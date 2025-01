Cara y cruz del Dépor desde los once metros

La fortuna que había sonreído hasta ahora a Yeremay desde los once metros, este miércoles dio la espalda al ‘Mago’ canario en el Heliodoro Rodríguez López. El ‘10’ del Deportivo lanzó su tercer penalti con el primer equipo blanquiazul —el segundo de la presente temporada— y falló por primera vez.



La primera ocasión en la que el joven extremo asumió la responsabilidad de lanzar una pena máxima con el Dépor fue el 23 de marzo de 2024. El cuadro coruñés visitaba Majadahonda en la jornada 29ª de la Primera RFEF, tras empatar los dos duelos anteriores, y era el líder del Grupo 1, aunque con un solo punto de ventaja sobre el Barça Atlètic.



El conjunto herculino tenía las bajas de Lucas y Mella, pero al canario no le pesó tirar del carro. A la media hora, forzó un penalti de Ceballos tras una jugada genial. El Dépor se jugaba mucho, pero Yeremay pateó el cuero a lo Panenka, con tanta pausa que la tensión se apoderó de los blanquiazules hasta que el esférico superó la línea de gol. El 0-2 también fue obra suya.



El joven futbolista de Las Palmas no tuvo la oportunidad de volver a lanzar desde los once metros hasta el pasado 19 de diciembre, durante la visita del Castellón a Riazor. Lucas estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, así que Yere tuvo el privilegio de transformar el primer penalti que señalaron a favor del Dépor durante la temporada 2024-25. En este caso no hubo suspense, dado que el cuadro herculino ya vencía 4-1 y el extremo certificó la manita (5-1) con un remate ajustado al palo, imposible para Crettaz.



Anoche, sin embargo, no estuvo atinado ante Edgar Badia. A los 8 minutos, un cabezazo de Pablo Vázquez impactó en la mano de David Rodríguez y el colegiado Guzmán Mansilla, tras ser avisado por el VAR, señaló la segunda pena máxima a favor del Dépor en el presente curso. El jugador canario, ya sin Lucas en el Deportivo, fue el elegido para lanzarlo, pero estrelló la pelota en el larguero.

Primer fallo de Yeremay

Fue el primer penalti que falló Yeremay con el Deportivo y el tercero que yerra el conjunto blanquiazul en los seis últimos lanzamientos que ha efectuado desde los once metros.



Lucas fue quien falló los dos anteriores. El primero de ellos, el 16 de marzo de 2024, en el 1-1 contra el Sabadell en Riazor. Antes de que Barbero firmara el empate en el tiempo de descuento, con 1-0 en contra, el ‘7’ lanzó un penalti cometido sobre Yeremay en el minuto 64, pero en el momento del disparo se resbaló y envió el cuero a las nubes.



El de Monelos tampoco convirtió la pena máxima que remató en la ida de la Final de Campeones de Primera RFEF, frente al Castellón en Riazor (2-1), que detuvo Crettaz.



Esos fueron los tres lanzamientos fallados por los herculinos de los últimos seis ejecutados, mientras que los aciertos fueron el de Yeremay a lo Panenka en Majadahonda y el del canario en Castellón este curso, además del que firmó Lucas en Sestao en la jornada 35ª de la pasada campaña.



Antes de que el ya excapitán deportivista errara desde los once metros frente al Sabadell en Riazor, el Deportivo había marcado trece penaltis seguidos durante las temporadas 2021-22, 2022-23 y 2023-24. Alberto Quiles firmó seis penas máximas, Lucas transformó cinco y las dos restantes fueron obra de Miku (1) y Álvaro Rey (1).

Dos pitados este curso

Con el penalti señalado anoche en el Heliodoro Rodríguez López, el Dépor deja de ser el equipo al que menos penas máximas le han señalado, condición que compartía con el Levante. Mientras que a los azulgranas solo le han pitado uno, que marcó, ahora los coruñeses cuentan con dos a favor, al igual que Oviedo, Eldense, Castellón y el próximo rival blanquiazul, el Eibar.



En el lado contrario aparecen el Albacete, al que han señalado nueve penas máximas, y el Almería, el Huesca y el Cádiz, los tres con siete.



Como curiosidad, el Tenerife, rival de la escuadra deportivista anoche, ha fallado los tres penaltis que le han señalado en lo que va de temporada.



Los herculinos, por su parte, en Tenerife vieron cómo se les escapaba una gran oportunidad para sumar tres puntos importantísimos en su mejor y casi única ocasión de gol.