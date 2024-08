El carné digital llegó para quedarse

El Deportivo garantiza que los casi 27.000 socios que ya han renovado su abono podrán disfrutar sin problemas de la primera jornada de la Liga 2024-25, este sábado en el estadio Abanca Riazor frente al Real Oviedo (19.00 horas).



El club ha apostado por una mejora tecnológica en los accesos al estadio blanquiazul “con el objetivo de agilizar la entrada” al ‘coliseo’ deportivista “consistente en un abono con tecnología RFID”, según explica el Dépor.



De esta forma, sólo “con acercar el carné al lector se abrirá automáticamente el torno de acceso” para que los abonados accedan al estadio y disfruten de los partidos.



Para ello, es necesario que los socios descarguen la aplicación del RC Deportivo y tener actualizado el abono digital.

Adiós al soporte físico



“La idea es incentivar que la gente tenga cada vez más el carné en el móvil y que con el tiempo desaparezcan los carnés físicos”, explican desde el departamento de comunicación del club.



“Se trata de ir en la línea de sostenibilidad por la que apuesta el Deportivo, tratando de evitar el uso de plásticos en la medida de lo posible”, apunta la entidad blanquiazul.



Desde el club, solicitan paciencia a los socios por los problemas o la demora que puedan haberse originado con esta mejora tecnológica, ya que, según indican, “esta tecnología lleva un tiempo, de ahí que esté costando implementar el nuevo servicio”.



El Dépor insiste en que “la vía del abono digital va a facilitar mucho las cosas a los socios a la hora de asistir a los partidos y va a agilizar la entrada a Riazor, evitando posibles problemas con los tornos, ya que con la nueva tecnología simplemente es pasar el móvil y ya está”.



El club deportivista indica que ya hay más de 3.000 abonados que han optado por no solicitar el carné de plástico, una medida que desde la entidad blanquiazul se agradece, de acuerdo a su política.



“Esta apuesta nuestra por implementar cada vez más los carnés digitales y la desaparición de los abonos físicos no es sólo una postura del Dépor, sino que ya muchos clubes van en esa línea”, defienden desde la Plaza de Pontevedra.

Ya impresos



El pasado 8 de julio se inició la campaña de abonados para la temporada 2024-25. Ese primer día se cerró con más de 3.500 renovaciones. Sin embargo, los socios que solicitaron el carné físico aún no lo han recibido. Desde el club, aseguran que “ya se han imprimido más de 20.000 abonos” que los abonados los recibirán en próximas fechas.



“Algunos de los carnés ya se van a repartir estos días, pero queremos decirle a los abonados que estén tranquilos porque les van a llegar a todo el mundo. Si no llegan a tiempo para el partido de este sábado contra el Oviedo, en breve van a disponer de él”, indican, tranquilizando a los socios que han pedido el carné físico.

Retirar una entrada



Desde el Deportivo, subrayan que ofrecen dos vías para que los abonados disfruten del estreno liguero

La primera, que es la vía preferida por el club, a través del móvil con la aplicación del Deportivo.



La segunda, para los socios que no utilicen la vía del abono digital, deben retirar una entrada. Para ello, el club ha habilitado, desde ayer, las taquillas del Palacio de los Deportes, en horario ininterrumpido entre las 10.00 y las 19.00, también hoy, mañana y el viernes.



Los abonados que deseen retirar su entrada para el Dépor-Oviedo deberán presentar el DNI o una fotocopia del DNI de la persona abonada.



El club explicó que ayer hubo poco movimiento en las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor.

“De momento, la gente no se ha movido mucho porque habrá aficionados que esperen hasta el miércoles o el jueves para ver si reciben el carné físico en su domicilio. Y supongo que ya en caso de no haberlo recibido, habrá más movimiento el viernes para retirar una entrada”, dicen desde el departamento de comunicación.

El club señala que las personas que decidan retirar una localidad para la primera jornada de la Liga 2024-25 no podrán acceder con su abono, ya que se le queda bloqueado para ese partido.



El lunes por la noche, el Dépor publicó un comunicado en su página web en el que informó sobre estas medidas y la posibilidad de retirar entradas desde ayer en el caso de no utilizar la vía digital.

Alguna queja



Algunos socios, según comprobó este periódico, se acercaron a primera hora de la mañana a la Oficina de Atención al Deportivista, donde les confirmaron que las entradas debían recogerse en las taquillas del Palacio de los Deportes.



Fueron pocos los abonados que se acercaron para recoger una entrada para el sábado. La mayoría, gente que se encontró con algún problema a la hora de usar la aplicación o que solicitaba información en la taquilla, debido a la demora a la hora de recibir el carné físico en su hogar.



“Cambian la manera de hacer los carnés con el objetivo de mejorar y resulta que estamos teniendo problemas”, se quejó uno de los pocos socios que se acercaron en el día de ayer hasta Riazor. Otro aficionado blanquiazul aseguraba que la aplicación le estaba dando problemas, motivo por el que decidió acercarse hasta el estadio para adquirir su localidad y, de esta forma, quedarse más tranquilo.



Pero el principal motivo del malestar de los escasos abonados que acudieron fue la demora en recibir el carné físico. Un problema que desde el club aseguran que quedará resuelto en breve.



También hubo quien se mostró más paciente. “Este año están optando por unas medidas diferentes y entiendo que hay que esperar. Las cosas de palacio van despacio”, dijo otro abonado.

Las entradas del Dépor-Oviedo para público, entre 40 y 150 euros

Ya están a la venta, desde ayer, las entradas de público para el estreno del Deportivo en la Liga 2024-25, ante el Oviedo, cuyo precio oscila entre los 40 y los 150 euros.



Las localidades más baratas serán para Pabellón Inferior, Pabellón Superior, Marathón Inferior y Superior.

En Marathón Inferior las entradas son nominativas por lo que los abonados que quieran comprar una entrada de público para dicha zona tienen que hacerlo de manera presencial en las taquillas del Palacio de los Deportes presentando el DNI de la persona abonada.



Aquellos aficionados que deseen adquirir una entrada para Preferencia Inferior deberán pagar 50 euros.

Los asientos en Preferencia Superior y en las Tribunas alcanzarán los 60 euros.



El precio de la nueva Tribuna Inferior VIP, donde los aficionados disponen de acceso a catering durante la celebración del partido, alcanza los 150 euros.



Están agotadas las entradas para el Área 1906.