pasados para rescindir su vínculo. Cayarga, que finaliza contrato en junio de 2025, no pasará por el club para firmar su finiquito. Al menos no por ahora.

El club valora varios aspectos para que Cayarga tenga la oportunidad de empezar de cero la próxima temporada como blanquiazul después de que en la anterior llegase en la última semana de agosto. Que tenga una de las fichas más asumibles de la plantilla es un aspecto que le separa, por ejemplo, del caso de Valcarce. Pero en el Deportivo valoran su actitud y su ascendente sobre el grupo en la pasada temporada. Se trata de uno de los tipos más queridos del vestuario, alguien que se considera que siempre ha sumado tanto dentro como fuera del campo.

En lo futbolístico, la aportación de Cayarga ha sido tibia. Sin fortuna en sus primeras actuaciones como deportivista, su aportación se fue diluyendo a partir del segundo tercio de la temporada. En la estadística se aprecian 16 participaciones, pero apenas 417 minutos jugados, ningún partido completo y sólo cinco titularidades, dos de ellas en los partidos de final de temporada con el equipo ya ascendido. Antes, la última de esas apariciones en el once fue en la derrota en Riazor contra el Celta Fortuna. Idiakez le sustituyó en el descanso. El 10 de diciembre jugó los últimos cinco minutos en el empate en casa ante el Sestao River y ya no volvió a vérsele sobre el verde hasta el 13 de abril, cuando jugó dos minutos en Teruel.

Cayarga se queda en el Depor sin que ello signifique que no se tomen decisiones antes de que cierre el mercado dentro de dos meses. Trabajará en pretemporada en un grupo que además está corto de extremos porque no dispondrá de David Mella, concentrado con la selección sub-19. Nadie tiene prisa porque el asturiano salga del club.